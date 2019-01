Khám phá nhà thủy tạ tuyệt đẹp giữa Tử Cấm Thành Huế

Nằm ở phía Đông của khuôn viên cung Diên Thọ trong Tử Cấm Thành Huế, tạ Trường Du là một trong bốn ngôi nhà thủy tạ cổ xưa của Cố đô Huế còn lại đến ngày nay. Là nơi hóng mát, tiêu dao cho các bà Hoàng thái hậu triều Nguyễn, công trình được dựng vào năm 1849 trong lần đại tu cung Gia Thọ, chuẩn bị cho lễ Tứ tuần đại khánh tiết của bà Từ Dụ. Nhà tạ dựng trên hồ nước hình chữ nhật chiều dài 28 mét, chiều rộng 20 mét, quay về hướng Nam, mặt Bắc thông với điện chính. Mặt bằng kiến trúc khu nhà bằng nửa diện tích mặt hồ. Tạ Trường Du có kết cẩu kiểu nhà rường truyền thống Huế với hình thức vuông (phương đình), một gian bốn chái, 16 cột trụ. Mái nhà tạ lợp ngói lưu ly men xanh. Trên nóc chấp bầu rượu bằng pháp lam. Ba mặt giáp hồ nước có lối đi hẹp với lan can bao quanh. Nền tạ lát gạch hoa, vách gỗ trổ cửa sổ xung quanh bốn mặt nên rất thông thoáng. Nội thất tạ Trường Du trang trí tinh xảo bằng các bức ván chạm lộng, chạm thủng tỉ mỉ. Mặt phía Nam của tạ Trường Du có một gian nhà vỏ cua được gọi là đình Lương Phong. Trước đình Lương Phong. đắp hai hòn non bộ, trên đó có mô hình 5 cái am nhỏ. Hai hòn non bộ này đã qua khá nhiều lần chỉnh sửa, lần gần nhất là đợt đại trùng tu cung Diên Thọ năm 1997. Hồ nước quanh tạ được thả nhiều cá rồng và cá chép vàng. Nhìn chung, tạ Trường Du là một công trình kiến trúc tương đối nhỏ và đơn giản nhưng mang vẻ đẹp hài hòa và thơ mộng do đặt trong một không gian hợp lý. Đây thực sự là một không gian thư giãn lý tưởng dành cho các bà Hoàng thái hậu tại Tử Cấm Thành Huế. Ngày nay tạ Trường Du là nơi tham quan, nghỉ chân được du khách ưa thích mỗi khi ghé thăm Hoàng thành Huế. Mời quý đôc giả xem clip: Các địa điểm du lịch được ưa thích ở Cố đô Huế.

