Chuyện rùng rợn về bức tranh “ma ám” được rao bán trên eBay

Họa sĩ William Stoneham sống tại California, Mỹ vẽ bức tranh "ma ám" có tên "Hands Resist Him" khi được khách hàng đặt vẽ. Ông lấy cảm hứng vẽ tranh từ bài thơ mang tên "Hands Resist Him" và bức ảnh cha mẹ nuôi chụp ông đứng bên cạnh bé gái hàng xóm. Về sau, bức tranh được bán cho John Marley - nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng từng xuất hiện trong bộ phim "Bố Già". Bức tranh này gây chú ý với đôi mắt đen sì đầy ám ảnh của bé gái. Trên tay bé gái còn cầm một thiết bị kỳ lạ. Vào năm 1984, John Marley qua đời. Về sau, bức tranh "Hands Resist Him" biến mất một thời gian. Bất ngờ vào năm 2000, bức tranh được rao bán trên eBay đi kèm mô tả rùng rợn và kỳ bí của người bán. "Khi tôi nhận bức tranh này, tôi nghĩ nó là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Tuy nhiên, những đứa trẻ trong bức tranh thường đánh nhau và xuất hiện trong phòng vào buổi tối", người bán bức tranh kể lại câu chuyện con gái 4 tuổi gặp phải. Một số người khi nhìn thấy bức tranh "Hands Resist Him" trên eBay cho biết họ cảm nhận được một thế lực siêu nhiên bí ẩn trong tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, bức tranh được bán cho Kim Smith tại Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ. Người này cho biết kể từ khi sở hữu bức tranh, ông không nhận thấy bất cứ sự việc kỳ lạ nào. Đến năm 2016, Darren Kyle O’Neill gây chú ý khi xuất bản cuốn sách mang tên "The Hands Resist Him: Hãy cẩn thận với những gì bạn đấu giá, những câu chuyện về lịch sử bức hình kì dị". Trong tác phẩm này, Darren kể những trải nghiệm rùng rợn, kỳ bí về bức tranh "The Hands Resist Him". Theo lời kể của ông, sau khi nhìn thấy bức tranh lần đầu ở Dubai, ông đã in bức tranh và đặt nó trên bàn. Sau khoảng 1 tháng đi công tác tại Italy, ông trở về nhà và phát hiện nhiều đồ đạc trong phòng bị hỏng như điều hòa, TV, quần áo, tài liệu... Điều kỳ lạ đến khó tin là bức tranh được in ra không hề hấn gì. Mời quý độc giả xem video: Khó lý giải video "ma" theo người lên taxi (nguồn: VTC14).

