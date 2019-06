Tiết lộ gây sốc về những hội kín bí ẩn và quyền lực nhất thế giới

Câu lạc bộ Bilderberg: Được thành lập năm 1954, hội kín này gồm những nhân vật nổi tiếng như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, tỷ phú Bill Gates hay Hoàng tử Anh Charles. Mục đích của câu lạc bộ bí ẩn này là tạo nên một diễn đàn đối thoại giữa các nhà lãnh đạo chính trị, học giả và các nhà điều hành doanh nghiệp để đảm bảo mối quan hệ hữu hảo và hợp tác giữa Bắc Mỹ và EU. Những người tham gia các hội nghị của Bilderberg có thể tự do sử dụng thông tin nhưng danh tính của những người phát ngôn phải giữ bí mật. Câu lạc bộ Bohemian: Hội kín thành lập năm 1872 này bao gồm một nhóm những người quyền lực và giàu có gặp nhau tại khu rừng Bohemian Grove vào cuối tháng 7. Khu rừng này nằm ở phía bắc California, Mỹ và là nơi các thành viên cùng ngồi lại trong một căn lều hoặc một căn phòng nhỏ thảo luận về các vấn đề khác nhau. Do câu lạc bộ Bohemian có nhiều nhân vật quyền lực tham dự nên có nhiều đồn đoán rằng tại đây, giới tinh hoa này sẽ quyết định hướng đi của nước Mỹ. Tuy nhiên, có thể đây chỉ đơn thuần là một nơi để họ nghỉ ngơi và thư giãn. Freemasonry (Hội Tam điểm): Ngay từ khi thành lập năm 1717, bao trùm Freemasonry là những điều thần bí. Hội kín này tập trung 3,6 triệu thành viên trên khắp thế giới và được cho là đang tìm cách thiết lập một trật tự thế giới mới. Một số người nổi tiếng tham gia Freemasonry có thể kể tới như George Washington, Richard Pryor, Benjamin Franklin, Voltaire và Harry Houdini. Hiệp sĩ Malta: Ra đời từ năm 1048, Dòng Hiệp sĩ Malta là một trong những hội kín bí ẩn nhất và tốn nhiều giấy mực nhất. Tổ chức này được thành lập để chăm sóc những người hành hương tới Jerusalem và bảo vệ vùng Đất Thánh. Hiện Hiệp sĩ Malta có hơn 13.000 thành viên và nhận được tài trợ từ 120 quốc gia trên thế giới. Hội kín này cũng có một số thành viên nổi tiếng tham gia như Nelson Mandela, Frank Sinatra, Henry A. Kissinger và Frank Capra. Ku Klux Klan: Đây là hội kín do sĩ quan thuộc Quân đội Liên minh miền Nam trong Nội chiến Mỹ Nathan Bedford Forrest thành lập năm 1866 với chủ trương đề cao thuyết da trắng thượng đẳng, đồng thời chống người Mỹ gốc Phi, chống nhập cư và bài Công giáo. Mặc dù ngày nay, hội kín này đã tan rã nhưng vẫn có một số nhóm hoạt động lẻ tẻ. Rosicrucians (Hội Thập tự Hoa hồng): Được thành lập vào đầu thế kỷ 17, hội kín này gồm những người tìm kiếm các kiến thức bí truyền từ thời cổ đại. Ngày nay, Rosicrucians gồm những người nghiên cứu về các quy luật siêu hình chi phối đến vũ trụ. Các nhân vật nổi tiếng trong tổ chức bí mật này gồm Isaac Newton, Thomas Paine, Benjamin Franklin, Walt Disney và Napoleon Bonaparte. Skull and Bones (Hội Đầu lâu Xương chéo): Là một câu lạc bộ lâu đời và có uy tín nhất trường Đại học Yale, các thành viên của Skull and Bones gồm các Tổng thống, các chủ ngân hàng ở phố Wall, người đứng đầu các cơ quan tư pháp và cả nhà sáng lập CIA. Một số thuyết âm mưu cho rằng hội kín này là một nhánh của Illuminati và có tham vọng thống trị thế giới. Hội kín ra đời năm 1832 này tập trung một số nhân vật như George H.W. Bush, John Kerry, William F. Buckley và Paul Giamatti. Illuminati (Hội Khai sáng): Có tên đầy đủ là Bavarian Illuminati, hội kín này hoạt động chỉ vẻn vẹn trong 1 thập kỷ (từ 1776 - 1785). Illuminati do Giáo sư Luật người Đức Adam Weishaupt thành lập - một người tin tưởng mạnh mẽ vào các tư tưởng Khai sáng. Được biết đến rộng rãi trong tiểu thuyết nổi tiếng của Dan Brown "Mật mã Da Vinci", Illuminati được cho là có mục đích thao túng và kiểm soát các vấn đề thế giới nhằm tạo nên một Trật tự Thế giới mới cũng như đạt được quyền lực và ảnh hưởng chính trị. Một số người theo thuyết âm mưu tin rằng Illuminati là gồm những người đứng đằng sau "giật dây" hầu hết các sự kiện quan trọng trên thế giới như trận đánh Waterloo, cách mạng Pháp và vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F.Kenedy. Seven Society: Hội kín này được thành lập vào đầu thế kỷ 20 với các nhân vật được biết tới như Đô đốc Bull Halsey, sĩ quan CIA Frank Wisner. Danh tính của các thành viên trong hội sẽ không được tiết lộ tới lúc sau khi chết, một vòng hoa mộc lan đen có hình giống như số 7 được đặt lên mộ người đã khuất. Mục đích của Seven Society là nhằm các mục đích nhân đạo cũng như gây quỹ để cải thiện môi trường học tập ở Đại học Virginia. Scroll and Key: Đại học Yale là nơi tập trung nhiều hội kín và Scroll and Key là một trong số những tổ chức có uy tín nhất tại đây. Không chỉ là hội kín có lịch sử lâu đời thứ 2, Scroll and Key còn là hội kín giàu nhất của Yale. Các thành viên trong tổ chức bí ẩn này khá hạn chế khi chỉ có 15 người được nhận mỗi năm. Một số thành viên được biết tới của Scroll and Key có thể kể tới như Dean Acheson, Cyrus Vance, Sargent Shriver, Fareed Zakaria và Cole Porter.

