Tử vi tuổi Tỵ năm 2019: Gặp Hợi lục xung, tiền tài mạt vận, tình duyên trắc trở

1. Tử vi năm 2019 tổng quan của người tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là con giáp đứng thứ 6 trong tất cả 12 con giáp, mang biểu tượng của con rắn. Tuổi Tỵ là những người sáng dạ, có năng khiếu thiên về nghệ thuật và thích những cái đẹp. Họ có tính độc lập, tự chủ cao nên trong công việc họ ít khi chịu sự chi phối bởi người khác. Năm Mậu Tuất vừa qua là một năm trung bình đối với người cầm tinh con rắn.

Bước sang năm Kỷ Hợi này do Tỵ gặp Hợi là lục xung nên không mấy tốt đẹp, có thể gặp nhiều biến cố. Nhưng nhờ vận niên tốt nên công việc gặp nhiều may mắn, hanh thông. Nếu biết nắm bắt cơ hội sẽ dễ thăng tiến trong sự nghiệp gặt hái được thành tựu to lớn. Tình cảm gia đạo có chút bất an, cần tiết chế và thấu hiểu chia sẻ cho nhau để mọi thứ trở nên tốt hơn.

Năm nay do vận khí Thủy Hỏa tương xung nên dễ ảnh hưởng đến tâm tư tình cảm cũng như ngoại giao của người tuổi Tỵ . Người trẻ cẩn thận về sức khỏe thay đổi thất thường. Người già nên chú ý về thể trạng của mình nhiều hơn.

Tử vi năm 2019 người tuổi Tỵ về sự nghiệp

Sao Thái Tuế có thể gây ảnh hưởng xấu, khiến cho bạn nhiều thời điểm rơi vào bế tắc trong công việc, hoặc chạm trán với những người xấu, làm hỏng "công trình" bạn xây, cũng như đặt điều, làm tổn hại các mối quan hệ khác của bạn. Lời khuyên dành cho tuổi Tỵ năm này là nên giữ mình, sống kín tiếng, không "góp vui" bằng những câu chuyện phiếm có thể gây ảnh hưởng cho bất cứ ai xung quanh, đồng thời cũng là cho chính bạn.

Thời điểm giữa tháng 3 tới tháng 6 là giai đoạn nhiều may mắn với tuổi Tỵ, bạn kiếm được khoản giá trị, thậm chí có "lộc trời cho". Tuy nhiên, bạn dễ "phóng tay" với bạn bè một cách không cần thiết, hoặc liều lĩnh, mạo hiểm trong đầu tư. Tiền bạc có thể là nỗi lo lắng, ưu tư của bạn trong năm, thế nên, tốt hơn là ít nghĩ về nó.

Năm này cũng không phù hợp cho người tuổi Tỵ thay đổi công việc hay lĩnh vực hoạt động. Nếu bạn tìm kiếm công việc mới, nên chọn lĩnh vực bạn giàu kinh nghiệm, thay vì nổi hứng thử sức mình trong các cuộc chơi, bởi như thế, khả năng thất bại là lớn.

Khoảng 20/8 tới 30/11 là thời gian mà bạn cần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, đừng nên tin vào may mắn. Công việc có thể khiến bạn stress, nhưng nếu bạn tỉ mỉ, cẩn trọng, mọi rắc rối sẽ bị đẩy lùi.

Cuối năm không phải là một giai đoạn thuận lợi, may mắn, nhưng đừng quên rằng sự trợ giúp của mọi người xung quanh có một tác dụng tích cực, đặc biệt khi bạn đưa ra những quyết định quan trọng.

Tử vi năm 2019 người tuổi Tỵ về tài vận

Năm 2019, tài vận của tuổi Tỵ chịu sự ảnh hưởng của cục diện Xung Thái Tuế, lại thêm hung tinh Tuế Phá, Đại Hao cùng quấy nhiễu, con đường cầu tài khó càng thêm khó. Bản mệnh dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, tiền của vì thế mà hao hụt theo. Người tuổi Tỵ vốn tiêu xài không kiểm soát mình, nên túi tiền ngày càng eo hẹp.

Theo tử vi, người tuổi Tỵ khó đạt được bước chuyển mình trong sự nghiệp năm nay nhưng vẫn có cơ hội để xoay chuyển tình thế. Nếu bản mệnh có thể giữ tâm bất biến, nắm vững thời cơ để đưa ra bước tiến thì có thể biến hung thành cát, thu về tài lộc, nhất là giới kinh doanh buôn bán.

