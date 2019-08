Tiết lộ choáng: Vì sao bà Vanga có khả năng tiên tri như thần?

Baba Vanga (1911 - 1996) là nhà tiên tri mù nổi tiếng thế giới với hơn 80% lời dự đoán về các sự kiện trong tương lai của bà trở thành sự thật. Điển hình là việc nhà tiên tri Vanga dự đoán cực chuẩn xác về vụ khủng bố kinh hoàng phá hủy tòa tháp đôi của Mỹ (11/9/2001), vụ chìm tàu Krusk, sự nổi lên của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS)... Khả năng tiên tri chuẩn xác của bà Vanga khiến nhiều người kinh ngạc, thậm chí khó tin. Không ít người tò mò bà Vanga có khả năng nhìn thấu tương lai từ khi nào và chuyện diễn ra như thế nào. Trước câu hỏi lớn này, một số chuyên gia đã vào cuộc nghiên cứu những tư liệu về cuộc đời bà Vanga và tin rằng đã tìm ra câu trả lời mà mọi người quan tâm. Cụ thể, ngay từ khi sinh ra, bà Vanga có cơ thể yếu ớt do sinh thiếu tháng. Về sau, bà được cho uống một thứ thuốc lạ và khỏe mạnh trở lại. Trong suốt những năm đầu đời, bà Vanga giống như bao bạn bè đồng trang lứa là một cô gái khỏe mạnh, yêu đời với đôi mắt xanh dương để nhìn cuộc sống muôn màu. Đến năm 12 tuổi, bà Vanga trải qua bước ngoặt cuộc đời làm thay đổi toàn bộ cuộc sống của bà. Khi ấy, một cơn bão cát mạnh xảy ra khiến bà Vanga bị cuốn bay tới một cánh đồng. Khi được mọi người tìm thấy, bà Vanga không thể mở được mắt do cát rơi vào đầy hai con mắt. Dù được đưa đi nhiều thầy thuốc chữa trị nhưng đôi mắt của bà Vanga không thể nhìn thấy ánh sáng nữa. Sau biến cố lớn này, bà Vanga bắt đầu đưa ra những dự đoán tương lai đầu tiên vào năm 16 tuổi. Theo đó, nhiều người cho rằng, chính cơn bão cát đã khiến bà Vanga có được khả năng nhìn thấu tương lai sau khi lấy đi đôi mắt của bà. Mời quý độc giả xem video: Nguồn gốc lời tiên tri Trái đất sẽ diệt vong sau 7 năm tính từ 15/10 (nguồn: VTC14)

