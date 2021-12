Bí ẩn thung lũng “người không đầu”, đến chuyên gia cũng bó tay

Vườn quốc gia Nahanni là một phần của núi Mackenzie, ở Dehcho thuộc vùng lãnh thổ Tây Bắc, Canada, cách thủ phủ Yellowknife khoảng 500km về phía tây. Đây là một trong số những di sản đầu tiên của Canada được UNESCO đã công nhận đây là kỳ quan thiên nhiên thế giới với những vẻ đẹp tiềm ẩn. Nahanni theo ngôn ngữ của người Dene bản xứ sinh sống ở đây hàng ngàn năm trước, có nghĩa là “tinh thần”, nhưng sau đó bộ lạc này đã biến mất một cách bí ẩn đến nay vẫn chưa có lời giải. Tương truyền, bộ tộc này sinh ra những chiến binh hung dữ, họ đeo mặt nạ quỷ đáng sợ, mặc áo giáp và sẵn sàng giao tranh. Họ cao lớn hơn những người bình thường và sử dụng vũ khí kỳ lạ chưa ai từng thấy trước đây. Bộ lạc đáng sợ này cũng là một phần bí ẩn của thung lũng Nahanni khi những chiến binh Naha sau đó đã biến mất không một chút dấu vết, không ai biết điều gì đã xảy ra với họ. Những đồn đại về Nahanni ngày càng lan rộng, mọi người đều tin rằng đó là vùng đất huyền bí, nơi ở của thế giới thần linh, ma quỷ, linh hồn lang thang khắp nơi. Sau này, những cái chết và mất tích kỳ lạ trong thung lũng Nahanni lại làm dấy lên những bí ẩn xung quanh nơi này. Nơi được chú ý nhất là “Hẻm núi 200 dặm”. Người bản xứ nói rằng có một ác quỷ chưa từng biết đến cư ngụ ở đó. Nguồn gốc của biệt danh kỳ lạ này có thể được bắt nguồn từ đầu thế kỷ 20, vào thời điểm “Cơn sốt vàng Klondike” nổi lên. Nhiều người muốn thử vận may đã đi đến vùng hoang dã hẻo lánh của Canada, đặc biệt là Yukon. Lý do là bởi họ nghe nói rằng ở đây có nhiều vàng lẫn trong dòng sông và đất. Trong đó có 2 người đã quyết định thử vận may ở Thung lũng Nahanni. Họ là hai anh em cùng gốc gác Métis có tên là Willie và Frank McLeod. Năm 1906, họ đi ca nô ngược dòng để đến Thung lũng Nahanni, và đó là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy họ còn sống. Hai năm sau, một nhóm tìm kiếm đã phát hiện ra bộ xương của họ. Cả hai đều không có đầu. Có vẻ, họ đang ngủ khi bị tấn công. Một người bạn đồng hành của họ tên là Weir thì đã mất tích. Kể từ đó, những cái chết bí ẩn tiếp tục xảy ra ở thung lũng Nahanni. Năm 1945, một người thợ mỏ đến từ Ontario đã được phát hiện qua đời khi vẫn còn trong túi ngủ. Đầu của anh ta không bao giờ được tìm thấy. Có tới 44 người đã chết hoặc mất tích trong đó bắt đầu từ năm 1908. Những câu chuyện kỳ lạ đã mang lại màu sắc u ám cho nơi đây. Cho đến ngày nay, chưa nhà khoa học nào có thể lý giải về những xác chết không đầu ở Nahanni, vùng đất bí ẩn này vẫn ám ảnh nhiều người. Thậm chí có người còn cho rằng, thung lũng Nahanni là lối vào "Trái đất rỗng". Trên thực tế, nơi đây có nhiều hang động dưới lòng đất. Theo ước tính, có khoảng 250 hang động đã được tìm thấy và nhiều nơi vẫn chưa được khám phá. Mặc dù đã được xây dựng thành vườn Quốc gia, tuy nhiên, phần lớn diện tích Nahanni vẫn chưa khai phá hết vì vậy đây vẫn là một vùng đất kỳ bí và gây tò mò bậc nhất thế giới. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

