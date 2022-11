Cá thể Vích siêu hiếm mắc lưới, dân thả ngay về biển Quảng Trị

Vào sáng ngày 29/11, ông Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện một cá thể Vích mắc vào lưới khi đánh cá cách bờ 5 hải lý. Cá thể Vích mắc vào lưới có mai rộng 85 cm, thân dài khoảng 1m và nặng 70 kg. Sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh cho con vích. Sau đó, lực lượng chức năng và người dân tiến hành thả cá thể vích quý hiếm về biển.Vích là loài thuộc họ rùa biển, trọng lượng những con trưởng thành nặng khoảng 25 - 50 kg. Vích được liệt vào danh sách những loài dễ bị tổn thương, cấm buôn bán, sát hại. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã giải cứu, thả một số cá thể rùa biển họ Vích về biển. Cụ thể, ngày 29/11 vừa qua, ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp cùng cơ quan chức năng thả 12 cá thể Vích về biển Phú Quốc, thuộc vùng biển ấp Hòn Rỏi, xã Hòn Thơm. Số cá thể Vích này trước đó được một người dân nuôi trong thời gian dài sau khi mua từ các ngư dân sống xung quanh đảo Thổ Châu. Nhờ ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc và cơ quan chức năng, 12 cá thể Vích được trở về biển Phú Quốc an toàn. Vào sáng 8/6/2022, ông Đỗ Minh Lộc, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), cho biết đơn vị này đã giải cứu, thả 84 con Vích về biển an toàn. Số cá thể Vích trêm được phát hiện vào tối 7/6 sau khi vừa nở từ ổ trứng trên bờ biển Lạch Bãi Phủ, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Do mới nở nên những con Vích này sức khỏe khá yếu ớt. Nếu không được thả ra biển thì chúng dễ mất phương hướng và mắc cạn trên bờ. Do vậy, sau khi phát hiện đàn Vích 84 con trên, các thành viên Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện đảo Phú Quý đã cẩn thận đưa chúng đến khu vực Bãi Nhỏ cách đó khoảng 1 km rồi thả về biển an toàn. Vào ngày 15/5/2022, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau kết hợp với các đơn vị liên quan đã thả cá thể Vích có trọng lượng khoảng 120 kg về biển. Cá thể Vích trên được cơ quan chức năng phát hiện tại hộ ông N.H.A (ngụ P.7, TP Cà Mau). Qua tuyên truyền, vận động, ông N.H.A đã giao nộp cá thể Vích trên cho cơ quan chức năng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Chi cục Thủy sản Cà Mau phối hợp Đồn Biên phòng Sông Đốc (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) và chính quyền địa phương thả cá thể Vích ở vị trí cách bờ biển Sông Đốc khoảng 2 km. Mời độc giả xem video: Đưa rùa khổng lồ trở về Galapagos. Nguồn: THĐT1.

Vào sáng ngày 29/11, ông Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) phát hiện một cá thể Vích mắc vào lưới khi đánh cá cách bờ 5 hải lý. Cá thể Vích mắc vào lưới có mai rộng 85 cm, thân dài khoảng 1m và nặng 70 kg. Sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh cho con vích. Sau đó, lực lượng chức năng và người dân tiến hành thả cá thể vích quý hiếm về biển. Vích là loài thuộc họ rùa biển, trọng lượng những con trưởng thành nặng khoảng 25 - 50 kg. Vích được liệt vào danh sách những loài dễ bị tổn thương, cấm buôn bán, sát hại. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng chức năng đã giải cứu, thả một số cá thể rùa biển họ Vích về biển. Cụ thể, ngày 29/11 vừa qua, ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp cùng cơ quan chức năng thả 12 cá thể Vích về biển Phú Quốc, thuộc vùng biển ấp Hòn Rỏi, xã Hòn Thơm. Số cá thể Vích này trước đó được một người dân nuôi trong thời gian dài sau khi mua từ các ngư dân sống xung quanh đảo Thổ Châu. Nhờ ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc và cơ quan chức năng, 12 cá thể Vích được trở về biển Phú Quốc an toàn. Vào sáng 8/6/2022, ông Đỗ Minh Lộc, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), cho biết đơn vị này đã giải cứu, thả 84 con Vích về biển an toàn. Số cá thể Vích trêm được phát hiện vào tối 7/6 sau khi vừa nở từ ổ trứng trên bờ biển Lạch Bãi Phủ, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý. Do mới nở nên những con Vích này sức khỏe khá yếu ớt. Nếu không được thả ra biển thì chúng dễ mất phương hướng và mắc cạn trên bờ. Do vậy, sau khi phát hiện đàn Vích 84 con trên, các thành viên Trạm Bảo vệ nguồn lợi thủy sản huyện đảo Phú Quý đã cẩn thận đưa chúng đến khu vực Bãi Nhỏ cách đó khoảng 1 km rồi thả về biển an toàn. Vào ngày 15/5/2022, Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau kết hợp với các đơn vị liên quan đã thả cá thể Vích có trọng lượng khoảng 120 kg về biển. Cá thể Vích trên được cơ quan chức năng phát hiện tại hộ ông N.H.A (ngụ P.7, TP Cà Mau). Qua tuyên truyền, vận động, ông N.H.A đã giao nộp cá thể Vích trên cho cơ quan chức năng. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Chi cục Thủy sản Cà Mau phối hợp Đồn Biên phòng Sông Đốc (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) và chính quyền địa phương thả cá thể Vích ở vị trí cách bờ biển Sông Đốc khoảng 2 km. Mời độc giả xem video: Đưa rùa khổng lồ trở về Galapagos. Nguồn: THĐT1.