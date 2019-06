Phụ nữ sở hữu đặc điểm này tiền ập vào nhà, may mắn an nhàn cả đời

Bàn tay thô ráp

Bàn tay thô ráp có thể do bẩm sinh hoặc do làm việc nặng nhọc. Những người tuy sung sướng an nhàn mà bàn tay vẫn thô cứng, kém mềm mại thì đó là dấu hiệu may mắn.

Ngón tay càng ngắn, càng thô thì chủ nhân càng dễ đạt được thành công trong cuộc sống. Họ là người chân thành, có đam mê và kiên trì đến cùng trước mọi quyết định nên chắc chắn sẽ có địa vị trong xã hội, thành đạt mọi ước nguyện.

Sau khi kết hôn, mẫu phụ nữ này sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn ấm êm bên người chồng hết lòng yêu thương, nuông chiều, cả đời chỉ biết mỗi vợ.

Ảnh minh họa. 3 đường chỉ tay rõ nét



Theo nhân tướng học, người có 3 đường chỉ tay rõ nét được hưởng nhiều may mắn và đón nhận nhiều phúc khí. Cuộc sống của họ ấm êm, được nhiều người quý mến và giúp đỡ trong cuộc sống.

Khôn khéo, tinh tế lại biết cách đối nhân xử thế nên phụ nữ có bàn tay với 3 đường chỉ tay rõ nét càng về hậu vận càng phát tài. Sau ngưỡng 35, nếu không là đại gia họ cũng sẽ có đời sống vật chất vương giả, của nả đầy nhà.

Cằm có ngấn

Cằm nọng hay còn gọi là cằm có ngấn, đây chính là nét tướng của người có mệnh hồng phúc. Những người này dù cuộc sống vất vả thì sau tuổi 35 họ sẽ muốn gì được nấy, may mắn hơn người.

Đây cũng là mẫu phụ nữ cực kỳ tháo vát. Họ chăm sóc chồng con chu đáo, nuôi dạy con nên người nhưng vẫn không quên phấn đấu cho sự nghiệp của mình. Giàu, giỏi, hạnh phúc chính là chìa khóa để khắc họ chân dung họ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.