AI phác họa chân dung con người năm 3025, sững sờ cái kết

Các nhà khoa học đã sử dụng công cụ ImageFX AI của Google để phác họa chân dung nhân loại vào năm 3025, cho thấy những thay đổi tiến hóa đáng kinh ngạc. (Ảnh: Dailymail) Dự đoán cho thấy con người tương lai sẽ có ngoại hình đồng nhất hơn, nhờ sự gia tăng của hôn nhân liên chủng tộc và giao thoa di truyền. (Ảnh: Dailymail) Theo các chuyên gia, làn da trung bình của con người sẽ trở nên sẫm màu hơn, phản ánh sự pha trộn di truyền của các nền văn hóa hiện đại như Mauritius và Brazil. (Ảnh: Dailymail) Giáo sư Mark Thomas từ UCL cho rằng, với y học hiện đại cho phép nhiều người sống sót và sinh sản, số lượng con cái sẽ trở thành yếu tố then chốt, từ đó có thể dẫn đến chiều cao trung bình giảm do sự phát triển sớm về giới tính. (Ảnh: Dailymail) Tiến sĩ Jason Hodgson từ Đại học Anglia Ruskin cho rằng, sự gia tăng hôn nhân liên chủng tộc sẽ phá vỡ cấu trúc dân số truyền thống, khiến ngoại hình con người trở nên đồng nhất hơn. (Ảnh: Dailymail) Giáo sư Robert Brooks từ Đại học New South Wales dự đoán rằng, khi công nghệ máy tính đảm nhận nhiều chức năng trí tuệ, lợi thế của bộ não lớn sẽ giảm dần, dẫn đến kích thước não có thể giảm theo thời gian. (Ảnh: Dailymail) Công nghệ chỉnh sửa gen như CRISPR-Cas9 mở ra khả năng cho con người tự định hình các đặc điểm di truyền, thậm chí tích hợp các đặc điểm từ các loài khác. (Ảnh: Dailymail) Việc áp dụng công nghệ này có thể khiến những đặc điểm hiếm gặp trở nên phổ biến hơn, đồng thời giúp con người cải thiện khả năng chống lại các yếu tố môi trường khắc nghiệt. (Ảnh: Dailymail) Cuối cùng, các xu hướng văn hóa và thời trang, như hình xăm đổi màu và các phương thức chỉnh sửa cơ thể, sẽ góp phần định hình diện mạo của loài người trong tương lai, tạo nên một con người vừa đa dạng vừa đồng nhất về ngoại hình. (Ảnh: Dailymail)

