Tháng 2 âm, 2 tuổi bùng nổ tài lộc, 1 tuổi nên cẩn trọng

Tuổi Hợi: Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Hợi có trái tim vô cùng ấm áp, nhân hậu, rất thích giúp đỡ người khác. Chính sự tích cực và tử tế này sẽ giúp họ gặp được quý nhân và nhờ đó, luôn được hỗ trợ đúng lúc cần.



Theo các chuyên gia phong thủy, năm Ất Tỵ 2025, chịu ảnh hưởng của hạn Thái Tuế, tuổi Hợi có thể sẽ phải đương đầu với những thử thách. Tuy nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cát tinh tốt hỗ trợ như Dịch Mã, Quốc Ấn nên cần phải biết nắm bắt cơ hội thì sẽ vẫn gặt hái thành công. Sự xuất hiện của cát tinh Dịch Mã cho thấy sự nghiệp của con giáp này sẽ có nhiều bước thay đổi. Nó cũng nói lên rằng sự dịch chuyển sẽ mang lại nhiều cơ hội làm ăn tốt đẹp cho tuổi Hợi. Có thể họ sẽ tìm thấy công việc trong mơ khi đến một vùng đất mới. Vậy nên, để gặt hái nhiều thành tựu, tuổi Hợi đừng ngại đi xa và cũng như bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

Bước sang năm Ất Tỵ 2025, tuổi Hợi là con giáp duy nhất gặp may mắn liên tục trong cả tháng 1 âm và tháng 2 âm. Tử vi học có nói, tháng 1 âm, được lục hợp soi rọi, con giáp này sẽ gặp vận may lớn về tài chính. Đặc biệt những người tuổi Hợi làm trong lĩnh vực bất động sản sẽ gặt hái nhiều lộc lá nhất. Tiếp nối những thành công của tháng 1 âm, tháng 2 âm tuổi Hợi tiếp tục là con giáp có vận đỏ chói lọi, bùng nổ tài lộc. Với tam hợp chống lưng, tuổi Hợi sẽ được quý nhân tương trợ, hầu như làm việc gì cũng thành công ngoài sức mong đợi. Không chỉ kiếm được nhiều tiền, con giáp này sẽ còn nâng cao được danh tiếng. Ngoài ra, những công việc phải đi lại nhiều cũng sẽ mang đến cho họ nhiều điều may mắn. Tuổi Tỵ: Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Tỵ là con giáp thường tạo được ấn tượng tốt với người khác bởi sự thông minh, duyên dáng đầy hóm hỉnh của họ. Chính sự thân thiện này giúp họ có nhiều bạn tốt và hay được quý nhân hỗ trợ. Trong công việc, con giáp tuổi Tỵ là những cá nhân sáng tạo, tài năng, có thể thăng hoa trong nhiều lĩnh vực.





Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống. Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ gặp được quý nhân trợ giúp đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Vì thế, những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ. Nếu như tuổi Hợi có tháng 2 âm vô cùng thành công, thì tuổi Tỵ lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của các hung tinh như Kiếm Phong, Phù Trầm, Chỉ Bối, tháng 2 âm, con giáp này nên hết sức cẩn thận. Họ được khuyên nên chú ý chuyện công việc, làm ăn, ký kết hợp đồng để tránh các rắc rối về mặt pháp lý. Bên cạnh đó, con giáp tuổi Tỵ cũng nên tránh những chuyện mâu thuẫn, cãi vã và dành thời gian chăm sóc sức khỏe thật tốt, đề phòng bệnh tật để tránh rủi ro.



Tuổi Dậu: Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu thuộc mẫu con giáp thông minh, tài trí và đặc biệt, sở hữu khả năng quản lý tiền bạc xuất sắc nên thường giàu bền vững. Trong công việc, họ linh hoạt, tài năng và tham vọng, không ngại sự cạnh tranh.



Còn trong cuộc sống, họ lại là những người tình cảm, nhân hậu và luôn hết mình vì những người thân yêu. Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Dậu có tài vận hanh thông nhờ nhiều cát tinh chiếu rọi, từ sao Địa Giải, Tướng Tinh cho đến Kim Quỹ và Tam Thai.





Tháng đầu năm chưa phải là thời điểm thuận lợi nhất của tuổi Dậu, đặc biệt là tháng 2 âm. Tử vi học có nói, tháng 2 âm, tuổi Dậu cần phải chú ý chuyện đi lại để tránh va chạm. Trong chuyện làm ăn, con giáp này cũng nên hết sức cảnh giác, không đầu tư rủi ro để tránh mất tiền. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu có các kế hoạch làm ăn, con giáp này có thể chờ đến tháng 4 - giai đoạn may mắn đầu tiên của họ của năm Ất Tỵ. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.



