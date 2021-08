Chấn động tiên tri về đại dịch COVID-19 trong "Dịch bệnh - Kẻ thù nguy hiểm nhất"

Cuốn sách "Dịch bệnh - Kẻ thù nguy hiểm nhất" là một trong những cuốn sách đáng đọc nhất trong bối cảnh đại dịch COVID- 19 đang bủa vây cả thế giới.

Đây là tác phẩm viết về các bệnh truyền nhiễm, các đại dịch trong thời đại ngày nay từ góc nhìn của chuyên gia dịch tễ, được tổng hợp từ quá trình quan sát, nghiên cứu, cũng như sự phát triển của các chính sách chống lại những vấn đề y tế công cộng nổi cộm hiện đại.



Đúng như tên cuốn sách, dịch bệnh, bệnh truyền nhiễm là kẻ thù lớn nhất và nguy hiểm nhất của cả nhân loại. Nó không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân riêng biệt mà còn có những tác động vô cùng nặng nề đến cả cộng đồng, quy mô về dân số, nền kinh tế, môi trường.

Dịch bệnh- Kẻ thù nguy hiểm nhất.

Cuốn sách " Dịch bệnh - Kẻ thù nguy hiểm nhất" gồm 21 chương trình xoay quanh những câu hỏi kinh điển như: Who (ai), What (cái gì), When (khi nào), Where (ở đâu), and Why (tại sao) và chữ How (như thế nào). Đây là những câu hỏi lúc nào cũng có trong các cuốn sách giáo trình về dịch tễ học.

Tuy nhiên, qua từng câu hỏi, tác giả dẫn dắt bạn đọc đi theo cuốn sách giống như cách mà các thám tử điều tra các vụ án đầy kịch tính và hấp dẫn.

Thông qua từng chương sách, bộ đôi tác giả giúp người đọc tìm hiểu về các loại dịch bệnh tiêu biểu đã tác động lên nhân loại trong suốt chiều dài lịch sử cho đến ngày nay như: Đại dịch cúm Tây Ban Nha 1918, dịch hạch ở London, dịch SARS ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á với những nguy cơ và thách thức cấp bách nhất.

Từ đó các tác giả đề xuất những biện pháp thiết thực để giải quyết vấn đề nan giải này của nhân loại. Tất cả đều là những thông tin cập nhật nhất và đang được thực hành trong hệ thống y tế công cộng của Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới đều được các tác giả khéo léo đưa vào tác phẩm để người đọc dễ hình dung và nắm bắt.

Điểm đáng lưu ý là các tác giả ngay từ năm 2017 đã dự đoán sẽ xảy ra đại dịch toàn cầu liên quan đến COVID-19. Theo hai tác giả sự biến đổi nhanh chóng của vi sinh vật để thích nghi với môi trường, việc gia tăng chóng mặt về mặt dân số và các loài động vật sống gần con người trên hành tinh; sự di chuyển nhanh chóng, dễ dàng bằng máy bay; sự vô tâm, vô tâm, tham lam… đang khiến con người phải đối mặt với nguy cơ bùng nổ các dịch bệnh nguy hiểm lớn hơn bao giờ hết.

Nếu hành động, chúng ta có thể thay đổi lịch sử theo hướng tích cực. Đây chính là thông điệp mà cuốn sách mong muốn mang lại cho độc giả.

Không giống như phim ảnh hay báo chí dùng những hình ảnh kinh dị để thu hút sự quan tâm của mọi người, trong cuốn sách dày khoảng 400 trang, các tác giả không cố tô hồng hay trầm trọng hóa những thách thức khi chúng ta đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất là dịch bệnh.

Thứ cuốn sách mong muốn mang lại là sự thực tế. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể đối diện và giải quyết mối nguy luôn luôn tồn tại của những mầm bệnh có khả năng giết người hàng loạt đang có nguy cơ bùng phát. Khi chúng ta hiểu, chúng ta sẽ tránh được những thảm họa mà đôi khi do chính chúng ta vô tình tạo ra.

Nếu cố gắng hành động, chúng ta có thể thay đổi lịch sử theo hướng tích cực, thay vì chỉ hồi tưởng và giải thích ở thì quá khứ. Cơ hội thay đổi cuộc sống loài người vẫn còn đó, nếu chúng ta nhận ra và cùng chung tay hành động. Đây chính là thông điệp mà cuốn sách "Dịch bệnh - Kẻ thù nguy hiểm nhất" mong muốn truyền tải đến độc giả trong những ngày cả thế giới đang gồng mình đối phó với đại dịch COVID-19.