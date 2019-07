Lau sạch chỗ này để tài lộc chiếu rọi, may mắn hưởng trọn đời

Chăm sóc cửa chính kỹ lưỡng

Đây là việc cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn thu hút vượng khí vào nhà. Trong phong thủy, cửa chính còn được gọi là "miệng khí". Đây là nơi vừa tiếp cận với thế giới bên ngoài, vừa là hàng rào ngăn cách và bảo vệ người sống trong nhà. Cửa chính càng vượng khí thì gia đình càng khỏe mạnh, thành công. Vì thế, bạn có thể bảo vệ cửa chính của ngôi nhà bằng cách đặt những vật đem lại may mắn xung quanh.

Ảnh minh họa. Chẳng hạn, đừng để thùng rác hoặc các chậu cây cũ ở gần cửa chính. Khi mở, cửa phải không bị rít hay kêu cọt kẹt. Bạn phải tạo được không gian thoáng đãng khi bước chân qua cửa chính.



Trưng bày vật phẩm chiêu lộc, phong thủy

Việc lựa chọn và trưng bày các vật phẩm có tính chất chiêu tài lộc hoặc có tính phong thủy hợp với gia chủ không chỉ vào dịp cuối năm mà mọi thời điểm trong năm đều khá cần thiết và có ý nghĩa.

Một số vật phẩm phong thủy phổ biến có ý nghĩa cầu tiền tài, may mắn mà bạn có thể lựa chọn như quả cầu phong thủy, đá phong thủy, tượng ngọc kim loại hay thủy tinh hình tì hưu, con rồng, con rùa, tượng Phúc - Lộc - Thọ,…

Ánh sáng

Cửa chính là bộ mặt của căn nhà, vì vậy 1 bộ mặt sáng sủa chắc chắn sẽ đem lại may mắn cho gia đình bạn. Một gợi ý mới lạ để tối đa ánh sáng cho cửa chính là sử dụng cửa kính trong căn nhà sáng sủa hơn. Nếu nhà bạn nằm trong ngõ hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên, hãy sử dụng ánh sáng nhân tạo để không chỉ đem lại may mắn mà còn đảm bảo an toàn vào buổi đêm.

Ở thiết kế nhà Nhật Bản này, kiến trúc sư đã phối hợp hoàn hảo kính cùng chất liệu gỗ giúp đem lại không khí ấm áp cho căn nhà. Ngoài ra, các loại cây xanh cũng là 1 yếu tố phong thủy quan trọng.

Vệ sinh cửa chính thường xuyên

Phong thủy không chỉ nằm ở cách sắp đặt vật dụng trong nhà, mà sự gọn gàng, sạch sẽ cũng có ảnh hưởng không hề nhỏ.

Về mặt tâm lý, khi trở về nhà sau 1 ngày dài làm việc, nếu nhìn thấy cửa nhà mình đầy bụi bẩn, lộn xộn giày dép, sẽ hình thành tâm lý tiêu cực, khó chịu, lâu ngày sẽ không tốt cho sức khỏe và tâm lý gia chủ. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cũng là 1 cách đón vận may vào nhà. Bạn có thể không cần lau dọn cửa chính mỗi ngày, nhưng cần tránh để bụi bẩn lâu ngày, nếu có cửa sổ kính thì đừng để cửa bẩn, ngăn ánh sáng vào nhà.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)