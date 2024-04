Cận cảnh kiến trúc cổ kỳ vĩ nhất Afghanistan

Nằm gần sông Hari và được bao quanh bởi các núi đá tại huyện Shahrak trong tỉnh Ghor của Afganistan, tháp giáo đường ở Jam là một công trình kiến trúc cổ kỳ vĩ của thế giới Hồi giáo. Ảnh: The Telegraph.Được coi là đại diện tiêu biểu cho nền văn hóa Hồi giáo thịnh vượng của triều đại Ghurid, tòa tháp được dựng vào thế kỷ 12. Vào thế kỷ 12-13, lãnh thổ của vương triều này gồm phần bây giờ là Afghanistan và cả phía Đông Iran, phía Bắc Ấn Độ và một phần của Pakistan. Ảnh: India History Facebook.Tòa tháp có chiều cao 65 mét, tương đương tòa nhà 20 tầng. Công trình nằm trên bệ cao 9 mét được xây bằng gạch. Ảnh: The New York Times.Thân tháp Jam được trang trí các hoa văn rất tinh xảo. Ở khoảng giữa có hàng chữ nổi ốp gạnh men xanh. Ảnh: Muslim Landmarks Explored.Tòa tháp nằm ở vị trí có thể từng là thủ đô của Vương triều Ghurid, được sử sách ghi lại với tên gọi Firozkoh, nghĩa là Núi Ngọc. Nhưng chưa có chứng cứ khảo cổ học nào xác nhận điều này. Ảnh: Against the Compass Expeditions.Theo các nhà nghiên cứu phương Tây, tháp giáo đường Jam được xây dựng để kỷ niệm chiến thắng của em trai của Ghiyath ud-Din là Muhammad của Ghor trước Prithviraj Chauhan trong cuộc chiến mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Hồi giáo. Ảnh: Untamed Borders.Sau nhiều thế kỷ bị quên lãng, tòa tháp được phát hiện bởi nhà thám hiểm người Anh Thomas Holdich vào năm 1886 và được thế giới biết đến vào năm 1956 qua những nghiên cứu của hai nhà khảo cổ học người Pháp André Maricq và Wiet Herberg. Ảnh: Archeologie.culture.gouv.fr.Có một điều đặc biệt là từ lúc xây dựng đến nay, tòa tháp cổ "chọc trời" vẫn chưa hề trải qua một lần trùng tu nào. Ảnh: Archeologie.culture.gouv.fr.Công trình kiến trúc ấn tượng này đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 2002, là một trong hai Di sản thế giới của Afghanistan (Di sản còn lại là Các tượng Phật tại Bamyan, đã bị phá hủy năm 2008). Ảnh: Untamed Borders.Sự xuống cấp cùng tình hình bất ổn ở Afghanistan khiến tháp giáo đường ở Jam đã bị UNESCO đưa vào diện Di sản thế giới bị đe dọa từ năm 2005. Ảnh: Reaction.life. Mời quý độc giả xem video: Lâu đài Nhật bản lơ lửng trong biển mây | Zing.

