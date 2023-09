Những câu chuyện cảm động trong các vụ cháy lớn trên thế giới

Năm 2017, Chung cư Grenfell Tower (London, Anh) cháy rụi. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng cướp đi 17 sinh mạng và làm 74 người bị thương. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ bé gái đã phải ném em qua cửa sổ tầng 5 (hoặc 6) để thoát khỏi ngọn lửa đang bao trùm toàn bộ chung cư. Được biết, khoảng cách mà bé gái rơi từ cửa sổ xuống mặt đất là 15m. Phép màu đã xảy ra khi anh Pat - người hàng xóm của cô bé, đã đỡ được và che chắn cho em bên dưới một gốc cây. Một nhân chứng kể rằng anh đã ôm chặt bé gái vào lòng trong khi các mảnh vỡ từ tòa nhà rơi xuống lả tả. Sau đó, bé gái kia và anh Pat đã được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện để chữa trị. Nhưng đáng tiếc thay, mẹ cô bé đã tử vong. Cũng trong vụ hỏa hoạn Grenfell Tower chính là Shekeb Neda - anh chàng đã cõng mẹ bị liệt cơ từ tầng cao nhất của chung cư để thoát nạn. Shekeb Neda (24 tuổi) là sinh viên tốt nghiệp đại học Kingston, Anh. Để thoát khỏi đám cháy, anh vòng 2 tay mẹ để ôm chặt lấy cổ mình rồi cõng bà từ tầng 24 xuống. Shekeb Neda và mẹ cuối cùng đã sống sót và hồi phục trong bệnh viện, nhưng cha của anh - ông Mohamed bị mất tích trong đám cháy. Một vụ cháy rừng do sét đánh xảy ra ở thị trấn Yarnell, nằm cách Phoenix, Mỹ 130km về phía tây bắc đã cướp đi sinh mạng của 19 lính cứu hỏa. Những người lính này thuộc biệt đội có tên là Hotshot, họ là đội chuyên xử lý những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất của quốc gia. Tại Mỹ có 110 nhóm Hotshot như thế, mỗi nhóm chỉ có 20 người và được huấn luyện đặc biệt. Theo nguồn tin của chính phủ, một cánh rừng gần thị trấn Yarnell đã bị cháy, để ngăn chặn ngọn lửa lan vào thị trấn, những người lính này đã được huy động đến làm nhiệm vụ. Nhưng vì lửa lan quá nhanh, 19 người lính cứu hỏa đã không may hy sinh. Sự hy sinh của những người lính là mất mát về lực lượng chữa cháy lớn nhất của Mỹ trong 80 năm qua. Duy nhất một thành viên trong nhóm 20 người này còn sống sót, đó là nhờ anh đang di chuyển xe tải của đơn vị vào thời điểm sống còn đó. Một đài tưởng niệm đã được lập ra để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của “19 vị anh hùng này”. Sau đó, một bộ phim có tên “Only the brave” cũng đã được Hollywood sản xuất để vinh danh và tưởng niệm những người lính. Năm 2017, người dân Mỹ đã phải điêu đứng vì vụ cháy rừng lớn tại bang California. Vụ cháy đã khiến 200.000 người phải sơ tán. Đây được xem là trận hỏa hoạn lịch sử tận diệt môi trường sống và thiêu chết rất nhiều động vật hoang dã. Một người đàn ông không quản nguy hiểm, lao vào ngọn lửa để cứu một chú thỏ rừng. Lúc đầu, anh ta hoang mang vì không biết xử lý thế nào nhưng sau đó anh chạy đến và cứu chú thỏ ra khỏi ngọn lửa hung dữ. Được yêu cầu phỏng vấn nhưng người đàn ông đã từ chối cũng như không tiết lộ danh tính. Sau đó, anh hùng thầm lặng khuất dần trong bóng tối, chỉ biết rằng chú thỏ hoang dã vẫn an toàn trong vòng tay anh. Mời quý độc giả xem thêm video: Chàng shipper lao vào biển lửa cứu người vụ cháy chung cư mini

