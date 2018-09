Khám phá “đệ nhất danh thắng” trên quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Nằm trên địa phận hai huyện Hoa Lư, Gia Viễn và thị xã Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình - quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Tràng An là một trong những thắng cảnh mang tầm vóc toàn cầu của Việt Nam. Du khách có thể tham quan Tràng An bằng cả đường bộ và đường thủy, nhưng thú vị nhất vẫn là đường thủy. Điểm đặc sắc nhất của hành trình chính là hệ thống hang động xuyên thủy. Theo các nhà địa chất, khu vực Tràng An xưa là một vùng biển cổ, qua quá trình vận động địa chất mà kiến tạo nên các hang động từ những khe nứt và dòng chảy ngầm. Hàng chục thủy động ở nơi đây được ngăn cách với nhau bởi các thung, mỗi thung lại có cảnh quan đẹp như một bức tranh thủy mặc. Độ dài của các hang cộng lại lên tới gần 20 km. Du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên khi đi qua trên dưới chục hang động mang những cái tên dân dã như hang Sáng, hang Tối, hang Seo Lớn, hang Si, hang Ao Trai, hang Thuốc, hang Sính, hang Nấu Rượu, hang Ba Giọt... Có những hang rộng thênh thang hàng chục mét, nhưng cũng có hang hẹp chỉ vừa một thuyền qua. Có hang thì ngắn, đứng từ cửa bên này đã thấy ánh sáng của cửa bên kia, hang thì dài và sâu hut hút, tối tăm đến rợn người... Quần thể hang động Tràng An mới chỉ được phát hiện và nghiên cứu một cách hệ thống từ năm 2001 nhờ các công trình khảo cứu của các nhà khoa học cùng sự giúp đỡ của người dân bản địa. Trong hành trình khám phá này, quang cảnh kỳ vĩ của "vịnh Hạ Long đất Ninh Bình" sẽ đem lại vô số bất ngờ cho khách phương xa. Với hệ sinh vật đa dạng, phong phú, du khách cũng có cơ hội bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã như chim phượng hoàng đất, sáo, khướu, khỉ, vượn, trăn, le le... trong chuyến đi của mình. Bên cạnh thiên nhiên kỳ thú, Tràng An cũng là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa do nơi đây chính là đồn lũy phía Nam bảo vệ thành Hoa Lư xưa. Du khách có thể dừng chân ở các di tích lịch sử mang dấu ấn các triều đại xưa như thung Láng là hậu cứ của vua Đinh, đền Trần thờ Hưng Đạo Đại Vương, phủ Khống thờ bảy vị quan triều Đinh… Trong hình là đền Trần, một công trình kiến trúc cổ đặc sắc, được xây bằng đá với những họa tiết chạm khắc tinh tế được thực hiện bởi bàn tay thợ đá Ninh Bình. Một góc Tràng An nhìn từ sườn núi nơi dẫn tới đền Trần. Những khung cảnh tuyệt sắc của Tràng An khiến nhiều du khách cảm thấy tiếc nuối khi phải rời đi… Mời quý độc giả xem video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần (nguồn TTXVN).

Nằm trên địa phận hai huyện Hoa Lư, Gia Viễn và thị xã Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình - quê hương Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Tràng An là một trong những thắng cảnh mang tầm vóc toàn cầu của Việt Nam. Du khách có thể tham quan Tràng An bằng cả đường bộ và đường thủy, nhưng thú vị nhất vẫn là đường thủy. Điểm đặc sắc nhất của hành trình chính là hệ thống hang động xuyên thủy. Theo các nhà địa chất, khu vực Tràng An xưa là một vùng biển cổ, qua quá trình vận động địa chất mà kiến tạo nên các hang động từ những khe nứt và dòng chảy ngầm. Hàng chục thủy động ở nơi đây được ngăn cách với nhau bởi các thung, mỗi thung lại có cảnh quan đẹp như một bức tranh thủy mặc. Độ dài của các hang cộng lại lên tới gần 20 km. Du khách sẽ có những trải nghiệm khó quên khi đi qua trên dưới chục hang động mang những cái tên dân dã như hang Sáng, hang Tối, hang Seo Lớn, hang Si, hang Ao Trai, hang Thuốc, hang Sính, hang Nấu Rượu, hang Ba Giọt... Có những hang rộng thênh thang hàng chục mét, nhưng cũng có hang hẹp chỉ vừa một thuyền qua. Có hang thì ngắn, đứng từ cửa bên này đã thấy ánh sáng của cửa bên kia, hang thì dài và sâu hut hút, tối tăm đến rợn người... Quần thể hang động Tràng An mới chỉ được phát hiện và nghiên cứu một cách hệ thống từ năm 2001 nhờ các công trình khảo cứu của các nhà khoa học cùng sự giúp đỡ của người dân bản địa. Trong hành trình khám phá này, quang cảnh kỳ vĩ của "vịnh Hạ Long đất Ninh Bình" sẽ đem lại vô số bất ngờ cho khách phương xa. Với hệ sinh vật đa dạng, phong phú, du khách cũng có cơ hội bắt gặp nhiều loài động vật hoang dã như chim phượng hoàng đất, sáo, khướu, khỉ, vượn, trăn, le le... trong chuyến đi của mình. Bên cạnh thiên nhiên kỳ thú, Tràng An cũng là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa do nơi đây chính là đồn lũy phía Nam bảo vệ thành Hoa Lư xưa. Du khách có thể dừng chân ở các di tích lịch sử mang dấu ấn các triều đại xưa như thung Láng là hậu cứ của vua Đinh, đền Trần thờ Hưng Đạo Đại Vương, phủ Khống thờ bảy vị quan triều Đinh… Trong hình là đền Trần, một công trình kiến trúc cổ đặc sắc, được xây bằng đá với những họa tiết chạm khắc tinh tế được thực hiện bởi bàn tay thợ đá Ninh Bình. Một góc Tràng An nhìn từ sườn núi nơi dẫn tới đền Trần. Những khung cảnh tuyệt sắc của Tràng An khiến nhiều du khách cảm thấy tiếc nuối khi phải rời đi… Mời quý độc giả xem video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần (nguồn TTXVN).