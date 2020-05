Góc ảnh “không thể tin nổi” về Việt Nam của Peter Stewart

"Những mảnh vỡ của Hà Nội". Hình ảnh "lạ" về Việt Nam này được thực hiện bằng cách chụp nhiều ảnh tại cùng vị trí, sau đó chồng lên nhau và xử lý kỹ thuật số để chọn lọc đối tượng. Ảnh: Peter Stewart / 500px.com. Cảnh tượng "siêu thực" khi hàng chục chiếc xe chở hàng cồng kềnh chen chúc nhau lưu thông trên đường phố Hà Nội. Ảnh được thực hiện bằng kỹ thuật chồng ảnh. Những chiếc xe máy "biểu diễn" kỹ năng chở hàng hóa quá khổ là điều khiến nhiều du khách phương xa ngạc nhiên trên các đường phố Việt Nam. Cảnh tượng giao thông giống như "lốc xoáy" tại ngã 6 Phù Đổng, TP HCM nhìn từ trên cao. Một người đàn ông nằm giữa "cơn bão" giao thông quay cuồng xung quanh, TP HCM. Ngoài những bức ảnh giao thông ấn tượng, Peter Stewart cũng chụp nhiều ảnh lột tả sự bình yên của cuộc sống ở Việt Nam. Trong ảnh là một góc phố bên sông ở phố cổ Hội An. Bình minh trên đường phố Hội An. Những chiếc đèn lồng muôn sắc ở Hội An. Làng chài trên biển ở Vịnh Hạ Long. Một góc Hạ Long nhìn từ trên cao. Nghe ca khúc Việt nam quê hương tôi.

