Tết Nhâm Dần, 12 con giáp mặc màu gì để hốt lộc trọn năm (2)

7. Tuổi Ngọ. Nhâm Dần được đánh giá là năm khá thuận buồm xuôi gió đối với con giáp tuổi Ngọ. Công việc làm ăn được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, tài lộc. Nếu lựa chọn được màu sắc phù hợp để diện trong ngày đầu năm, bản mệnh sẽ còn gặp được nhiều điều may mắn hơn nữa. Các màu rất hợp mệnh với tuổi Ngọ gồm: xanh nhạt, trắng, bạch kim... 8. Tuổi Mùi. Năm 2022 con giáp tuổi Mùi có nhiều sự thành công để bù đắp cho một năm 2021 với nhiều khó khăn, rủi ro. Các màu sắc may mắn cho người tuổi Mùi trong năm nay chính là màu nâu nhạt, có lợi cho tài lộc; màu xanh lục tốt cho chuyện sự nghiệp; màu đỏ tốt cho sức khỏe và màu hồng tốt cho chuyện tình duyên. 9. Tuổi Thân. Năm 2022 vận khí của người tuổi Thân bị sụt giảm khá nhiều do hung vận lớn. Chính vì thế, bạn đừng quên lựa chọn màu sắc phù hợp để hạn chế phần nào xui xẻo nhé. Dịp đầu năm mới, người tuổi Thân nên chọn trang phục màu vàngđể mang đến may mắn về tài lộc, chọn màu hồng đỏ để có sự đổi mới về sự nghiệp và màu xanh da trời để giúp tình cảm thêm bền chặt. 10. Tuổi Dậu. Năm mới, người tuổi Dậu làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp cản trở nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. Các màu sắc thuộc gam màu vàng, tím, xanh có tác dụng thúc đẩy vận trình cho bản mệnh. Hãy nhớ mặc những màu này nhé. 11. Tuổi Tuất. Năm 2022 người tuổi Tuất có vận khí khá tốt lành, có điềm báo về sự thăng tiến trong con đường công danh, sự nghiệp. Và để gia tăng vận may thì người tuổi Tuất nên mặc trang phục màu vàng để tăng thêm tài lộc, màu đen để tốt cho sự nghiệp, màu tím để tốt cho chuyện tình cảm và màu xanh lá cây để tốt cho sức khỏe. 12. Tuổi Hợi. Tuổi hợi là con giáp cuối cùng trong 12 con giáp. Người tuổi hợi không thích lối sống bon chen, chỉ thích sống một cách bình yên. Vì vậy, trong năm 2022 màu sắc hợp với những người tuổi hợi nhất là màu trắng. Các mệnh của tuổi này đều có điểm chung là hợp với màu trắng, thể hiện sự may mắn, mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống. (*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm).

