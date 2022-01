Beo chồn bạch tạng hoang dã bất ngờ xuất hiện: Loài cực quý hiếm?

Theo các nhà chức trách Colombia, một cá thể chồn beo bạch tạng hoang dã với bộ lông trắng muốt và màu mắt hồng được tìm thấy tại thung lũng Aburra trong tình trạng sức khỏe yếu. Được biết, beo chồn hay mèo cây châu Mỹ, chỉ có hai hình thái màu sắc chính là xám và đỏ, bên cạnh một số ít mang màu sắc trung gian. Cá thể mới được tìm thấy là trường hợp bạch tạng đầu tiên của loài này được báo cáo ở Colombia. Do sức khỏe yếu nên các bác sĩ thú y đã phải chăm sóc đặc biệt cho nó để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Sau đó, nó sẽ được chuyển đến một công viên bảo tồn ở Medellin. Cá thể beo chồn bạch tạng được xác định là cái và chưa trưởng thành. Do tình trạng bạch tạng có thể khiến nó mắc một số rối loạn về sức khỏe và phải đối mặt với nhiều bất lợi ngoài tự nhiên, vì vậy các bác sĩ cho biết phương án tốt nhất là để nó sống trong một khu bảo tồn.Beo chồn có tên khoa học là Herpailurus Yagouaroundi, đây là một giống mèo hoang sinh sống tại châu Mỹ từ Hoa Kỳ, Mexico đến trung tâm Argentina. Phần đầu của beo chồn có hình nêm và tương đối nhỏ. Phần cằm của mèo khá nhọn khiến cho mèo trông giống con chồn. Tai của chúng có hình tam giác, rất nhỏ, đặt cách nhau trên đầu. Mắt của mèo hình hạnh nhân, tương đối to. Mũi của mèo thẳng và nhỏ. Mõm của mèo khá nhỏ, hơi đưa về phía trước. Những chú mèo này có hàm chắc khỏe và sắc nhọn, răng nanh của mèo rất dài sắc nhọn. Thân hình của beo chồn cân đối và săn chắc. Cổ của mèo không quá to và tương đối ngắn. Giống mèo này có lưng không quá dài với khung xương của mèo thẳng và rất chắc khỏe. Cơ bắp rất phát triển và săn chắc. Những bó cơ ở đùi rất săn chắc và phát triển. Chân của beo chồn to, thẳng, tương đối dài và rất chắc khỏe. Ngón chân của mèo có móng vuốt tương đối sắc nhọn. Điều này giúp mèo có thể dễ dàng di chuyển trên cây. Đuôi của mèo dài, thường dài từ 31 - 52 cm nhưng khá gọn gàng, luôn được giữ thẳng xiên góc 45 độ. Bộ lông của beo chồn được xem là đồng nhất trong các giống mèo rừng. Lông của mèo thường không quá dài nhưng khá mượt. Khắp cơ thể chỉ phủ một màu lông đồng nhất với một vài vết lông rất mờ ở trên mặt và dưới bụng. Có hai sắc thái màu lông phổ biến ở giống mèo này là đỏ và xám. Những chú beo chồn có khả năng leo trèo, di chuyển trên cành cây rất tốt. Những chú mèo này có thể di chuyển với tốc độ cao trên các cành cây. Móng vuốt và cái đuôi giúp chúng giữ thăng bằng và bám rất chắc. Mèo cây rất cảnh giác và có bản năng săn mồi rất cao. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

Theo các nhà chức trách Colombia, một cá thể chồn beo bạch tạng hoang dã với bộ lông trắng muốt và màu mắt hồng được tìm thấy tại thung lũng Aburra trong tình trạng sức khỏe yếu. Được biết, beo chồn hay mèo cây châu Mỹ, chỉ có hai hình thái màu sắc chính là xám và đỏ, bên cạnh một số ít mang màu sắc trung gian. Cá thể mới được tìm thấy là trường hợp bạch tạng đầu tiên của loài này được báo cáo ở Colombia. Do sức khỏe yếu nên các bác sĩ thú y đã phải chăm sóc đặc biệt cho nó để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Sau đó, nó sẽ được chuyển đến một công viên bảo tồn ở Medellin. Cá thể beo chồn bạch tạng được xác định là cái và chưa trưởng thành. Do tình trạng bạch tạng có thể khiến nó mắc một số rối loạn về sức khỏe và phải đối mặt với nhiều bất lợi ngoài tự nhiên, vì vậy các bác sĩ cho biết phương án tốt nhất là để nó sống trong một khu bảo tồn. Beo chồn có tên khoa học là Herpailurus Yagouaroundi , đây là một giống mèo hoang sinh sống tại châu Mỹ từ Hoa Kỳ, Mexico đến trung tâm Argentina. Phần đầu của beo chồn có hình nêm và tương đối nhỏ. Phần cằm của mèo khá nhọn khiến cho mèo trông giống con chồn. Tai của chúng có hình tam giác, rất nhỏ, đặt cách nhau trên đầu. Mắt của mèo hình hạnh nhân, tương đối to. Mũi của mèo thẳng và nhỏ. Mõm của mèo khá nhỏ, hơi đưa về phía trước. Những chú mèo này có hàm chắc khỏe và sắc nhọn, răng nanh của mèo rất dài sắc nhọn. Thân hình của beo chồn cân đối và săn chắc. Cổ của mèo không quá to và tương đối ngắn. Giống mèo này có lưng không quá dài với khung xương của mèo thẳng và rất chắc khỏe. Cơ bắp rất phát triển và săn chắc. Những bó cơ ở đùi rất săn chắc và phát triển. Chân của beo chồn to, thẳng, tương đối dài và rất chắc khỏe. Ngón chân của mèo có móng vuốt tương đối sắc nhọn. Điều này giúp mèo có thể dễ dàng di chuyển trên cây. Đuôi của mèo dài, thường dài từ 31 - 52 cm nhưng khá gọn gàng, luôn được giữ thẳng xiên góc 45 độ. Bộ lông của beo chồn được xem là đồng nhất trong các giống mèo rừng. Lông của mèo thường không quá dài nhưng khá mượt. Khắp cơ thể chỉ phủ một màu lông đồng nhất với một vài vết lông rất mờ ở trên mặt và dưới bụng. Có hai sắc thái màu lông phổ biến ở giống mèo này là đỏ và xám. Những chú beo chồn có khả năng leo trèo, di chuyển trên cành cây rất tốt. Những chú mèo này có thể di chuyển với tốc độ cao trên các cành cây. Móng vuốt và cái đuôi giúp chúng giữ thăng bằng và bám rất chắc. Mèo cây rất cảnh giác và có bản năng săn mồi rất cao. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News