Về phương diện quản lý tài chính, tuổi Tỵ bị cục diện Xung Thái Tuế ngáng trở nên chớ tùy tiện đầu tư tiền bạc, càng không được động vào những nơi có độ mạo hiểm cao. Nếu mạo hiểm đầu tư, kết cục sẽ là mất nhiều hơn được. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng khi vay mượn tiền bạc, hạn chế kẻo mắc bẫy kẻ tiểu nhân.

Nhìn chung, năm 2019 nên là thời gian ẩn mình của người tuổi Tỵ. Bản mệnh hãy tự bồi dưỡng năng lực bản thân, nâng cao khả năng cạnh tranh để chờ thời cơ tốt hơn.

Tử vi năm 2019 người tuổi Tỵ về tình duyên

Chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ chịu áp lực xung kích mạnh mẽ. Lại thêm niên vận không có cát tinh e lành ít dữ nhiều. Người còn độc thân không cần quá kỳ vọng vào chuyện tình cảm. Trừ những người đã có nửa kia hoặc đang tính toán kết hôn còn lại mặt tinh thần e chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Người đang tính toán hỷ sự thì lưu ý sự cố bất ngờ. Xử lý tốt quan hệ với gia đình nửa kia, bằng không sẽ xuất hiện tình trạng chia tay. Trong năm cần nhẫn nhịn hết sức.

Người có dự định làm chuyện lớn trong đời thì xuất hiện tình trạng không kết duyên mà còn chia tay. Tuế Phá và Nguyệt Sát gây họa trưởng bối phản đối. Nam mệnh tuổi Tỵ e bị họ hàng bên nữ gây áp lực hoặc ngăn cấm. Quan hệ đôi bên nảy sinh biến hóa. Người này có thể thử cách gặp ít xa nhiều, nhằm tạo không gian cho hai người. Tránh được tranh cãi nhỏ nhặt mà còn khiến mình nhìn nhận rõ ràng về tình cảm hiện tại.

Nhìn chung, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ năm 2019 nhiều chuyện xấu. Người đã xác định tình cảm thì nên xúc tiến luôn. Suy nghĩ thận trọng về việc lập gia đình. Còn người độc thân thì khó mà phát triển quan hệ dài lâu. Người đã kết hôn cần chăm lo cho gia đình. Nếu có tin vui mang bầu thì cần tuân theo truyền thống. Quá ba tháng hãy công bố tin vui.

Tử vi năm 2019 người tuổi Tỵ về sức khỏe

Năm Kỷ Hợi, tuổi Tỵ chịu sức ép của cục diện Xung Thái Tuế, sức khỏe dễ bề giảm sút. Bản mệnh dễ bị ốm vặt khi thời tiết giao mùa, cần cẩn trọng kẻo phải động chạm dao kéo, phẫu thuật.

Bản mệnh cần nhớ, mọi việc đều có cách giải quyết của nó, tránh làm việc quá sức dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe. Khi tham gia giao thông, nên cẩn thận tránh va chạm, thương tích ở tay chân, nhất là những vùng như đầu gối, thắt lưng; hạn chế những trò chơi mạo hiểm, đòi hỏi phải vận động quá nhiều.

Nữ tuổi Tỵ nên đi khám sức khỏe định kỳ, đề phòng các bệnh phụ khoa. Nam giới thì cần tránh đi du lịch một mình, không làm việc quá sức.

2. Tử vi năm 2019 chi tiết cho từng tuổi Tỵ

Tử vi năm 2019 cho người tuổi Ất Tỵ (1965)

Tử vi tuổi Ất Tỵ năm 2019 gặp nhiều bất lợi. Công việc liên tục phát sinh trục trặc khiến bạn phải lao tâm khổ tứ. Lộ trình thăng tiến không khả quan, vì thế đừng quá tham vọng kẻo “trèo cao ngã đau”, nên tạm hài lòng với những gì mình đang có.

Phương diện tài lộc, cẩn trọng khi cho người khác vay tiền, tránh bị lừa đảo. Do ảnh hưởng của Tuế Phá hung tinh, Thứ Tài bị tổn hại nhiều, dù có tiền rảnh rỗi cũng không nên vướng vào các trò đỏ đen như cờ bạc, cá độ…, rất dễ trắng tay.

