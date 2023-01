Giờ tốt, hướng xuất hành đại cát Tết Quý Mão 2023

Chọn giờ lành xuất hành đầu năm là một phong tục có từ lâu đời và được nhiều người coi trọng vì điều này giúp gia chủ cảm thấy an tâm khi xuất hành làm các việc đại sự.

Tết Quý Mão, mồng 1 là ngày tốt

Tết Nguyên đán Quý Mão, mồng 1 vào chủ nhật (ngày 22/1), ngày Canh Thìn, là ngày tốt vì có các sao Thiên Phúc, Thiên Tài, Ngọc Đường, Lộc Khố. Ngày mồng 2, 3 thì không tốt vì là ngày sát chủ, sát sư...; Ngày mồng 4 cũng tốt vì có giải thần Minh Tinh, Phả Hộ..., Ngày mồng 5 (ngày con nước) lại có Ngọc Đường Hoàng Đạo; Ngày mồng 6 có Cát Khánh Âm Đức, Phúc sinh nên có thể khánh thành, mở cửa hàng...; Ngày mồng 9 có Thanh Long Hoàng Đạo...

Người Việt luôn coi trọng phong tục chọn hướng tốt, giờ lành xuất hành đầ xuân năm mới. Ảnh: Trần Hải. Tùy theo đặc tính của sự kiện mà ta luận đoán điềm lành hay điềm không lành. Theo cách tính giờ xuất hành theo Lục nhâm Lý Thuần Phong có thể giúp bạn đọc dễ dàng tính được giờ tốt, xấu. Việc này sẽ giúp bạn cảm thấy an tâm tinh thần khi xuất hành làm các việc đại sự quan trọng như đi giao dịch làm ăn, ký kết hợp đồng, mở cửa hàng, khai trương, đón dâu, động thổ, nhập trạch...

Giờ Đại An (Tí, 23h-01h): Giờ này là giờ tốt, xuất hành thời gian này vô cùng cát lợi, được quý nhân độ trì, phù hộ bình an. Nếu xuất hành cầu tài lộc thì nên đi về hướng Tây Nam, kết quả sẽ tốt đẹp, đạt thành ý muốn: “ “Đại An sự việc cát xương, Cầu tài hãy đến khôn phương mới là (tây nam)”.

Giờ Lưu Niên (Sửu, 01h-03h): Xuất hành giờ này người đi hay bị chậm trễ về thời gian, có thể sẽ có những việc đột xuất làm ảnh hưởng trực tiếp đến giao thông. Đi vào giờ này nên chú ý đến tiền bạc, cần cất giữ cẩn thận để tránh bị mất.

Bên cạnh đó, giờ Lưu Niên không nên tiến hành các việc có liên quan đến giấy tờ, kiện tụng, vì kết quả khó đạt thành như mong muốn.

Giờ Tốc Hỷ (Dần, 03-05h): Giờ Tốc Hỷ mọi sự hanh thông, giờ này chủ sự vui vẻ và may mắn. Là giờ tốt nhất để người đi tiến hành gặp cấp chính quyền, cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính. Xuất hành đưa dâu, rể, ...

Giờ Tốc Hỷ xuất hành, đem lại kết quả suôn sẻ, nhanh chóng, đại sự dễ thành, đi xa có tin mừng báo về cho gia đạo. Cầu tài thì nên đi hướng Nam kết quả sẽ tốt đẹp.

Giờ Xích Khẩu (Mão, 05- 07h): Chủ sự về mâu thuẫn và thị phi. Nếu xuất hành giờ này, người đi có thể gặp phải những tranh luận, xung đột. Vì vậy mà nên tránh chọn giờ Xích Khẩu để tham gia các hoạt động đội nhóm, hội họp, thuyết trình…

Giờ Tiểu Cát (Thìn, 07-09h): Giờ cát lành, xuất hành giờ này thì mọi sự thuận lợi, nhất là kinh doanh buôn bán, tính toán làm ăn. Giờ Tiểu Cát rất thuận cho người đi tiến hành làm các việc như: Từ thiện, đi chùa, miếu, cám ơn, đền ơn người khác, cầu bệnh nhanh khỏi…

Giờ Tuyệt Lộ (Tỵ, 09 h- 11h): Giờ này mà người xuất hành cầu tài lộc thì khó thành, giải quyết các sự việc quan trọng cũng khó đạt được kết quả tốt đẹp. Người đi nên tránh xuất hành làm các việc quan trọng vào giờ Tuyệt Lộ.

Các giờ tiếp theo lại theo chu kỳ , ví dụ: Ngọ (11- 13) Đại An, Mùi (13-15h) Lưu Niên.

Lưu ý: Đây chỉ là cách bấm độn của người xưa, chúng ta có thể tự kiểm chứng, linh tại ngã, bất linh tại ngã.

Hướng xuất hành đầu năm 2023

Người xưa chọn hướng xuất hành đúng giờ tốt, hướng tốt, chọn ngày khai trương, mở hàng tốt cũng quan trọng không kém bởi cả ba yếu tố này đều sẽ giúp cả năm may mắn, nhiều tài lộc.

