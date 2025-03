Tiết lộ sốc cuộc chiến giữa quân Mỹ với tộc người Navajo năm 1864

1. Cuộc xung đột kéo dài nhiều năm trước khi kết thúc. Trước năm 1864, người Navajo đã có hàng thập kỷ xung đột với quân đội Hoa Kỳ và các nhóm đối thủ khác, nhưng trận đánh năm 1864 là nỗ lực lớn nhất nhằm khuất phục họ. Ảnh: warfarehistorynetwork.com. 2. Chiến dịch do Kit Carson chỉ huy. Đại tá Kit Carson, một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử miền Tây Hoa Kỳ, đã được giao nhiệm vụ lãnh đạo chiến dịch quân sự nhằm ép buộc người Navajo rời khỏi lãnh thổ của họ. Ảnh: Pinterest. 3. Chính sách "tiêu thổ" được áp dụng. Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng chiến thuật tiêu thổ, phá hủy mùa màng, giếng nước, nhà cửa và gia súc của người Navajo để buộc họ đầu hàng. Điều này khiến nhiều người Navajo rơi vào cảnh đói kém và tuyệt vọng. Ảnh: Pinterest. 4. Hàng ngàn người Navajo bị buộc phải di dời. Sau khi bị đánh bại, khoảng 9.000 người Navajo bị ép buộc thực hiện "Cuộc Hành Trình Dài" (Long Walk), đi bộ hơn 480 km đến trại Bosque Redondo ở New Mexico. Ảnh: Pinterest. 5. Cuộc sống ở Bosque Redondo vô cùng khắc nghiệt. Những người Navajo sống trong điều kiện thiếu thốn tại Bosque Redondo, nơi thiếu nước sạch, lương thực và thường xuyên xảy ra dịch bệnh. Nhiều người đã không thể sống sót qua giai đoạn này. Ảnh: Welcome Native Spirit. 6. Người Navajo cuối cùng đã được phép trở về quê hương. Sau nhiều năm chịu đựng điều kiện khắc nghiệt, người Navajo đã thương lượng với chính phủ Hoa Kỳ và ký Hiệp ước năm 1868, cho phép họ trở về quê hương và thành lập khu bảo tồn Navajo Nation. Ảnh: Pinterest. 7. Trận Navajo 1864 vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong văn hóa Navajo. Cuộc xung đột và "Cuộc Hành Trình Dài" đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử và bản sắc văn hóa của người Navajo, được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ảnh: Pinterest. 8. Hiện nay, Navajo Nation là khu bảo tồn bản địa lớn nhất Hoa Kỳ. Sau nhiều thập kỷ, người Navajo đã xây dựng lại cộng đồng của mình. Ngày nay, Navajo Nation là khu bảo tồn bản địa lớn nhất ở Hoa Kỳ, với nền văn hóa và ngôn ngữ vẫn được bảo tồn mạnh mẽ. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