Về sức khỏe, tuổi Ất Tỵ nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Luôn giữ cho tinh thần thoải mái để đảm bảo sức khỏe duy trì ổn định. Ngoài ra, đề phòng tai nạn xe cộ bất ngờ.

Tử vi năm 2019 cho người tuổi Đinh Tỵ (1977)

Tử vi tuổi Đinh Tỵ năm 2019 có hung cát đan xen. Công việc có thách thức song hành cùng cơ hội. Người chăm chỉ, nỗ lực làm việc ắt gặt hái thành quả xứng đáng và ngược lại.

Sự xuất hiện của Dịch Mã mang đến ưu thế về sự dịch chuyển, đổi mới. Nhân cơ hội này, bản mệnh chủ động khai thác, phân tích thị trường mới, tìm cơ hội tạo dựng uy tín, thương hiệu cho chính mình.

Về tài vận, có dấu hiệu phá tài, hao tốn tiền của khá rõ ràng. Nên thận trọng khi kinh doanh, đầu tư và nhất là ký kết những ràng buộc về tài chính. Chỉ một vài sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bạn bị tổn hao lớn về tiền của.

Phương diện tình cảm bất ổn. Vợ chồng thường xuyên cãi vã, xung đột, gia đạo bất an, ảnh hưởng mọi thành viên trong gia đình. Đời sống hôn nhân vợ chồng ngày càng lạnh nhạt do gặp phải một số vấn đề về sinh lý, bệnh tật liên quan đến cơ quan sinh dục.

Tử vi năm 2019 cho người tuổi Kỷ Tỵ (1989)

Tử vi tuổi Tỵ năm 2019, cụ thể tuổi Kỷ Tỵ, mặc dù bị cục diện Xung Thái Tuế chi phối, nhưng Tuế Can bản mệnh và lưu niên bình hòa, vận khí vẫn khá ổn định.

Công việc tiến triển khá thuận lợi. Dịch Mã động tinh mang đến cho bản mệnh nhiều cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển sự nghiệp. Tập trung vào điểm này, đảm bảo sự nghiệp có bước tiến triển vượt bậc.

Tuy nhiên, cần đề phòng ảnh hưởng của Tuế Phá và Đại Hao hung tinh, có thể gây cản trở con đường thăng tiến cũng như làm giàu. Trong công việc và chuyện đầu tư phải hết sức thận trọng.

Phương diện tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội đi xa, dịch chuyển như du lịch, đi công tác nước ngoài…, cơ hội để gặp gỡ đối tượng khác giới nhiều, nên chủ động nắm bắt.

Tuy nhiên, với các cặp vợ chồng, hôn nhân và gia đạo có chút bất ổn. Vợ chồng có xu hướng lạnh nhạt, ít quan tâm đến nhau hoặc hay xảy ra tình trạng cãi vã, xung đột. Vấn đề con cái là nguyên nhân chính khiến các gia đình bất ổn. Nên tập trung giải quyết càng sớm càng tốt.

Tử vi năm 2019 cho người tuổi Tân Tỵ (2001)

Chịu tác động của cục diện Xung Thái Tuế, tử vi tuổi Tân Tỵ năm 2019 không lý tưởng. Chuyện học hành, thi cử gặp bất lợi. Kết quả học tập không nến nỗi nhưng thi cử lại không đâu vào đâu, kém may mắn.

Tinh thần bản mệnh bất ổn, sức chú ý giảm sút, học trước quên sau, thành tích học tập có phần giảm sút hơn so với năm trước.

Tuổi Tân Tỵ vẫn còn khá non nớt trong việc chi tiêu hay tích lũy tiền bạc. Bản mệnh có xu hướng tiêu pha nhiều, ham muốn vật chất ngày càng cao mà không hề để ý tới điều kiện kinh tế gia đình. Mâu thuẫn giữa bạn và cha mẹ từ đó mà ra.

Về sức khỏe, nên hạn chế tham gia các hoạt động thể chất quá mạnh hay mạo hiểm, tránh bị thương tật ở chân, tay hoặc đầu. Ngoài ra, không nên thức quá khuya, ảnh hưởng tới trí lực.

