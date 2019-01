Làm 6 điều này bạn sẽ luôn luôn gặp may mắn

Mỉm cười với mọi người – Tính tình ngày càng tốt

Nụ cười là tấm danh thiếp tốt nhất trên đời, chỉ cần mỗi ngày đều trưng tấm danh thiếp này ra, tâm tình lúc nào cũng tràn ngập vui vẻ.

Nụ cười còn là ngôn ngữ tuyệt vời nhất giữa con người, mỉm cười là một sự tu dưỡng. Chỉ người nào trong tim có ánh mặt trời, mới có thể cảm nhận được những điều tốt đẹp ở thực tại. Mỉm cười trong cuộc sống giúp làm tăng sự tương tác, người khác càng muốn kết thân với bạn, bạn càng đạt được nhiều cơ hội.

Mỉm cười là một thái độ đối với cuộc sống, không liên quan đến giàu nghèo, địa vị và hoàn cảnh. Nụ cười thể hiện sự tôn trọng với người khác, đồng thời cũng là sự tôn trọng đối với cuộc đời.

Giữ một thái độ tích cực

Người may mắn có xu hướng nhìn vào mặt tốt đẹp của sự vật. Ví dụ, khi một tai nạn xe hơi xảy ra, một người không may mắn có thể than thở về tất cả những bất tiện mà các tai nạn gây ra, trong khi một người may mắn có thể nói, "May mắn là không ai bị thương.". Tư duy này còn rất hữu ích đối với những người thích khám phá điều mới lạ. Khi có suy nghĩ tích cực như vậy, bạn sẽ háo hức để làm điều gì đó mới mẻ vì đang mong đợi những điều tốt đẹp.

Thích ứng với hoàn cảnh – Hoàn cảnh sẽ càng ngày càng thuận lợi

Đối với thế giới này mà nói, thay đổi hoàn cảnh không quan trọng, quan trọng là thế giới nội tâm của chúng ta, đừng rơi vào những mê muội, phiền não mà hoàn cảnh tạo ra.Chúng ta thường vì hoàn cảnh bên ngoài mà suy nghĩ khác đi, chỉ vì một câu khen mà vui vẻ mãn nguyện, vì một câu chê là cơm ăn không ngon, trằn trọc khó ngủ. Con người không thể làm cho hoàn cảnh phù hợp với bản thân, chỉ có thể khiến bản thân thích ứng với hoàn cảnh.

Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân

Bất cứ khi nào chúng ta làm gì đó khác với thói quen thường ngày, trong tâm trí luôn thường trực nỗi lo sợ, lo rằng bản thân chúng ta trở nên ngu ngốc. Tuy nhiên những người may mắn biết rằng cảm giác đó hết sức bình thường. Cảm thấy kỳ quặc là một phần trong quá trình đạt được thành công.

Thấu hiểu người khác – Tri kỷ ngày càng nhiều

Trong cuộc sống có rất nhiều điều đáng để ta quý trọng. Thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm, chấp nhận lời xin lỗi của người khác, biết khoan dung và thông cảm với mọi người, sẽ tự nhiên tiêu tan đi những oán hận và phiền não trong lòng.

Thế giới này bớt đi được một ít hận thù và mâu thuẫn, quan hệ giữa con người với nhau sẽ càng trở nên tốt đẹp. Đừng mất thời gian quý giá vào những việc tranh giành, vì vài thứ cỏn con mà cãi lộn tranh đấu.

Tấm lòng bao dung – Cuộc đời sẽ càng ngày càng tươi đẹp

Bao dung là đối xử khoan dung với mọi người, tha thứ sai lầm người khác từng mắc phải. Đó là sự nhân đức, cũng là một sức mạnh lương thiện, kéo gần khoảng cách và hóa giải mâu thuẫn giữa người với người.

Bao dung là một cảnh giới, là một loại trí tuệ, bắt nguồn từ sự lương thiện trong tâm, đồng thời khiến con người biết hướng thiện và học hỏi những điều tốt đẹp từ xung quanh.