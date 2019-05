Top sự việc bí ẩn gây sốc nhất lịch sử nhân loại

Một sự việc bí ẩn khó lý giải đã xảy đến với Derek Amato. Trong suốt nhiều năm, Amato sống cuộc đời bình thường. Thế nhưng, cuộc đời ông có sự thay đổi lớn khi gặp một tai nạn bất ngờ năm 2006. Vụ tai nạn đập đầu vào bể bơi khiến Amato mất trí nhớ. Khi tỉnh lại, Amato đột nhiên trở thành một thiên tài âm nhạc. Việc một người bình thường bỗng trở thành thiên tài sau khi trải qua chấn thương ở đầu như Amato khá hiếm gặp. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể lý giải sự việc kỳ bí này xảy ra như thế nào. Quần đảo Tiwi ở Australia nổi tiếng với việc xảy ra một hiện tượng thời tiết kỳ lạ từ tháng 9 - 3 hàng năm. Cụ thể, một đám mây kỳ lạ được đặt tên là Hector the Convector luôn xuất hiện trên bầu trời vào mỗi buổi chiều trong khoảng thời gian trên. Đám mây khổng lồ Hector the Convector được một phi công trong Thế chiến 2 đặt tên. Trước hiện tượng kỳ lạ này, giới chuyên gia đã vào cuộc tìm hiểu. Thế nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải khoa học cho hiện tượng thiên nhiên kỳ thú và bí ẩn này. Năm 1518, một dịch bệnh kỳ lạ xuất hiện ở vùng Strasbourg, Alsace, Pháp gây rúng động dư luận. Dịch bệnh này còn được biết đến với tên gọi đại dịch nhảy múa điên cuồng tới chết. Theo một số tài liệu lịch sử, dịch bệnh kỳ quái trên đã khiến hơn 400 người nhảy múa điên cuồng cho tới chết. Tất cả tử vong vì kiệt sức và đột quỵ. Dịch bệnh này được cho bắt đầu xảy ra khi một người phụ nữ tên là Troffea nhảy múa điên cuồng trên đường phố. Không lâu sau, 34 người khác cũng xuống đường nhảy múa. Chỉ sau một thời gian ngắn, số người nhảy múa điên loạn lên tới 400 người. Vào lúc cao điểm, dịch bệnh nhảy múa cuồng loạn cướp đi sinh mạng của 15 người mỗi ngày. Dù các bác sĩ, chuyên gia khoa học cố gắng tìm hiểu nguyên nhân căn bệnh cũng như phương pháp điều trị nhưng đều không có kết quả. Vì vậy, dịch bệnh nhảy múa này đến nay vẫn là bí ẩn lớn. Video: Bí ẩn rùng rợn nghĩa địa cổ Ai Cập (nguồn: VTC Now)

