Chiêu trò chốn phòng the của các mỹ nhân Trung Hoa khiến đàn ông điêu đứng

Võ Tắc Thiên - Phương thuốc "thốc kê hoàn" hồi xuân

Võ Tắc Thiên không chỉ nổi danh là nữ nhân có tham vọng ngút trời mà bà còn nổi tiếng bởi đời sống cá nhân vô cùng sung mãn. Tương truyền, khi đến tuổi trung niên, khả năng sinh lý của Võ Tắc Thiên suy giảm như bao người phụ nữ đồng trang lứa. Tuy nhiên, không cam lòng cuộc sống chăn đơn gối chiếc, bà đã hạ lệnh cho ngự y tìm kiếm thuốc hồi xuân.

Ngự y đã tìm và chế thuốc đem dâng, tâu rằng uống thuốc xong thì chỉ trong chốc lát là có thể hưởng lạc thú tuổi thanh xuân. Từ đó, ngày nào Võ Tắc Thiên cũng dùng thuốc hồi xuân và tới 80 tuổi, bà vẫn sung mãn như tuổi đôi mươi.

Võ Tắc Thiên và phương thuốc thốc kê hoàn - Ảnh minh họa: Internet

Thuốc hồi xuân mà Võ hậu uống có tên gọi là thốc kê hoàn. Vị thuốc này gồm có các vị: Nhục thung dung, viễn chí, tục đoạn, ngũ vị tử, xà sàng tử, chỉ thực. Tất cả tán mịn, dùng dạng bột hoặc sắc lấy nước.



Ngoài ra, Võ Tắc Thiên còn thường xuyên sử dụng phương thuốc bí truyền chiết xuất từ cây ích mẫu giúp bà tuần hoàn khí huyết, giữ được lửa đến tận khi về già.

Triệu Phi Yến - Bài tập "Súc âm công"

Theo sử sách ghi lại thì "súc âm công" là những bài tập có thể giúp nữ nhân luyện tập co cơ một cách độc đáo, khiến nam giới luôn hưng phấn khi ân ái bởi cảm giác "chặt chẽ" khi "lâm trận". Bí kíp này mang tính bí truyền và người nổi tiếng vận dụng thành thục nhất là Triệu Phi Yến, sống vào thời Hậu Hán.

Cũng theo một số ghi chép được lưu trong các cổ thư Trung Hoa, phương pháp này còn được gọi là bài tập giúp co giãn cơ vùng kín kết hợp vận khí công, giúp khí hướng vào trong và khiến "cô bé" co hẹp lại như thuở ban đầu. Nó được ví tương tự như bài tập Kegel ngày nay, giúp mỹ nữ tìm được cảm giác khít khao hơn khi ân ái, tuy nhiên Kegel dễ thực hiện hơn nhiều.

Triệu Phi Yến còn bí mật nhờ đạo sĩ giang hồ điều chế cho một loại "xuân dược" mang tên "Hương cơ hoàn". Thành phần chủ yếu của loại "xuân dược" này bao gồm xạ hương, lộc nhung và sâm Cao Ly. Chúng giúp nàng luôn duy trì được nước da nõn nà và hừng hực "lửa yêu". Tuy nhiên, việc lạm dụng xạ hương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của phụ nữ.

Tây Thi – "mỹ nhân trầm ngư"

Chốn phòng the, Tây Thi khiến vua mê mẩn hơn khi trên người nàng luôn tỏa ra một mùi hương hấp dẫn, dễ chịu mà không một phi tần trong cung nào sánh được.

Thứ hương thơm quen thuộc, dịu mát mà lại rất dễ chịu trên cơ thể mỹ nhân được tổng hòa từ nhiều thói quen. Một trong số đó chính là thói quen hứng sương mai đọng trên cánh hoa sen để uống mỗi ngày. Chính thức uống này đã giúp cơ thể nàng luôn nhẹ nhàng, thơm mát.

Bên cạnh đó, Tây Thi còn thường xuyên tắm cùng hỗn hợp thảo dược làm từ hoa xuyến chi, mao hoắc hương, lá sen khô, cam thảo, bạch chỉ và uy linh tiên. Loại nước tắm thảo dược này chính là một trong những bí kíp cao tay giúp mỹ nhân chiếm trọn ân sủng của Ngô Vương Phù Sai.

Hạ Cơ - Hấp tinh đại pháp

Theo lưu truyền dân gian thì Hạ Cơ còn luyện thành công Hấp tinh đại pháp – một loại bí thuật mà nhiều người cho rằng Hạ Cơ đã học được từ môn phái ma giáo và cứ hễ ai đã đi qua đời nàng một lần thì coi như thế nào cũng "chết". Sau này nhà văn Kim Dung trong các tác phẩm ông viết còn coi Hấp tinh đại pháp là môn võ công tà phái chuyên hút công lực người khác làm của mình, thần pháp giúp bách niên giai lão, trẻ mãi không già.

Tuy nhiên, thực chất Hấp tinh đại pháp được đánh giá là kỳ thuật và nghệ thuật thượng thừa trong đời sống vợ chồng – một phương pháp dành riêng cho các phu nhân muốn giữ gìn tăng cường sức khỏe, sự tráng kiện và kéo dài tuổi thọ cho đấng phu quân. Cho đến ngày nay, Hấp tinh đại pháp đã không còn là bí quyết của riêng ai. Thật ra đây đơn thuần chỉ là một phương pháp tập luyện để có thể tự điều khiển được các cơ tròn nhằm gây khoái lạc cho người nam cùng một số bài thuốc để giữ sự trẻ trung cho người nữ.

Dù là mẫu nghi thiên hạ hay là người phụ nữ muốn được chồng say đắm thì mỗi người đều có những bí kíp gia truyền để "chuyện ấy" trở nên hoàn hảo trong mắt đối phương. Học hỏi những mẹo hay của các mỹ nhân Trung Hoa và vén màn câu chuyện phòng the chốn hậu cung, các nàng sẽ hiểu được tại sao những vị vua chúa ngày xưa đã say mê các thê thiếp của mình đến sách sử Trung Quốc còn ghi chép lại, từ đó mà tìm ra bí kíp cho riêng mình để chồng say mê mãi không thôi.