Giật mình lý do mộ tặc không thể sống thọ: Do báo ứng?

Ở Trung Quốc, lịch sử mộ tặc có lẽ cũng dài bằng chiều dài lịch sử. Vào thế kỷ 2 trước Công nguyên, hiện tượng đào trộm mộ vô cùng phổ biến cho đến tận sau năm 239 trước Công nguyên. Ngay đến cả lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên Tần Thủy Hoàng cũng đã thiết lập một hệ thống cơ cấu nhằm chống lại bọn mộ tặc. Những chiến binh đất nung nổi tiếng cũng là để bảo vệ Tần Thủy Hoàng. Mộ tặc là công việc bẩn thỉu, nguy hiểm, yêu cầu người làm phải chui trong những đường hầm nhỏ hẹp, hít thở không khí ô nhiễm, đồng thời trong khi làm còn nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Không những thế, tuổi thọ của những tên mộ tặc còn vô cùng ngắn. Nguyên nhân là vì các ngôi mộ luôn tiềm tàng những mối nguy hiểm đến từ những sinh vật dưới mặt đất. Bên cạnh đó trong các ngôi mộ còn có vô vàn những chất có hại khác, điển hình như chu sa (tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ). Trải qua hàng ngàn năm, loại chất khoáng này sẽ biến chất và hình thành những khí độc. Ngoài những khí độc đến từ tự nhiên đó, bên trong mật thất có những ngôi mộ cổ cũng ẩn chứa những mối nguy hại đến từ chính những đồ vật mà mộ tặc nhắm tới – đồ bồi táng. Vô số những đồ bồi táng dù cực kì quý giá nhưng vì bị chôn dưới lòng đất quá lâu cũng sẽ tự sản sinh ra những khí độc hại. Những chất độc này có thể gây hại tức thời, cũng có thể để lại ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe con người. Không những thế, bên trong những ngôi mộ có thể có hệ thống bẫy phòng tránh trường hợp bị mộ tặc dòm ngó. Và những "cạm bẫy" để phòng mộ tặc mà người xưa hay dùng phải kể đến như thủy ngân hay hệ thống bẫy kiểu cát lún sẵn sàng đoạt mạng chúng. Nghề trộm mộ là một nghề trái đạo đức, trái pháp luật. Do đó, giới mộ tặc luôn hành nghề vào ban đêm. Điều này để đảm bảo rằng hành tung của chúng sẽ không bị phát hiện. Thói quen hành nghề này đã khiến cho cơ thể của những tay trộm mộ này chịu ảnh hưởng cực kì xấu. Bởi việc đảo lộn thời gian sinh hoạt và làm việc giữa ban ngày và ban đêm như vậy trong 1 quãng thời gian quá dài sẽ dẫn đến những tổn thương lớn cho cơ thể. Điểm mấu chốt ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của những tên trộm mộ đó là tâm lý luôn trong trạng thái bất an của chúng. Nguyên nhân chính là do nghề trộm mộ luôn ẩn chứa xác suất bị bắt rất cao. Một khi bị bại lộ, chúng sẽ bị quan phủ bỏ tù, thậm chí là xử tử. Do đó mà trong giới trộm mộ luôn có những quy tắc hành nghề nhất định để phòng tránh những điều bất trắc. Với đầy rẫy nguy hiểm khi hành nghề như vậy, phần lớn những tên trộm mộ đều khó có thể sống thọ là điều dễ hiểu. Mời các bạn xem video: Peru: Phát hiện 11 ngôi mộ cổ. Nguồn: THĐT

Ở Trung Quốc, lịch sử mộ tặc có lẽ cũng dài bằng chiều dài lịch sử. Vào thế kỷ 2 trước Công nguyên, hiện tượng đào trộm mộ vô cùng phổ biến cho đến tận sau năm 239 trước Công nguyên. Ngay đến cả lăng mộ của vị hoàng đế đầu tiên Tần Thủy Hoàng cũng đã thiết lập một hệ thống cơ cấu nhằm chống lại bọn mộ tặc. Những chiến binh đất nung nổi tiếng cũng là để bảo vệ Tần Thủy Hoàng. Mộ tặc là công việc bẩn thỉu, nguy hiểm, yêu cầu người làm phải chui trong những đường hầm nhỏ hẹp, hít thở không khí ô nhiễm, đồng thời trong khi làm còn nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Không những thế, tuổi thọ của những tên mộ tặc còn vô cùng ngắn. Nguyên nhân là vì các ngôi mộ luôn tiềm tàng những mối nguy hiểm đến từ những sinh vật dưới mặt đất. Bên cạnh đó trong các ngôi mộ còn có vô vàn những chất có hại khác, điển hình như chu sa (tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ). Trải qua hàng ngàn năm, loại chất khoáng này sẽ biến chất và hình thành những khí độc. Ngoài những khí độc đến từ tự nhiên đó, bên trong mật thất có những ngôi mộ cổ cũng ẩn chứa những mối nguy hại đến từ chính những đồ vật mà mộ tặc nhắm tới – đồ bồi táng. Vô số những đồ bồi táng dù cực kì quý giá nhưng vì bị chôn dưới lòng đất quá lâu cũng sẽ tự sản sinh ra những khí độc hại. Những chất độc này có thể gây hại tức thời, cũng có thể để lại ảnh hưởng lâu dài cho sức khỏe con người. Không những thế, bên trong những ngôi mộ có thể có hệ thống bẫy phòng tránh trường hợp bị mộ tặc dòm ngó . Và những "cạm bẫy" để phòng mộ tặc mà người xưa hay dùng phải kể đến như thủy ngân hay hệ thống bẫy kiểu cát lún sẵn sàng đoạt mạng chúng. Nghề trộm mộ là một nghề trái đạo đức, trái pháp luật. Do đó, giới mộ tặc luôn hành nghề vào ban đêm. Điều này để đảm bảo rằng hành tung của chúng sẽ không bị phát hiện. Thói quen hành nghề này đã khiến cho cơ thể của những tay trộm mộ này chịu ảnh hưởng cực kì xấu. Bởi việc đảo lộn thời gian sinh hoạt và làm việc giữa ban ngày và ban đêm như vậy trong 1 quãng thời gian quá dài sẽ dẫn đến những tổn thương lớn cho cơ thể. Điểm mấu chốt ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của những tên trộm mộ đó là tâm lý luôn trong trạng thái bất an của chúng. Nguyên nhân chính là do nghề trộm mộ luôn ẩn chứa xác suất bị bắt rất cao. Một khi bị bại lộ, chúng sẽ bị quan phủ bỏ tù, thậm chí là xử tử. Do đó mà trong giới trộm mộ luôn có những quy tắc hành nghề nhất định để phòng tránh những điều bất trắc. Với đầy rẫy nguy hiểm khi hành nghề như vậy, phần lớn những tên trộm mộ đều khó có thể sống thọ là điều dễ hiểu. Mời các bạn xem video: Peru: Phát hiện 11 ngôi mộ cổ. Nguồn: THĐT