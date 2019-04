Hé lộ những bức ảnh chưa từng công bố của tàu Titanic

Bức ảnh đầu tiên của Titanic: Thuyền trưởng của tàu Titanic Eward J.Smith (phải) và đồng nghiệp của ông, Tổng giám đốc Hugh Walter McElroy, đón chào hành khách lên tàu. Bức ảnh một hành khách trẻ hồn nhiên chỉ vài ngày trước khi sự kiện bi thương xảy ra. Thủ phạm của vụ chìm tàu lớn nhất lịch sử - tảng băng khét tiếng khiến hơn 1.000 người thiệt mạng do một trong những quan chức của tàu - Prinz Adalbert chụp sáng 15.4.1912, cách con tàu đắm một vài kilomét về phía nam. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng chở những người vừa được cứu mạng vẫn còn bàng hoàng, run sợ khi chứng kiến con tàu chìm ngay trước mắt mình. Một gia đình trẻ đã may mắn sống sót sau vụ đắm tàu. Charlotte Collyer và cô con gái Marjorie đã sống sót một cách kỳ diệu sau vụ thảm họa, nhưng chồng của Charlotte và là bố của Marjorie - ông Collyer đã không thoát khỏi. Michel, 4 tuổi (trái) và Edmond Navratil, 2 tuổi (phải) - 2 anh em được đặt biệt danh là "những đứa trẻ mồ côi Titanic", sau vụ tai nạn kinh hoàng dẫn đến cái chết của cha chúng. Hình ảnh đám đông tụ tập ở bến cảng,đợi chờ những người sống sót trở về và hi vọng gặp lại được người thân, họ hàng của mình trên những chiếc thuyền cứu hộ. Rất nhiều hoạt động gây quỹ diễn ra để giúp đỡ những người sống sót và gia đình họ, như trận bóng chày giữa đội Yankees và Giants có khoảng 14.000 người tham dự.

