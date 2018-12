Thuyết âm mưu cực sốc: Tàu Titanic xảy ra hỏa hoạn trước khi chìm?

Express dẫn nhận định của một số nhà nghiên cứu cho rằng con tàu huyền thoại Titanic đã bị chìm sau khi xảy ra một vụ hỏa hoạn ở hầm than khiến thân tàu yếu đi.

Một phần tàu Titanic bị cháy trước khi chìm? Ảnh minh họa: Getty

Chiếc tàu huyền thoại Titanic của Anh đã chìm xuống đáy biển Bắc Đại Tây Dương vào rạng sáng ngày 15/4/1912 sau khi va vào một tảng băng trôi trong cuộc hành trình từ Southampton đến New York.

Sự kiện bi thảm đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng. Hơn 100 năm qua, có rất nhiều tranh luận về sự thật của vụ chìm tàu, thậm chí còn có nhận định rằng tàu chìm để công ty nhận tiền bảo hiểm.

Mặc dù nhiều lý thuyết âm mưu có thể xa thực tế, nhưng vẫn có một số điều có thể là sự thật, theo tài liệu Titanic Arrogance của Amazon Prime phát hành năm 2011. “Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nước Anh đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nguồn than. Titanic sẽ cần khoảng 6.000 tấn trong suốt chuyến đi đến New York. Điều này có nghĩa là sẽ tốn rất nhiều thời gian để xử lý lượng than”, tài liệu cho hay. "Ở giữa tình trạng lộn xộn, tàu Titanic giữ một bí mật đen tối rằng than ở đáy hầm chứa số 6 đã bốc cháy trong suốt hành trình".

Các nhà nghiên cứu tuyên bố rằng ngọn lửa có thể đã làm suy yếu thân tàu trước khi nó va vào tảng băng.

Nhà báo Senan Molony, người đã trải qua hơn 30 năm nghiên cứu về vụ chìm tàu Titanic đã xem xét những bức ảnh được chụp bởi kỹ sư điện của tàu trước khi rời xưởng đóng tàu Belfast. Ông Molony tuyên bố có thể xác định được một vết đen dài ở phía trước bên phải, gần như chính xác nơi mà tảng băng trôi được cho là đã va vào thân tàu.

Các chuyên gia sau đó xác nhận rằng những dấu hiệu thu được cho thấy rất có khả năng ngọn lửa đã bốc lên trong một khoang chứa nhiên liệu cao 3 tầng nằm ở phía sau một trong các phòng nồi hơi của tàu Titanic.

“Cuộc điều tra liên quan đến vụ chìm tàu Titanic cho rằng đó là tai nạn ngẫu nhiên - một hành động của Đức Chúa Trời nhưng rõ ràng đó không chỉ là câu chuyện đơn giản một con tàu va chạm với tảng băng trôi rồi chìm xuống”, ông Molony nói. “Đó là một tổ hợp những yếu tố phi thường: lửa, băng và sơ suất của con người”.