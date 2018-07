Chuyện kinh dị về "ngôi làng tro cốt" nổi tiếng ở Hồng Kông

Thôn Vận Đầu Đường, nằm ở quận Đại Bổ, khu Tân Giới, Hồng Kông, tên cũ gọi là “ Vận Đầu Đường”. Tương truyền nơi đây từng là khu tập kết xác quân Nhật và Trung Quốc, sau khi trận chiến kết thúc, nơi đây đã từng xảy ra những câu chuyện có thật về ma quỷ: sẽ được nghe những âm thanh của xe gỗ vào ban đêm, nhiều người đã nhìn thấy chiếc máy bay chở người đứng đầu một đống gỗ dưới ánh trăng sau xe đẩy, xe và người không đầu… Trong thực tế, từ trước khi nước Anh tiếp nhận khu Tân Giới, khi “Đại Bổ Thất Ước” được thành lập, thôn Vận Đầu Đường đã được liệt vào danh sách trên. Đến khi nước Anh tiếp nhận khu Tân Giới đã vạch khu vực cư trú của dân bản địa bao gồm cả thôn Vận Đầu Đường. Nhưng khu dân bản địa Đại Bổ ngay từ ban đầu khi quân Nhật thống trị khá yên bình, khi đó khu Vận Đầu Đường chỉ là đất canh tác, chưa phải là “ngôi mộ tập thể”. Vào thời điểm đó, quân Nhật không muốn mất thời gian chuyển xác đi nơi xa nên đã tập kết hết vào trong thành phố Tân Giới và “thế giới Vận Đầu Đường” bắt đầu từ đó. Mặc dù nơi này không liên quan gì đến cuộc chiến tranh của quân Nhật. Khi Hồng Kông mở đất xây nghĩa trang, lấy tên là nghĩa trang Hòa Hợp Thạch. Nhưng những xác chết do thiên tai hoặc không có người nhận xác đều được chuyển đến mảnh đất trống gần ga tàu Đại Bổ an táng và nơi đây cũng chính là mảnh đất Vận Đầu Đường. Sau đó, Hồng Kông đã trải qua nhiều thảm họa lớn, chẳng hạn như một cơn bão vào năm 1906, hơn 10.000 người thiệt mạng, điều này càng khiến không gian nơi này tràn ngập số lượng lớn các xác chết. Để ngăn chặn bệnh dịch hạch, các xác chết bị đốt cháy xác thịt và để lại xương, người ta nhặt ra và đặt trong kim tháp rồi phân loại chuyển đến Hòa Hợp Thạch. Và thế là, người dân gọi nơi đây là “Vận” (vận chuyển) “Đầu” (cốt người) “Đường” (Ao chứa). Khi Hồng Kông mở đất xây nghĩa trang, lấy tên là nghĩa trang Hòa Hợp Thạch. Nhưng những xác chết do thiên tai hoặc không có người nhận xác đều được chuyển đến mảnh đất trống gần ga tàu Đại Bổ an táng và nơi đây cũng chính là mảnh đất Vận Đầu Đường. Sau đó, Hồng Kông đã trải qua nhiều thảm họa lớn, chẳng hạn như một cơn bão vào năm 1906, hơn 10.000 người thiệt mạng, điều này càng khiến không gian nơi này tràn ngập số lượng lớn các xác chết. Để ngăn chặn bệnh dịch hạch, các xác chết bị đốt cháy xác thịt và để lại xương, người ta nhặt ra và đặt trong kim tháp rồi phân loại chuyển đến Hòa Hợp Thạch. Và thế là, người dân gọi nơi đây là “Vận” (vận chuyển) “Đầu” (cốt người) “Đường” (Ao chứa). Trên thực tế, trong thời kỳ Vận Đầu Đường vẫn chưa được khai thác cho đến khi được xây dựng thành chung cư cho thuê, nơi đây đã từng xảy ra khá nhiều câu chuyện về chuyện ma ám…Và dĩ nhiên, người mệt mỏi nhất chính là các công nhân xây dựng, vì họ luôn luôn phải cảnh giác với chuyện giấy dán tường vữa trắng không cánh mà bay. Có một tối, một công nhân sau khi ăn tối xong liền quay trở lại vị trí làm việc của mình. Khi anh ta bước vào cửa bỗng phát hiện có hai người đang tranh nhau xô keo trắng trong căn phòng, tiếp đó, trong phòng còn có hơn 20 người được chôn xung quanh nhau, cùng bôi keo trắng lên người nhau, xếp chồng chất. Có người hào hứng nói: “Xong rồi, sau này không cần phải rửa xương rửa cốt nữa rồi”! Bên trong thôn có một trạm đỗ xe, nơi này cũng từng được bàn tán xôn xao bởi câu chuyện: có một chủ xe vô tình nghiền nát một vài vụn xương và trở thành “người vô tội” khi bị ma “lên xe”. Có vài lần khi anh ta đi lấy xe, từ kính chiếu hậu anh ta nhìn thấy một “người” mặc bộ đồ rách rưới gầy giơ xương ngồi phía ghế sau, nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt hung hãn. Khi chủ xe quay lại đằng sau thì… dĩ nhiên không thấy ai cả!

