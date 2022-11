Giải mã chấn động hiện tượng “tẩu hỏa, nhập ma” kỳ bí

“ Tẩu hỏa nhập ma” là một thuật ngữ về sự cố tai biến, nhằm ám chỉ cho sự thái quá khi luyện tập các chiêu, thức trong võ thuật nói chung mà đặc biệt là lĩnh vực khí công nói riêng, mà ra. Đó là tình trạng rối loạn khí huyết, đảo lộn kinh mạch do tu luyện khí công, nội công sai phương pháp hoặc do nóng vội mà luyện tập không đúng trình tự, thời gian diễn tiến, dẫn đến nhẹ thì sinh bệnh, nặng thì bán thân bất toại; điên loạn, thậm chí tử vong. Người theo các phái thiền học, đạo học thỉnh thoảng cũng dùng thuật ngữ “tẩu hỏa nhập ma” để chỉ tình trạng cuồng tâm loạn trí, ảo tưởng, hoặc rơi vào tà kiến, ngoại đạo… do dụng tâm, dụng công sai trong quá trình tu tập. Có thể nói “tẩu hỏa nhập ma” là một dạng bệnh lý trong võ học, nó thiên về tâm bệnh. Tình trạng tẩu hỏa nhập ma trong giới võ thuật tuy biểu hiện là thân bệnh nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý người bệnh, có thể khiến cho người bệnh thay đổi tính khí, thay đổi tâm tư tình cảm, có thể khiến một người có bản tính lương thiện trở thành hung ác. Tình trạng tẩu hỏa nhập ma trong giới tu thiền hay theo đạo học tuy là tâm bệnh nhưng cũng ảnh hưởng không ít đến cơ thể sinh-vật lý . “Tẩu hoả, nhập ma” theo cách hiểu thông thường là một tai biến. Nhưng phần đông mọi người lại thường nghĩ; loại tai biến này chỉ đến riêng với các hàng cao thủ trong võ lâm. Quan niệm này là một nhầm lẫn rất lớn và nguy hiểm! Thực ra “tẩu hoả, nhập ma” là các tai biến xảy ra ở mọi trình độ luyện công, và nhất là lại thường xảy ra ở trình độ thấp, do kém hiểu biết về cách luyện tập. Học không bắt đầu từ căn bản, không có cơ sở nền tảng vững chắc, không được chỉ dạy, hay do huấn luyện thiếu căn cơ… Căn cơ trình độ thấp kém rồi dẫn tới thiếu khả năng nhận biết khi đã bị “lạc lối” để phát hiện nhằm kịp thời tự hóa gải hay nhờ người hóa giải. Ở phương Tây, hiện tượng rối loạn khí công không được ghi nhận cho đến khi kỹ thuật luyện khí công trở nên phổ biến. Giới y khoa phương Tây đã ghi nhận tình trạng bất thường ở một số người luyện khí công, gọi là "phản ứng loạn thần khí công". Để điều trị tẩu hỏa nhập ma, những người tập khí công sử dụng các liệu pháp như thư giãn, đi lại, tự massage hoặc nếu nặng hơn sẽ đi tham vấn tâm ý, châm cứu, luyện tập cùng chuyên gia. Tiến sĩ Chen khuyên khi gặp người bị nghi rối loạn khí công, bác sĩ nên tìm một bậc thầy khí công để hướng dẫn bệnh nhân hoàn thành việc luyện khí công trước khi tiến hành bất cứ hình thức điều trị y tế nào. >>>Xem thêm video: Vẻ đẹp của thành phố Lhasa, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc (Nguồn: VOV).

