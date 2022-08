Radar phát hiện loạt UFO cực bí ẩn, chuyên gia khó giải

Vào ngày 8/1/2008, hàng chục người dân tại thành phố Stephenville, bang Texas, Mỹ trông thấy một vật thể lớn kỳ lạ bay ngang qua bầu trời. Một báo cáo từ Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) khẳng định radar có nhận thấy một vật thể rất lớn đang bị các máy bay bám đuổi ngay thời điểm mà các nhân chứng thấy UFO. Vào tháng 3/2004, một phi đội máy bay do thám của quân đội Mexico đã bắt gặp ba vật thể bay không xác định trên màn hình radar khi đang tuần tra theo dõi đường dây buôn ma túy. Trong vòng 30 phút, họ ghi lại được 11 vật thể kỳ lạ đang bay với vận tốc cực lớn và trong lúc bay bám theo đã có lúc cả phi đội bị các vật thể lạ vây quanh. Vào ngày 26/7/2002, radar của NORAD và lực lượng Không quân Vệ binh quốc gia Mỹ đã phát hiện một vật thể bay không xác định bay vào vùng cấm bay của thủ đô Washington. Cùng lúc đó, một số người dân tại Washington cho biết họ cũng đã tận mắt trông thấy một vệt sáng xanh di chuyển rất nhanh trên bầu trời.Tối 25/5/1995 (giờ địa phương), một máy bay của hãng hàng không America West (Mỹ) phát hiện một chuỗi đốm sáng lấp lánh kỳ lạ bay sát bên máy bay, gần thành phố Bovina. Ngày hôm sau, giám sát không lưu đã kiểm tra với báo cáo radar của Bộ Chỉ huy Phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và phát hiện ra một vật thể bay không xác định vào đêm trước đó. Đêm 31/3/1990 (giờ địa phương), radar của một trạm giám sát hàng không tại thị trấn Glons thuộc Liège (Bỉ) đã phát hiện các vật thể hình tam giác trên bầu trời ngay sau khi trung tâm này nhận được nhiều cuộc gọi báo cáo trông thấy những ánh sáng kỳ lạ lấp lánh như sao và liên tục chuyển màu trên trời. Vào ngày 17/11/1986, toàn bộ phi hành đoàn trên một chiếc máy bay chở hàng của Nhật đã trông thấy hai UFO di chuyển bên trái máy bay của họ khi đang bay ngang qua Alaska. Dưới mặt đất, màn hình radar của FAA cũng phát hiện các vật thể lạ và đã hướng dẫn cho máy bay Nhật chuyển hướng để tránh các vật thể này. Một loạt các trường hợp phát hiện UFO tại dãy núi Kaikoura ở New Zealand vào năm 1978. Vào ngày 21/12/1978, phi hành đoàn trên một chiếc máy bay bay qua dãy núi Kaikoura phát hiện những đốm sáng lạ bay xung quanh máy bay. 30/12/1978, một nhóm làm phim Úc cũng quay được các đốm sáng lạ khi đang trên đường đi đến thành phố Christchurch (New Zealand). Tháng 8/1956, radar tại một căn cứ không quân Hoàng gia Anh ở hạt Suffolk (Anh) phát hiện những vật thể di chuyển kỳ lạ. Một phi công đang lái một chiếc máy bay vận tải quân đội C-47 lúc đó cũng đã nhìn thấy một vật thể lạ bay bên dưới máy bay của mình. Một phi công đã cố tiến sát đến vật thể lạ này, nhưng rốt cuộc lại bị UFO này bay ra phía sau máy bay của mình. Anh này cố dùng mọi kỹ thuật nhào lộn để lật ngược tình thế nhưng vô hiệu, vật thể lạ vẫn bám dính phía sau đuôi trước khi biến mất. Ngày 19/7/1952, một nhân viên không lưu tại sân bay Washington phát hiện bảy vật thể bay trên màn hình radar. Vài phút sau hai nhân viên tại một trạm không lưu khác thuộc sân bay này cũng xác nhận có trông thấy một vệt sáng màu cam lơ lửng bên trên sân bay. Các nhân viên này sau đó đã gọi điện cho Căn cứ không quân Andrews gần đó và được xác nhận rằng radar không quân cũng phát hiện vật thể lạ.Không quân Mỹ sau cùng thông báo đây chỉ là radar mắc sai sót do “có sự biến đổi của nhiệt độ môi trường”, dù rằng đã có nhân chứng tận mắt trông thấy. Mời các bạn xem video: 'bong bóng, vật thể lạ, chuyển động lạ hoặc máy bay lạ. Nguồn: VTV