Thôn Vận Đầu Đường, nằm ở quận Đại Bổ, khu Tân Giới, Hồng Kông, tên cũ gọi là “ Vận Đầu Đường”. Tương truyền nơi đây từng là khu tập kết xác quân Nhật và Trung Quốc, sau khi trận chiến kết thúc, nơi đây đã từng xảy ra những câu chuyện có thật về ma quỷ: sẽ được nghe những âm thanh của xe gỗ vào ban đêm, nhiều người đã nhìn thấy chiếc máy bay chở người đứng đầu một đống gỗ dưới ánh trăng sau xe đẩy, xe và người không đầu… Trong thực tế, từ trước khi nước Anh tiếp nhận khu Tân Giới, khi “Đại Bổ Thất Ước” được thành lập, thôn Vận Đầu Đường đã được liệt vào danh sách trên. Đến khi nước Anh tiếp nhận khu Tân Giới đã vạch khu vực cư trú của dân bản địa bao gồm cả thôn Vận Đầu Đường. Nhưng khu dân bản địa Đại Bổ ngay từ ban đầu khi quân Nhật thống trị khá yên bình, khi đó khu Vận Đầu Đường chỉ là đất canh tác, chưa phải là “ngôi mộ tập thể”. Vào thời điểm đó, quân Nhật không muốn mất thời gian chuyển xác đi nơi xa nên đã tập kết hết vào trong thành phố Tân Giới và “thế giới Vận Đầu Đường” bắt đầu từ đó. Mặc dù nơi này không liên quan gì đến cuộc chiến tranh của quân Nhật. Khi Hồng Kông mở đất xây nghĩa trang, lấy tên là nghĩa trang Hòa Hợp Thạch. Nhưng những xác chết do thiên tai hoặc không có người nhận xác đều được chuyển đến mảnh đất trống gần ga tàu Đại Bổ an táng và nơi đây cũng chính là mảnh đất Vận Đầu Đường . Sau đó, Hồng Kông đã trải qua nhiều thảm họa lớn, chẳng hạn như một cơn bão vào năm 1906, hơn 10.000 người thiệt mạng, điều này càng khiến không gian nơi này tràn ngập số lượng lớn các xác chết. Để ngăn chặn bệnh dịch hạch, các xác chết bị đốt cháy xác thịt và để lại xương, người ta nhặt ra và đặt trong kim tháp rồi phân loại chuyển đến Hòa Hợp Thạch. Và thế là, người dân gọi nơi đây là “Vận” (vận chuyển) “Đầu” (cốt người) “Đường” (Ao chứa). Khi Hồng Kông mở đất xây nghĩa trang, lấy tên là nghĩa trang Hòa Hợp Thạch. Nhưng những xác chết do thiên tai hoặc không có người nhận xác đều được chuyển đến mảnh đất trống gần ga tàu Đại Bổ an táng và nơi đây cũng chính là mảnh đất Vận Đầu Đường. Sau đó, Hồng Kông đã trải qua nhiều thảm họa lớn, chẳng hạn như một cơn bão vào năm 1906, hơn 10.000 người thiệt mạng, điều này càng khiến không gian nơi này tràn ngập số lượng lớn các xác chết. Để ngăn chặn bệnh dịch hạch, các xác chết bị đốt cháy xác thịt và để lại xương, người ta nhặt ra và đặt trong kim tháp rồi phân loại chuyển đến Hòa Hợp Thạch. Và thế là, người dân gọi nơi đây là “Vận” (vận chuyển) “Đầu” (cốt người) “Đường” (Ao chứa). Trên thực tế, trong thời kỳ Vận Đầu Đường vẫn chưa được khai thác cho đến khi được xây dựng thành chung cư cho thuê, nơi đây đã từng xảy ra khá nhiều câu chuyện về chuyện ma ám…Và dĩ nhiên, người mệt mỏi nhất chính là các công nhân xây dựng, vì họ luôn luôn phải cảnh giác với chuyện giấy dán tường vữa trắng không cánh mà bay. Có một tối, một công nhân sau khi ăn tối xong liền quay trở lại vị trí làm việc của mình. Khi anh ta bước vào cửa bỗng phát hiện có hai người đang tranh nhau xô keo trắng trong căn phòng, tiếp đó, trong phòng còn có hơn 20 người được chôn xung quanh nhau, cùng bôi keo trắng lên người nhau, xếp chồng chất. Có người hào hứng nói: “Xong rồi, sau này không cần phải rửa xương rửa cốt nữa rồi”! Bên trong thôn có một trạm đỗ xe, nơi này cũng từng được bàn tán xôn xao bởi câu chuyện: có một chủ xe vô tình nghiền nát một vài vụn xương và trở thành “người vô tội” khi bị ma “lên xe”. Có vài lần khi anh ta đi lấy xe, từ kính chiếu hậu anh ta nhìn thấy một “người” mặc bộ đồ rách rưới gầy giơ xương ngồi phía ghế sau, nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt hung hãn. Khi chủ xe quay lại đằng sau thì… dĩ nhiên không thấy ai cả!