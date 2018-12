Việc ai cũng cần làm trước khi năm cũ hết kẻo hối hận cả đời

Dọn dẹp nhà cửa sáng bóng và sạch sẽ

Từ xưa tới nay người Việt luôn quan niệm, khi năm mới đến mọi thứ trong gia đình đều phải mới mẻ thì cả năm mới sung túc, an khang. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện và không phải đồ vật nào cũng có thể đầu tư sắm mới. Do đó, việc vệ sinh, dọn dẹp nhà và lau chùi mọi thứ cho mới với ý nghĩa gạt bỏ đi những cái cũ, mang lại may mắn cho gia đình trong năm mới là vô cùng cần thiết.

Để làm được việc này trước tiên cần lau chùi salon, bàn ghế, lựa chọn cốc chén mới, sắp xếp gọn gàng lại các góc để đồ trong nhà, chén, bát đũa… Những đồ hư cũ, không dùng được nữa thì nên vứt bỏ để cho không gian thông thoáng và không còn cảm giác chật chội bí bách.

Điều quan trọng nhất là nạp lại năng lượng cho các vị Phúc Lộc Thọ. Nếu bạn đã mời được các vị thần quan trọng này về nhà, bạn nhớ lau chùi các bức tượng này thật cẩn thận trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết.

Vào ngày tất niên, đốt 3 ngọn nến trước mặt ba vị thần này vào 11 giờ trưa, điều này có ý nghĩa mang lại năng lượng của các vị thần sao cho năm mới. Nếu bạn chưa có các vị thần này thì năm nay là năm tốt để tìm một bộ thích hợp mời về nhà.

Chỗ cho các vị là một bàn hay tủ bên tường ở phòng ăn, vì điều này đảm bảo là bao giờ cũng có đủ thực phẩm trên bàn ăn, đồng nghĩa với sự thịnh vượng. Nhưng tốt nhất cho các vị vẫn là phòng khách, chọn nơi trân trọng nhất để đặt các vị Phúc Lộc Thọ, bố trí các vị nhìn thẳng ra cửa chính để chiêu cát khí Phúc Lộc Thọ vào cho gia đạo.

Thanh toán nợ nần của năm trước

Các thương gia phải lo trả hết nợ trước giao thừa. Mang tiếp nợ nần sang năm mới là điều không may nhất vì nó cảnh báo rằng bạn có thể lún sâu hơn trong nợ nần vào năm tới.

Trước khi khoá sổ của năm cũ, người ta coi là rất tốt đẹp nếu bạn lì xì bao đỏ cho nhân viên. Điều này mang lại những khuôn mặt vui vẻ, tươi cười khi kết thúc công việc làm ăn của một năm, chuẩn bị đón chào năm mới.

Sổ sách làm ăn khi này phải được dán lại bằng giấy đỏ, để khi chúng được mở lại vào đầu năm sau, màu đỏ đồng nghĩa với ngôi sao vận may.

Cũng làm tương tự như vậy với các cửa của cửa hàng hay văn phòng. Như vậy khi mở cửa trở lại sau Tết, các cửa đều đã được dính giấy đỏ may mắn.

Trang hoàng nhà cửa thêm đẹp

Không gian phòng khách vốn là khu vực quan trọng nhất vì tụ họp các thành viên và khách khứa nhiều nhất trong một ngôi nhà nên cần ưu tiên trang trí cầu kì hơn cho nơi này. Đây cũng là nơi tập trung vượng khí do đó cần lưu ý một vài chi tiết như, không nên bố trí ghế ngồi quay lưng ra hướng cửa chính, mà nên đặt vị trí người ngồi hướng ra cửa để khách đến nhà cảm nhận được sự chào đón.

Phòng khách nhất thiết phải tạo không khí thân mật, hòa thuận và đoàn kết. Hình tròn trong phong thủy tượng trưng cho sự hài hòa, thống nhất, cho nên khi trang trí bằng các vật dụng có kiểu dáng hình tròn sẽ có tác dụng hỗ trợ thêm hòa khí. Nếu bàn ghế không "tròn", hãy cố gắng làm mềm những góc nhìn bằng cách dùng khăn trải bàn hay đặt chậu cây cảnh xung quanh.

