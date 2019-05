Người đàn ông thoát chết trong 2 thảm họa hải dương kinh hoàng nhất thế kỷ 20

George Beauchamp, sinh ra tại London, Anh chính là thủy thủ may mắn đó khi 2 lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong các vụ chìm tàu nổi tiếng thế giới.

George Beauchamp được cho là người duy nhất sống sót sau 2 thảm họa kinh hoàng ở thế kỷ 20. Theo Independent, Beauchamp khai gian 10 tuổi với công ty vận tải White Star Line để được nhận làm công việc đốt lò trên tàu Titanic.



Sau khi tàu Titanic đâm phải một tảng băng trôi và chìm ở Đại Tây Dương năm 1912, Beauchamp được triệu tập để đưa ra bằng chứng trong một cuộc điều tra của Anh về thảm họa. Lời khai của thủy thủ Anh vẫn được lưu giữ trong hồ sơ.

Theo đó, Beauchamp nói rằng ông nghe thấy một âm thanh cực lớn như tiếng sấm rền khi tàu Titanic va vào băng. Thủy thủ Anh chỉ được phép rời phòng máy khi nước đã ngập ngang người.

Sau đó, Beauchamp chạy lên boong tàu và giúp các hành khách lên thuyền cứu hộ số 13 rồi chèo đến khu vực an toàn.

"Tôi cố gắng chạy lên boong tàu và đi qua mạn phải. Khi đó, mọi người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đang trèo lên thuyền cứu hộ và tôi giúp đỡ họ. Chúng tôi vất vả lắm mới đưa con thuyền tránh xa tàu Titanic và phải ngăn nước tràn vào bên trong", Beauchamp nói.

Thủy thủ Anh còn cho biết ông cùng mọi người chứng kiến cảnh con tàu dần dần chìm xuống. Nhiều người đã bật khóc. "Chúng tôi có thể quay trở lại để cứu những người khác nhưng thuyền đã quá chật", Beauchamp ngậm ngùi chia sẻ.

Thuyền cứu hộ 13 sau đó được giải cứu bởi tàu RMS Carpathia.

Gia đình của Beauchamp cho rằng ông cũng có mặt trên tàu RMS Lusitania khi nó gặp nạn và chìm trong Thế chiến I.

Con tàu từng được mệnh danh là tàu chở khách lớn nhất thế giới gặp nạn và chìm trên biển năm 1915. Khi đó, tàu chở 1.959 hành khách và thủy thủ đoàn, gần 1.200 người trong số đó đã tử nạn.

Sau thảm họa, Beauchamp cho biết: "Tôi đã dành đủ thời gian trên các con tàu lớn và giờ tôi sẽ làm việc ở những con tàu nhỏ hơn".

Thủy thủ Anh chuyển tới thành phố cảng Hull, Anh và dành 10 năm làm việc trên các tàu đánh cá. Sau đó, ông chuyển tới Southampton và mất ở tuổi 72.

Titanic từng được mệnh danh là "con tàu không thể chìm", gặp nạn trong chuyến hạ thủy đầu tiên trên hành trình vượt Đại Tây Dương, từ Southampton, Anh, đến New York, Mỹ. Con tàu huyền thoại chìm do va phải tảng băng trôi vào đêm 14/4/1912. Chỉ 710 người may mắn sống sót trong tổng số hơn 2.000 hành khách và thủy thủ đoàn.

Trong khi đó, tàu RMS Lusitania cũng di chuyển trên Đại Tây Dương (tuyến giữa Liverpool, Anh, và New York, Mỹ) khi gặp nạn. Ngày 7/5/1915, tàu bị trúng ngư lôi của Đức, phát nổ và chìm xuống biển.