Năm 2017, Chung cư Grenfell Tower (London, Anh) cháy rụi. Vụ hỏa hoạn kinh hoàng cướp đi 17 sinh mạng và làm 74 người bị thương. Trong cơn tuyệt vọng, mẹ bé gái đã phải ném em qua cửa sổ tầng 5 (hoặc 6) để thoát khỏi ngọn lửa đang bao trùm toàn bộ chung cư. Được biết, khoảng cách mà bé gái rơi từ cửa sổ xuống mặt đất là 15m. Phép màu đã xảy ra khi anh Pat - người hàng xóm của cô bé, đã đỡ được và che chắn cho em bên dưới một gốc cây. Một nhân chứng kể rằng anh đã ôm chặt bé gái vào lòng trong khi các mảnh vỡ từ tòa nhà rơi xuống lả tả. Sau đó, bé gái kia và anh Pat đã được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện để chữa trị. Nhưng đáng tiếc thay, mẹ cô bé đã tử vong. Cũng trong vụ hỏa hoạn Grenfell Tower chính là Shekeb Neda - anh chàng đã cõng mẹ bị liệt cơ từ tầng cao nhất của chung cư để thoát nạn. Shekeb Neda (24 tuổi) là sinh viên tốt nghiệp đại học Kingston, Anh. Để thoát khỏi đám cháy , anh vòng 2 tay mẹ để ôm chặt lấy cổ mình rồi cõng bà từ tầng 24 xuống. Shekeb Neda và mẹ cuối cùng đã sống sót và hồi phục trong bệnh viện, nhưng cha của anh - ông Mohamed bị mất tích trong đám cháy. Một vụ cháy rừng do sét đánh xảy ra ở thị trấn Yarnell, nằm cách Phoenix, Mỹ 130km về phía tây bắc đã cướp đi sinh mạng của 19 lính cứu hỏa. Những người lính này thuộc biệt đội có tên là Hotshot, họ là đội chuyên xử lý những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất của quốc gia. Tại Mỹ có 110 nhóm Hotshot như thế, mỗi nhóm chỉ có 20 người và được huấn luyện đặc biệt. Theo nguồn tin của chính phủ, một cánh rừng gần thị trấn Yarnell đã bị cháy, để ngăn chặn ngọn lửa lan vào thị trấn, những người lính này đã được huy động đến làm nhiệm vụ. Nhưng vì lửa lan quá nhanh, 19 người lính cứu hỏa đã không may hy sinh. Sự hy sinh của những người lính là mất mát về lực lượng chữa cháy lớn nhất của Mỹ trong 80 năm qua. Duy nhất một thành viên trong nhóm 20 người này còn sống sót, đó là nhờ anh đang di chuyển xe tải của đơn vị vào thời điểm sống còn đó. Một đài tưởng niệm đã được lập ra để tưởng nhớ sự hy sinh anh dũng của “19 vị anh hùng này”. Sau đó, một bộ phim có tên “Only the brave” cũng đã được Hollywood sản xuất để vinh danh và tưởng niệm những người lính. Năm 2017, người dân Mỹ đã phải điêu đứng vì vụ cháy rừng lớn tại bang California. Vụ cháy đã khiến 200.000 người phải sơ tán. Đây được xem là trận hỏa hoạn lịch sử tận diệt môi trường sống và thiêu chết rất nhiều động vật hoang dã. Một người đàn ông không quản nguy hiểm, lao vào ngọn lửa để cứu một chú thỏ rừng. Lúc đầu, anh ta hoang mang vì không biết xử lý thế nào nhưng sau đó anh chạy đến và cứu chú thỏ ra khỏi ngọn lửa hung dữ. Được yêu cầu phỏng vấn nhưng người đàn ông đã từ chối cũng như không tiết lộ danh tính. Sau đó, anh hùng thầm lặng khuất dần trong bóng tối, chỉ biết rằng chú thỏ hoang dã vẫn an toàn trong vòng tay anh. Mời quý độc giả xem thêm video: Chàng shipper lao vào biển lửa cứu người vụ cháy chung cư mini