Thần Tài rắc lộc, 4 con giáp giàu nghẹt thở trong năm 2019

Tuổi Mão: Người tuổi Mão bề ngoài tuy có vẻ hiền lành nhưng lại là người rất có chủ kiến. Năm 2019, vận thế của con giáp này hanh thông vì có sao “Thiên Hi” nhập mệnh. Điều này thể hiện rõ việc sự nghiệp thăng tiến nhờ các mối quan hệ tốt đẹp mang lại cơ hội tốt đẹp. Sự nghiệp phát triển nên vận kim tiền cũng hưng vượng. Không chỉ thu nhập chính ổn định, tăng nhanh mà các nguồn thu phụ từ việc đầu tư cũng mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ, giúp cho người tuổi Mão không còn phải đau đầu vì tiền. Tuổi Dậu: Thời gian trước đây, người tuổi Dậu liên tiếp phạm phải thái tuế nên vận thế xuống dốc không phanh nên cuộc sống gặp nhiều áp lực về tiền bạc. Năm 2019, Thái tuế và tuế gan tạo thành cục diện “thương quan bội ấn” nên sẽ được quý nhân giúp đỡ trong công việc do đó sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Ngoài ra, việc kinh doanh bên ngoài cũng đem lại những khoản thu nhập không nhỏ cho người tuổi Dậu. Con giáp này không còn phải lo lắng về tài chính nữa. Tuổi Mùi: Năm 2019, vận sự nghiệp của con giáp này rất thuận lợi. Năm Kỷ Hợi là năm thủy vượng, tuổi Mùi lại là Mùi thổ nên tạo thành cục diện Tam hợp. Ngoài ra, chủ cung của người tuổi Mùi còn xuất hiện cát tinh “Thanh Long”, “Thiên Cung” nên có rất nhiều cơ hội phát tài, cầu tài. Vận may về tiền bạc liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Mùi làm đâu thắng đấy, làm gì cũng ra tiền. Tiền bạc như thác nước ào ào chảy vào túi, làm dày thêm các khoản tích lũy của con giáp này. Tuổi Dần: Dù năm 2019 là năm phạm thái tuế của người tuổi Dần nhưng do thái tuế hợi thủy và tuổi dần tạo thành cục diện “tương hợp”. Ngoài ra còn có cát tinh “Kim Quỹ”, “Tam Hợp” xuất hiện trong cung mệnh nên con giáp này sẽ có một năm bội thu về tiền bạc và không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền nữa. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc)