Theo luận giải của người xưa, hướng xuất hành cầu tài lộc năm Quý Mão 2023 là hướng Tây Nam, Tây Bắc. Ảnh: Trần Hải. Theo sách và cách luận của người xưa, đầu năm Quý Mão 2023, nếu gia chủ muốn cầu tài lộc, Hãy xuất hành về hướng Tây Nam, Tây Bắc. Gia chủ muốn cầu hỷ khí, may mắn, nên đi về hướng Tây Bắc. Xét về phong thủy phương vị, có tất cả 8 hướng, mỗi hướng ứng với các quẻ vị và mang ngũ hành khác nhau, cụ thể:

• Hướng Nam: Thuộc Quẻ Ly, hành Hỏa

• Hướng Bắc: Thuộc Quẻ Khảm, hành Thủy

• Hướng Đông: Thuộc Quẻ Chấn, hành Mộc

• Hướng Tây: Thuộc Quẻ Đoài, hành Kim

• Hướng Đông Nam: Thuộc Quẻ Tốn, hành Mộc

• Hướng Đông Bắc: Thuộc Quẻ Cấn, hành Thổ

• Hướng Tây Nam: Thuộc Quẻ Khôn, hành Thổ

• Hướng Tây Bắc: Thuộc Quẻ Càn, hành Kim

Hướng xuất hành đầu năm được tính từ nơi gia chủ ở so với hướng muốn đến. Vì vậy, để cầu mong tài lộc vượng phát năm Quý Mão, lần đầu tiên bước ra khỏi nhà, bạn nên đi về hướng Tây Nam hoặc Tây Bắc sau đó đi tiếp các nơi khác.

Tương tự với việc cầu mong gặp Hỷ Thần, nên đi về hướng Tây Bắc rồi mới đi sang các hướng khác.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là khái niệm quy ước tương đối thôi, vì có những khu nhà chung cư hàng ngàn người cùng phải đi chung một “hướng xuất hành” chẳng còn phụ thuộc vào năm, vào tuổi và “tương sinh tương khắc”.

Cúng Tết, dâng sao giải hạn sao cho đúng?

Dâng sao giải hạn Quý Mão nên: Giữ giới lục hòa: 1-Thân hòa đồng trụ, 2- Khẩu hòa vô tranh, 3- Ý hòa đồng duyệt, 4- Giới hòa đồng tu, 5- Kiến hòa đồng giải, 6- Lợi hòa đồng quân.

Việc xuất hành nên chọn hướng không có dịch bệnh. Chọn người xông nhà, xông đất là người khỏe mạnh, không bị nhiễm dịch bệnh, và là người thiện lương, phúc hậu …Hành trang đầu năm là hướng thiện, ban phát điều lành cho muôn người, và giữ giới Lục hòa.

Thờ cúng ngày Tết nên dâng Ngũ Vị Thực, đặc biệt là Hiếu thực, Hỷ Thực và Pháp thực. Cúng Ngũ vị thực bao gồm:

Tịnh tài: Cúng dâng bằng tiền thật, tiền thanh tịnh, không phải tiền do tham ô, tham nhũng, trộm cướp, không cúng tiền, vàng giả. Tiền nhiều hay ít là tùy tâm, dâng cúng xong xin hạ các đồng tiền đó đi làm thiện nguyện, tặng quà, mừng tuổi cho bà mẹ liệt sỹ, cho người già, trẻ em, cho những người neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn…

Tịnh vật: Cúng hương hoa, phẩm thực thanh tịnh, tránh sát sinh tanh hôi, cúng đồ thật, không cúng đồ mã. Hương thơm thanh tịnh, không dùng các loại hương tẩm hóa chất độc hại, hoa thơm không độc hại, quả thì không nhất thiết cứ phải 5 loại quả theo “ngũ hành”, miễn là đẹp, ăn bổ dưỡng, quả ngon không ngâm tẩm hóa chất. Nên cúng cỗ chay là tốt nhất, cúng xong thì hạ cỗ mời mọi người hưởng lộc.

Hỷ thực: Cúng dâng với lòng từ bi, niềm vui hoan hỷ,

Hiếu thực: Cúng dâng bằng niềm hiếu đễ, tri ân thiêng liêng, “tâm xuất Phật biết”,

Pháp thực: Cúng dâng cho hương linh gia tiên, hương linh liệt sỹ bằng lời huấn thị, lời dạy của Phật, Bồ Tát, không a dua theo những lời khấn vái, xin xỏ của thày tà bạn dữ, nhóm ác..

Theo quan niệm dân gian, năm tới là năm Quý Mão, do vậy người ta thường chọn người có tuổi Tam hợp với tuổi Quý Mão để xông nhà, đó là những người tuổi Hợi, Mão, Mùi. Cũng có những người chọn thêm tuổi Tuất (là tuổi nhị hợp với năm Mão). Box: Trong giáo lý nhà Phật sự tương quan của Tứ đại chỉ là tương tác của Lý Nhân - Duyên - Quả. Từ đó, chúng ta cũng không còn quá nặng nề về xem “hướng xuất hành” hoặc chọn tuổi “xông đất” đầu năm theo lý giải của “Ngũ Hành” như trước đây, mà chuyển sang vận dụng LÝ NHÂN – DUYÊN - QUẢ, gọi tắt là lý Nhân - Quả trong diễn biến cuộc sống. Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân, và nhờ có DUYÊN thì Nhân mới thành Quả. Cho nên khi xuất hành hay mở cửa hàng, hoặc xông đất đầu năm tùy theo chữ Duyên mà có phương thức ứng xử cho phù hợp. Trong khoa học biện chứng, người ta gọi đó là “thời cơ”.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.