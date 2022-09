Những sự kiện gây sốc trong lịch sử nhưng cực ít người biết

Phụ nữ Hy Lạp cổ đại sẽ bị xử tử hình nếu như đến xem trộm các trận thi đấu Olympic. Đây là một trong những sự kiện thú vị, khó tin xảy ra trong lịch sử. Thật đáng ngạc nhiên, một nguyên mẫu của bồn cầu hiện đại đã tồn tại từ trong quá khứ. Đó là một phát minh của các nhà thợ mộc Pháp vào thế kỷ 17 do yêu cầu của Nữ hoàng Maria Carolina của Áo, Nữ hoàng Naples và Sicily. "Áo choàng tắm", tên gọi được sử dụng vào cuối thế kỷ 18, đã được sử dụng để tắm nơi công cộng. Đây là phương pháp duy nhất để duy trì vệ sinh tại thời điểm đó. Các pharaoh Ai Cập cổ đại có cách đuổi ruồi khá độc đáo, đó là bôi mật ong lên cơ thể những người nô lệ. Phương pháp này sẽ khiến ruồi bị mật ong thu hút và không làm phiền các pharaoh. Một phương thuốc được gọi là Soothing Syrup do bà Winslow chế tạo được dùng phổ biến vào cuối những năm 1800 để giúp trẻ em mọc răng. Vấn đề ở đây là thành phần chính của thuốc gồm morphine và rượu. Các chữ số Ả-rập, còn được gọi là chữ số Hindu-Ả Rập ngày nay, là hệ thống phổ biến nhất biểu tượng cho các con số trên thế giới. Mặc dù mang tên là số Ả rập, nó lại được tạo ra bởi các nhà toán học Ấn Độ khoảng 500 năm trước công nguyên. Luật lệ thời trung cổ rất khắc nghiệt, thậm chí cả đối với động vật. Động vật cũng có thể bị đưa ra xét xử và thậm chí bị kết án tử hình trong thời kỳ này. Động vật ở tuổi trưởng thành đã được đưa ra xét xử ở nhiều nơi ở Châu Âu. Cho đến thế kỷ 18, vệ sinh đường phố là một điều xa xỉ. Đó là lý do tại sao hầu hết các đường phố thời trung cổ, từng được coi là duyên dáng và xinh đẹp, đều bị bao phủ bởi phân (cả người và động vật), nước tiểu, xác chết động vật và thực phẩm bị thối rữa. Incitatus là con ngựa yêu quý của Hoàng đế Caligula. Chuồng bằng đá cẩm thạch, một máng cỏ bằng ngà được tạo ra để dành cho Incitatus. Caligula đã sử dụng quyền lực tối cao của mình để bổ nhiệm Incitatus thành quan chấp chính cấp cao. Vào thời Trung cổ, người ta làm răng giả bằng cách nhổ răng của những người lính chết trận. Mời các bạn xem video: Singapore có nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử. Nguồn: THĐT

