Phụ nữ có đặc điểm tiền bạc dư giả, cả đời sống trong nhung lụa

Trán cao, đầy đặn

Luận theo tử vi tướng số, những người phụ nữ sở hữu vầng trán cao, rộng, đầy đặn nhưng không bị rô (nhô) ra phía ngoài đều có vượng vận tài lộc, may mắn an nhàn. Phụ nữ trán cao rộng đa số là người học rộng hiểu nhiều, được nhiều người yêu mến, họ có chí tiến thủ vươn lên và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc.

Phụ nữ trán cao rộng đa số có vượng vận tài lộc. Ảnh minh họa Người sở hữu tướng trán này cho dù có xuất thân tầm thường, thời niên thiếu khó khăn thì khi trưởng thành họ cũng có số lấy chồng đại gia, được sống cuộc đời an nhàn sung sướng.



Cằm tròn đầy đặn

Đa số những người phụ nữ có tướng mệnh phụ phu nhân đều sở hữu những đường nét đầy đặn trên gương mặt, cằm đầy đặn cũng là một trong những đặc điểm đó. Sách tướng số ghi rằng: “Người có cằm rộng, má nặng là người vượng phu ích tử” nghĩa là người phú tướng mang lại may mắn cho chồng, con.

Phụ nữ có cằm tròn đầy có khả năng giao tiếp tốt, có tướng lãnh đạo và có lợi cho sự nghiệp của chồng. Người có đặc điểm này đa số đều có cuộc sống hôn nhân viên mãn, giáo dục nên những đứa con tốt và được hưởng cuộc sống nhung lụa dư giả vật chất.

Hông nở, đùi to

Thông thường những phụ nữ sở hữu cặp đùi to thường đi kèm với hông nở. Đùi to là “trụ đỡ của kho tiền” người đùi to, hông rộng, đầy đặn sẽ có tài vận tốt. Không những có khả năng kiếm tiền giỏi mà còn có khả năng giữ tiền rất chắc chắn.

Phụ nữ có đặc điểm này đều là hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của chồng, cùng chồng vun đắp gia đình hạnh phúc và được hưởng cuộc sống sung túc nhiều người mơ ước.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.