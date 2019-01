Phong thuỷ, vận khí của ngôi nhà phụ thuộc cả vào người này!

Trong dịp Tết Nguyên đán, tất cả mọi người đều mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, người thân của mình. Người người, nhà nhà đều lo chuẩn bị thật tỉ mỉ để đón những ngày đầu năm mới được may mắn, nhiều tài lộc.

Đặc biệt, việc xem phong thủy trước khi sửa sang nhà cửa, sắp xếp để đón Tết được nhiều gia đình quan tâm, nhằm mong muốn một năm mới bình an, phát tài. Xoay quanh vấn đề này, nữ doanh nhân, nghệ nhân ẩm thực Đoàn Thu Thủy đã có một bài viết trên trang cá nhân để bày tỏ quan điểm riêng.

Theo bà, “Xem phong thủy cũng chỉ để giải tỏa tâm lý lo lắng không tin vào chính mình chứ ít ai biết rằng người phụ nữ mới chính là phong thủy, vận khí của ngôi nhà. Một người vợ biết thu vén, chu toàn cho gia đình, đoan chính, đôn hậu chắc chắn sẽ cùng chồng gây dựng được cơ đồ. Một người phụ nữ sống tử tế khiêm nhường, biết trước biết sau, nhu hòa trong lời ăn tiếng nói, tâm tính thiện lương thì chắc chắn sẽ gặp may mắn trên đường đời.

Ảnh minh họa.

Phong thủy của ngôi nhà có xấu cũng chuyển tốt nếu chủ nhân ngôi nhà đó đủ phúc đức để xoay chuyển. Làm người, biết khiêm nhu, đừng hơn thua so sánh với người, chấp nhận chịu thiệt về mình. Trời xanh ắt có an bài. Đừng đi cầu đền này phủ nọ, đừng mời thầy cúng kiếng chuyển nghiệp hay cắt duyên. Tốn tiền vô ích. Mọi duyên nghiệp kiếp này đều là nhân quả của nhiều kiếp. Không ai có thể ban phước đức cho mình nếu không phải do chính tay mình trồng ruộng phước.