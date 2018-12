Gặp 5 giấc mơ này, cần chuyển nhà ngay trước khi vận đen đến

Căn nhà bay lên cao

Giấc mơ này thể hiện rõ ràng điềm báo bạn cần phải di chuyển nơi ở. Trong mơ, bạn thấy căn nhà của bay lên, lơ lửng giữa không trung. Điều đó thể hiện nền tảng không vững vàng, căn nhà có điều gì đó bất ổn, không phù hợp để bạn tiếp tục sinh sống. Giấc mơ này thường gặp nhiều ở những người công việc không thuận lợi, muốn chuyển công việc hoặc có ý định chuyển tới một thành phố khác.

Thường xuyên mơ thấy mình ở bến xe hoặc sân bay

Giấc mơ này thể hiện ý chí vươn xa bên ngoài của bạn, cũng có thể nói, trong thâm tâm bạn không còn muốn tiếp tục sống ở nơi này nữa. Đó có thể do những vấn đề về tình cảm hay công việc. Bất kể vì lý do gì thì tiềm thức của bạn cũng đã thôi thúc, kêu gọi bạn khăn gói ra đi. Nếu không làm theo điều tiềm thức mách bảo, rất có thể bạn sẽ phải chịu thiệt thòi.

Đây là điều được người xưa đúc rút qua rất nhiều kinh nghiệm xương máu. Ngoài ra, những người đang vướng mắc trong bi kịch gia đình do công việc gây ra hoặc chưa xác định được phương hướng nghề nghiệp của mình cũng thường mơ thấy giấc mơ này, khi ấy, hãy suy xét đến chuyện thay đổi công việc.

Thường mơ thấy mình ở nơi lạnh lẽo, tối tăm

Nếu bạn còn độc thân và ở một mình, giấc mơ này đại diện cho dương khí suy tàn. Phòng ngủ mỗi ngày nên được ánh nắng chiếu vào ít nhất 2 tiếng đồng hồ thì mới có thể vượng dượng. Với những người đã có gia đình hoặc sống chung cùng người khác, mơ thấy mình ở nơi lạnh lẽo, tăm tối thể hiện tình cảm giữa bạn và người cùng phòng có sự rạn nứt rất lớn.

Rất có thể trong tương lai gần, bạn sẽ gặp phải bất hạnh trong chuyện tình cảm. Những vấn đề này phần lớn đều do phong thủy nhà ở gây nên, vì thế nếu có thể, bạn hãy chuyển đến một nơi khác để giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng như giữ cho tâm trí được thoải mái và vui vẻ tận hưởng cuộc sống.

Nước tràn vào nhà

Giấc mơ này thường xảy ra khi các mối quan hệ trong gia đình không được tốt, tranh cãi bất đồng liên miên, cạnh tranh về quyền lực, lợi ích khiến gia đình không còn là tổ ấm nữa. Những mâu thuẫn này có thể do nhiều nguyên nhân gây nên, nhưng phong thủy nhà ở là một trong những yếu tố chính mà bạn cần xem xét. Nếu bạn chuyển nhà, rất có thể những mâu thuẫn đó sẽ nhanh chóng được hóa giải, tình cảm vợ chồng, anh em, con cái lại khôi phục như thủa ban đầu.

Bạn ở một mình và mơ thấy nước tràn vào nhà mình, vậy thì có thể sắp tới bạn sẽ bệnh tật liên miên, hiệu quả làm việc giảm sút. Liệu bạn còn muốn tiếp tục ở một nơi đầy điều xui rủi như vậy nữa không?

Thảm họa thiên nhiên ập xuống khiến căn nhà đổ sụp

Nếu trong mơ, bạn thấy căn nhà mình bị đổ sụp do thiên tai như động đất hay hỏa hoạn thì đó chính là điềm báo, nơi ở hiện tại có thể là nơi khiến bạn gặp phải bi kịch. Đó có thể do tâm linh tương thông, bạn nhận được lời cảnh báo tự nhiên. Cũng có thể là do thời gian gần đây tâm trạng bạn không được tốt, khiến cho nhà cửa không được an yên. Nên nhanh chóng chuyển nhà để hóa giải điềm xui.

* Giấc mơ mang tên chuyển nhà dự báo điều gì?

Theo các chuyên gia giải mã giấc mơ , hiện tượng ngủ mơ thấy ngôi nhà dự báo điềm lành. Ngôi nhà là biểu tượng của sự sung túc thịnh vượng giàu sang là điềm báo về việc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Quan niệm “an cư lạc nghiệp”, giấc mơ về ngôi nhà còn có nghĩa ổn định, vững bền tức là bản thân tính cách bạn đang có chút biến chuyển, hướng đến sự trưởng thành, suy nghĩ chín chắn và những điều ổn định trong cuộc sống.

Khi bạn mơ thấy ngôi nhà, nhưng đó không phải là ngôi nhà đơn thuần mà luôn đi kèm với các hoạt động khác. Trong đó nằm ngủ mơ chuyển nhà là khá phổ biến. Theo những nhà nghiên cứu giải mã giấc mơ. Nằm mơ thấy chuyển nhà nói đến một vài biến chuyển trong cuộc sống là giấc mộng dự báo thành công trong tương lai, phát tài, mang lại điềm lành. Mặt khác, mơ thấy chuyển nhà cũng chia ra nhiều loại khác nhau mỗi loại mang một ý nghĩa riêng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo