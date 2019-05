Trăng non Kim Ngưu, 12 cung hoàng đạo khởi nghiệp lĩnh vực gì sẽ thuận lợi nhất?

12 cung hoàng đạo nên khởi nghiệp lĩnh vực gì trong thời điểm trăng non ngự trị tại cung Kim Ngưu?

Trăng non là thời điểm tuyệt vời dành cho những sự khởi đầu mới. Trăng non tháng 5 tại cung Kim Ngưu còn mang đến cho bạn năng lượng của sự can đảm và đam mê để thực hiện những dự định, xây dựng ước mơ và hy vọng cho tương lai. Trong thời gian này, nếu có dự định khởi nghiệp, hãy cùng xem các vì sao sẽ tạo điều kiện tại lĩnh vực gì cho 12 cung hoàng đạo nhé.



Thời điểm trăng non tại cung Kim Ngưu sẽ tạo điều kiện tốt cho các Bạch Dương muốn khởi nghiệp ở các lĩnh vực như xuất nhập khẩu, ngoại thương, dịch vụ du lịch. Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo lĩnh vực y tế.

Kim Ngưu

Trăng non này, các Kim Ngưu muốn khởi nghiệp sẽ thuận lợi nhất nếu chọn các ngành như spa, thời trang, mở studio ảnh hoặc dịch vụ chụp ảnh, tiệm làm nail hoặc tiệm make-up cũng là những ngành Kim Ngưu có thể xem xét chọn lựa.

Song Tử

Đối với các Song Tử đang muốn khởi nghiệp, trăng non này, các Song Tử nên lựa chọn khởi nghiệp trong các ngành như tài chính ngân hàng, đầu tư, tư vấn viên, chứng khoán, cố vấn tài chính hoặc là giáo dục, viết lách và xuất bản.

Cự Giải

Trăng non ngự trị tại chòm Kim Ngưu sẽ tạo điều kiện cho các Cự Giải khởi nghiệp trong các lĩnh vực liên quan tới giao tiếp, tư duy và cả phương tiện truyền thông. Cụ thể là viết lách, thiết kế website, quảng cáo, công nghệ thông tin, marketing

Sư Tử

Thời điểm trăng non ngự tại cung Kim Ngưu, các Sư Tử có dự định khởi nghiệp nên lựa chọn các lĩnh vực liên quan tới phương tiện vận tải hoặc bất động sản. Các ngành nghề trong lĩnh vực bao gồm: buôn bán vật liệu xây dựng, dịch vụ môi giới công nhân cho các công trình xây dựng, mua bán hoặc làm trung gian mua bán phương tiện di chuyển, hoặc bạn có thể lựa chọn buôn bán sản phẩm nông nghiệp, cây cảnh.

Xử Nữ

Đối với các Xử Nữ muốn khởi nghiệp trong tháng 5, các bạn nên lựa chọn các ngành nghề như giao dịch chứng khoán, giáo dục hoặc các ngành liên quan tới làm đẹp như mở tiệm make-up hay spa. Bên cạnh đó nếu bạn lựa chọn mở tiệm bán thú cưng hay các phụ kiện cho thú cưng cũng sẽ rất thuận lợi.

Thiên Bình

Trong thời điểm trăng non tại Kim Ngưu, các Thiên Bình có thể tham khảo khởi nghiệp trong các ngành liên quan tới các dịch vụ đời sống như dịch vụ chuyển nhà hay dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó các Thiên Bình cũng có thể mở dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay phòng tập thể thao cũng là những ý tưởng không tồi.

Bọ Cạp

Trăng non ngự tại chòm Kim Ngưu sẽ tạo điều kiện tốt cho các Bọ Cạp muốn khởi nghiệp tại các lĩnh vực liên quan tới kinh doanh, giao thương, ngoại giao, luật, luật kinh doanh, hoặc văn phòng trung gian mua bán cho các công ty.

Nhân Mã

Thời điểm trăng non Kim Ngưu này, các Nhân Mã sẽ khởi nghiệp tốt nhất trong các lĩnh vực như cố vấn tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, nghiên cứu, hoặc các ngành liên quan tới tâm lý như mở trung tâm yoga, câu lạc bộ thiền, phòng khám tâm lý hoặc trị liệu tâm lý.

Bảo Bình

Tại trăng non Kim Ngưu, các Bảo Bình muốn khởi nghiệp sẽ có cơ hội phát triển tốt nhất trong các ngành như luật, giáo dục (các môn học liên quan đến nâng cao kiến thức trong đại học hoặc khóa học nghiệp vụ) hoặc các dịch vụ du lịch.

Ma Kết

Nhìn chung, thời điểm trăng non di chuyển tới chòm Kim Ngưu, các chòm sao sẽ rất ưu ái đối với các Ma Kết, bởi bất kể bạn đang băn khoăn hay lựa chọn khởi nghiệp trong ngành nghề gì cũng đều tốt và thuận lợi.

Song Ngư

Trăng non tại Kim Ngưu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các Song Ngư muốn khởi nghiệp trong những ngành nghề liên quan tới cộng đồng như dịch vụ cộng đồng, mở câu lạc bộ tổ chức các hoạt động cho cộng đồng, hoặc công việc mang tính chất vì cộng đồng như kinh doanh để giúp cho các hoạt động và tổ chức từ thiện.

