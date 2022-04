Tuyên bố sốc: "Quái vật hồ Loch Ness là 'của quý' của cá voi"?

Quái vật hồ Loch Ness là một trong những bí ẩn lớn nhất mà cho đến tận ngày nay, nhân loại vẫn chưa thể giải mã được. Rất nhiều nhân chứng cho biết họ đã tận mắt nhìn thấy con quái vật này nhưng lại không thể tìm thấy tung tích. Mới đây, một giáo sư người Anh có tên Michael Sweet đã đưa ra kết luận gây sốc sau nhiều năm nghiên cứu. Ông cho rằng quái vật hồ Loch Ness thực chất có thể là dương vật của cá voi! Có thể rất nhiều người đã nhìn nhầm "của quý" cá voi trong mùa sinh sản và cho rằng đó là Nessie (tên thân mật quái vật hồ Loch Ness). "Người đi biển thời xưa thường có xu hướng drama hóa những câu chuyện mà họ nhìn thấy", Michael Sweet chia sẻ trên Twitter của mình. "Và đây chính là nguyên nhân bắt nguồn của nhiều câu chuyện về quái vật biển. Những quái thú có xúc tu và kỳ dị trồi lên từ mặt nước - tạo niềm tin cho một thứ gì đó nham hiểm hơn ẩn nấp bên dưới mặt nước. Tuy nhiên, đó chỉ có thể là cá voi". Theo vị giáo sư, do thủy thủ thời xưa thường hay được hỏi về những trải nghiệm chu du trên biển. Điều này đã khiến nhiều người tô vẽ các chi tiết khiến những người sống trên cạn tin rằng bên dưới mặt nước là vương quốc của các loài quái vật. Do cá voi thường giao phối theo bầy đàn, vì vậy trong khi một con đực đàn bận rộn với con cái thì những con đực còn lại thường có xu hướng đưa "của quý" lên khỏi mặt nước trong khi bơi xung quanh chờ đến lượt mình. Một nhóm cá đực sẽ cố gắng chiến đấu để giành quyền giao phối. Một nhóm cạnh tranh có thể chỉ có một số ít cá voi hoặc một nhóm lớn hơn 12-15. Trước đó, giả thuyết được đăng tải trên trang Archives of Natural History, cho rằng một số con cá voi tấm sừng hàm khổng lồ (Tên khoa học: Mysticeti) có dương vật dài tới 1,8m và đôi khi nhô lên khỏi mặt nước trong quá trình giao phối. Tác giả nghiên cứu đã so sánh hình ảnh đen trắng nổi tiếng về quái vật Loch Ness do bác sĩ phẫu thuật Robert Kenneth Wilson chụp năm 1930, theo đó tác giả chỉ ra sự tương đồng đáng kể với dương vật của cá voi. Trên trang Associated Press, Giáo sư Neil Gemmell, một nhà di truyền học thuộc Đại học Otago (New Zealand) đã thu thập mẫu DNA của quái vật hồ Loch Ness và kết luận quái vật này có thể chỉ là một con lươn khổng lồ. Ngoài ra người ta cũng tin vào giả thuyết quái vật hồ Loch Ness là hậu duệ của một loài sinh vật cổ đại có tên Cryptoclididae, một số khác thì thực tế hơn khi cho rằng thực ra đây chỉ là đuôi của một con hải ly đang chuẩn bị lặn xuống nước mà thôi. Một người đàn ông tự xưng là Charles Paxton - tác giả của bài báo nghiên cứu khám phá lý thuyết này, đã phản hồi lại dòng tweet của Michael Sweet và xác nhận rằng loài rắn biển là hoàn toàn có thật, và nó cũng đã từng bị nhầm lẫn với cá voi. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

