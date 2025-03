“Tiền có tệ": Con đường hướng đến tài chính hạnh phúc

Khi nhắc đến cụm từ “quản lý tài chính”, nhiều người thường lầm tưởng cho rằng chỉ những người giàu mới cần phải học cách quản lý tiền bạc. Trên thực tế, đây là kỹ năng cần thiết đối với bất cứ ai, cho dù là người ít tiền hay nhiều tiền.

Có thể nói, tiền là một trong những thứ không thể thiếu trong đời sống xã hội, chúng ta ai cũng cần tiền, và để có tiền thì phải lao động vất vả. Đồng tiền quan trọng như vậy, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cách sử dụng tiền ra sao cho hiệu quả. Quản lý tài chính cá nhân không đơn thuần chỉ là tiết kiệm, mà hơn thế nữa, là việc sử dụng tiền sao cho hiệu quả nhất để có thể giúp bạn sống hạnh phúc và hạn chế được những rủi ro phát sinh trong cuộc sống.

Cuốn sách “Tiền có tệ?” của tác giả Trần Công Danh.

Và hạnh phúc trong tài chính chỉ có được khi có tự do tài chính. Tự do tài chính cho phép chúng ta thoải mái với việc sử dụng tiền, không có nhiều rào cản hoặc giới hạn triển khai các quyết định tài chính của bản thân. Để đạt được “Tự do tài chính” bạn cần hội tụ ba điều kiện: Tài sản tích lũy đảm bảo – Không có nợ - Có thu nhập thụ động trong mọi tình huống.

Cuốn sách “Tiền có tệ?” của tác giả Trần Công Danh dành cho lứa tuổi 16++ không chỉ đơn thuần là nói về đồng tiền mà là những câu chuyện và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả trong việc quản lý tài chính cá nhân.

Trần Công Danh là cựu du học sinh tại Pháp và giảng viên ngành Tài chính ngân hàng. Hiện anh đang làm quản lý tại một trong những ngân hàng top đầu Việt Nam. Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng Trần Công Danh đã đạt đến tự do tài chính, có thể làm những việc mình muốn mà không phải chịu áp lực về tiền.

“Tiền có tệ?” là cuốn sách tư vấn hướng tới “Tự do tài chính” cho mọi người. Cuốn sách nói về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính, ai cần quản lý tài chính và những hiểu lầm thường gặp phải.

Sách được chia làm ba phần, mỗi phần bao gồm ba chương. Phần 1 nói về tầm quan trọng của việc quản lý tài chính, ai cần quản lý tài chính và những hiểu lầm mọi người thường gặp phải. Phần 2 bàn đến quản lý tài chính cá nhân như thế nào, cùng ba hoạt động chi tiêu-thu nhập-đầu tư. Phần 3 tìm hiểu về khái niệm tự do tài chính, hiểu về tự do cũng như gánh nặng nợ nần và con đường hướng đến tài chính hạnh phúc.

Với góc nhìn của người trẻ nhưng có chuyên môn sâu, tác giả đưa ra những chia sẻ thiết thực, dễ hiểu về quản lý tài chính cá nhân cùng các hoạt động chi tiêu – thu nhập – đầu tư, phân bổ tài sản theo quy tắc hình kim tự tháp… Trường hợp nào bạn nên đầu tư vàng, chứng khoán, các quỹ hay bất động sản? Tại sao nợ lại là đòn bẩy trong tài chính?… Tác giả cũng chia sẻ khái niệm tự do tài chính cũng như gánh nặng nợ, và con đường hướng đến tài chính hạnh phúc.

Một trong những thông điệp quan trọng được tác giả nhắc tới nhiều lần và trở thành kim chỉ nam trong các phần chính là tài chính hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là mục tiêu quan trọng trong việc quản lý tài chính. Tiền có thể không phải là lối dẫn duy nhất đến hạnh phúc nhưng nó là điều kiện, chất xúc tác không thể thiếu để làm gia vị hạnh phúc.

Nếu ta chưa có tiền, vấn đề căng thẳng của ta chỉ là quần quật kiếm tiền. Khi ta đã có tiền và tiếp tục áp lực với việc giữ tiền cùng muôn vàn phát sinh với nó, sẽ tạo nên một dạng căng thẳng khác. Vòng xoay cuộc sống cứ như thế diễn ra, và dù có hay không có tiền, bạn đều có thể đối diện với căng thẳng.

Cuốn sách này không đơn giản là giúp bạn kiếm nhiều tiền hơn, mà chi tiết hơn là đi sâu vào việc sử dụng tiền hiệu quả, phòng ngừa rủi ro, và tiến tới tài chính hạnh phúc. Một khi đã nắm bắt được bản chất, đánh giá được thực tế và thực hành thường xuyên các kỹ năng quản lý tài chính, hãy cố gắng hướng đến mục tiêu bền vững – dù có bao nhiêu tiền cũng cảm thấy hạnh phúc.