Chuyên gia nói gì về vòng tròn gỗ 4.000 tuổi mới phát lộ?

Sidsel Wåhlin, người phụ trách Bảo tàng Vesthimmerland, mô tả vòng tròn gỗ này là "một phát hiện phi thường, một giấc mơ không tưởng" đối với các nhà khảo cổ học nghiên cứu về các xã hội cổ đại ở châu Âu. Ảnh: Bảo tàng Vesthimmerlands. Theo Wåhlin, địa điểm mới được khai quật này có nhiều điểm tương đồng với các henge ở Anh, đặc biệt là Woodhenge, nằm gần Stonehenge. Vòng tròn gỗ ở Đan Mạch bao gồm các cột gỗ lớn được sắp xếp theo mô hình vòng tròn, giống với cách mà Stonehenge được xây dựng bằng các khối đá khổng lồ. Ảnh: Artnet News. Điều này gợi ý rằng có thể đã tồn tại một truyền thống kiến trúc chung giữa các cộng đồng tiền sử ở Đan Mạch và Anh. Wåhlin nhấn mạnh rằng những khám phá như vậy mang lại hiểu biết quý giá về niềm tin, nghi lễ và tổ chức xã hội của các nền văn minh thời kỳ đầu. Ảnh: Archaeology News. Địa điểm này có thể đã được sử dụng cho mục đích tôn giáo hoặc nghi lễ, giống như Stonehenge. Cách sắp xếp các cột gỗ cho thấy nó có thể đã được sử dụng để quan sát thiên văn, tổ chức các lễ hội theo mùa hoặc thờ cúng tổ tiên. Ảnh: LADbible. Wåhlin lưu ý rằng "cấu trúc này cho thấy một mối liên hệ mạnh mẽ với thế giới henge của Anh", củng cố thêm ý tưởng rằng các xã hội tiền sử ở Bắc Âu có sự liên kết chặt chẽ hơn so với những gì chúng ta từng nghĩ. Ảnh: All That's Interesting. Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng vì nó gợi ý rằng việc xây dựng các công trình nghi lễ theo mô hình vòng tròn không chỉ giới hạn ở Anh mà là một hiện tượng phổ biến hơn ở châu Âu. Ảnh: Britannica. Sự tồn tại của các cấu trúc tương tự ở Đan Mạch củng cố giả thuyết rằng các xã hội cổ đại trên khắp lục địa đã trao đổi ý tưởng và thậm chí có thể đã di chuyển giữa các khu vực. Ảnh: Youtube. Nhìn chung, các chuyên gia tin rằng vòng tròn gỗ này có thể là một mảnh ghép quan trọng trong việc hiểu rõ hơn về châu Âu thời tiền sử. Địa điểm này có thể cung cấp cái nhìn mới về cách các xã hội sơ khai tổ chức đời sống tôn giáo và xã hội của họ, cũng như cách họ giao lưu với các nền văn hóa xa xôi. Ảnh: Science.org. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

