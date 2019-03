Đến tuổi này, 12 con giáp ắt sẽ thành đại gia lắm tiền

Tuổi Tý – 43 tuổi

Theo tử vi, những người tuổi Tý có số mệnh khá sướng. Cuộc sống của họ chỉ lận đận trong khoảng 3 năm từ năm 29 – 31 tuổi. Những năm tiếp theo, càng ngày càng thuận lợi. Tuy nhiên, năm vượng nhất của người tuổi Tý là năm 43 tuổi. Đây là thời điểm con giáp này gặp được vô số cơ hội phát tài, làm giàu và nhanh chóng phất lên.

Tuổi Sửu – 46 tuổi

Sửu số khổ từ nhỏ nên con giáp này thường phải sống lận đận. Ở lứa tuổi 20, Sửu thường mắc phải những sai lầm vì chưa đủ độ chín. Thế nên, công danh, sự nghiệp của Sửu gặp nhiều trắc trở.

Phải tới khi bước sang tuổi 30, khi suy nghĩ đã lớn hơn một chút, trưởng thành rồi thì sự nghiệp mới bắt đầu khởi sắc. Đây cũng là lúc mà Sửu biết đề phòng tiểu nhân, tận dụng cơ hội để thực hiện ước mơ của chính mình. Tử vi học nhận định, 46 tuổi là độ tuổi mà con giáp này bước vào cuộc sống giàu sang, không phải đau đáu nỗi lo vơm áo gạo tiền.

Tuổi Dần – 41 tuổi

Tuổi Dần vốn là người có uy vương giả, có khí chất của kẻ mạnh. Thế nên, họ dễ dàng đạt được thành công hơn bạn bè cùng trang lứa. Thường thường, người tuổi Dần sẽ đón nhận thành công bước đầu vào năm 26 tuổi.

Tuy nhiên, phải tới 41 tuổi Dần mới thực sự là “đóa hoa nở rộ”, có sự nghiệp trong tay, sống cuộc sống giàu sang phú quý.

Ảnh minh họa. Tuổi Mão – 35 tuổi



Mão nổi tiếng là người có tài lại còn hay gặp may. Nói tới vận may thì ít con giáp nào “địch” nổi Mão. Bởi vậy mới có chuyện con giáp này thường “1 phát ăn ngay”, thành công rất sớm. Thế nhưng, Tử vi học nhận định, những thành công trước đó của Mão chỉ là tạm bợ. Nhắc tới dấu mốc quan trọng, ấn định cuộc sống giàu sang của Mão phải là năm 35 tuổi. Trong năm này, Mão sẽ có quý nhân tương trợ, làm 1 ăn 10, lộc phát may mắn.

Tuổi Thìn – 38 tuổi

Tử vi học nhận định, những năm từ 24 – 30 tuổi, tuổi Thìn có thể dựa vào năng lực của chính mình để nắm bắt cơ hội cho bản thân. Thế nhưng, những thứ đó chỉ đủ cho cuộc sống của Thìn không còn chật vật, vất vả thôi. Muốn giàu thì Thìn nhất định phải đợi tới tầm 38 tuổi.

Bước vào năm 38 tuổi, Thìn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều may mắn. Cơ hội kiếm tiền không cần tranh thủ mà bạn bè, đồng nghiệp tự động mang tới “dâng” tận tay cho Thìn. Sau 38 tuổi, tiền bạc của Thìn cứ gọi là tăng theo cấp số nhân, tha hồ ăn tiêu mà mãi cũng không cạn.

Tuổi Tỵ – 47 tuổi

Những người tuổi Tỵ vốn thông minh, chịu khó và có khả năng gánh vác việc lớn. Họ sở hữu một cái đầu lạnh nên luôn đưa ra những quyết định chính xác. Tuy nhiên, Tỵ phải một cái là khá “duy ngã độc tôn”, họ ghét phải dựa dẫm vào bất kì ai. Vậy nên, Tỵ cố gắng nhưng vẫn bị chính sự cô độc đánh bại.

Tỵ phải chờ tới khi họ bước sang tuổi 47. Đây không chỉ là năm đại cát đại lợi mà còn là thời điểm Tỵ đã có nhiều kinh nghiệm, vốn sống. Đó là lý do vì sao trong năm này, chỉ cần họ nắm chặt cơ hội là sẽ phất lên nhanh chóng.

Tuổi Ngọ – 48 tuổi

Người tuổi Ngọ như những chú ngựa hoang rong ruổi khắp nơi. Họ chán ghét việc bị bó buộc vào trong một khuôn khổ. Đó là lý do vì sao những năm đầu đời, khi họ chưa được làm thứ mình muốn thì không thể giàu được.

Ngọ nếu muốn giàu thì phải kiên nhẫn đợi tới năm 48 tuổi. Đây không chỉ là năm may mắn mà còn là thời điểm Ngọ thực sự đủ “chín”, đủ “tầm” để làm mọi thứ rồi. Vì vậy, kể từ đây, cuộc sống của Ngọ sẽ bước sang một trang mới, tiền thu về đầy két.

Tuổi Mùi- 31 tuổi

Năm 29 tuổi, người cầm tinh con ngựa có thể sẽ trở nên sung túc nhờ trải qua tích lũy và rèn luyện. Năm 31 và 40 tuổi, họ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về vật chất khi bởi đã trở thành đại gia lắm tiền nhiều của.

Tuổi Thân- 46 tuổi

Năm 25 tuổi là năm họ có cơ duyên phát tài nhờ năng lực phản ứng nhanh nhạy. Năm 33 và 46 tuổi là năm đỉnh cao để kiếm tiền, có địa vị trong xã hội.

Tuổi Dậu- 30 tuổi

Người tuổi Dậu chỉ thực sự thành công khi bước vào tuổi 30. Sau đó đến năm 38 và 46 tuổi, cuộc sống của họ sẽ càng trở nên giàu có, sung túc, tận hưởng cuộc sống an nhiên tự tại.

Tuổi Tuất- 40 tuổi

Trong khoảng năm 26 tuổi, người tuổi Tuất có nhiều khả năng sẽ nhận được sự trợ giúp của quý nhân, từ đó mở ra cơ hội kiếm tiền. Năm 33 và 40 tuổi là những năm tiền bạc rủng rỉnh, dễ phát tài với những người cầm tinh con chó.

Tuổi Hợi- sau 34 tuổi

Khoảng năm 25 tuổi, con giáp này có thể kiếm được một khoản tiền rất lớn, khả năng cao là cơ hội do người nhà đem lại. Vào những năm 34 và 42 tuổi, cuộc sống của họ vô cùng viên mãn. Chẳng những giàu sang phú quý, gia đình hạnh phúc mà con cái còn đuề huề.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!