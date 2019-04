Cách chọn đồng hồ đeo tay tiền chảy vào túi không ngừng

Đồng hồ đeo tay không chỉ mang ý nghĩa trang trí, xem giờ mà nó còn là một vật phong thủy giúp chủ nhân của mình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Chọn đồng hồ đeo tay theo ý nghĩa

Đồng hồ hình tròn: Theo phong thủy hình tròn đại diện cho năng lượng của nguyên tố “Kim”. Căn cứ vào quan niệm “thứ khắc quan” trong Dịch Lý thì Kim là ngôi sao quan với nguyên tố Mộc mà nó khắc. Vì vậy những người mang mệnh Mộc và Hỏa nên chọn đồng hồ hình tròn. Khi đeo loại đồng hồ này sẽ giúp họ mau chóng thăng quan tiến chức, phát triển tài lộc.

Đồng hồ hình vuông: Hình vuông đại diện cho nguyên tố Thổ là nguyên tố ổn định nhất trong ngũ hành. Vì thế những người đeo đồng hồ hình vuông sẽ có tâm trạng ổn định, tăng tính bao dung. Đồng hồ hình vuông thích hợp với người mạng Mộc và Kim, khi đeo sẽ giúp họ tăng cường tài vận, có quý nhân phù trợ trong công việc.

Đồng hồ hình tam giác: Trong ngũ hành hình tam giác tượng trưng cho yếu tố “Hỏa”, đây là nguyên tố biến hóa khôn lường, cho nên đeo đồng hồ hình tam giác sẽ khiến tâm trạng của bạn phấn chấn, tinh thần tập trung cao. Những người mang mệnh Thủy và Kim nên chọn loại đồng hồ này sẽ có lợi cho sự nghiệp và tài vận.

Chọn đồng hồ đeo tay theo mệnh. Đồng hồ hình gợn sóng: Loại đồng hồ này tượng chưng cho nguyên tố Thủy trong ngũ hành. Những người mang mệnh Thổ và Hỏa nên đeo loại đồng hồ này vì sẽ giúp nâng cao vận khí chóng thăng quan tiến chức, có lợi cho việc cầu tài lộc.



Chọn đồng hồ đeo tay theo mệnh

Chọn đồng hồ hợp với mệnh Kim: Thổ sinh Kim nên đối với người mệnh Kim, bạn nên chọn kiểu đồng hồ mặt vuông (hình vuông đại diên cho yếu tố Thổ), sẽ có quý nhân phù trợ và gặp nhiều may mắn. Bên cạnh đó bạn có thể chọn đồng hồ dây kim loại (do Kim chính là kim loại) là chất liệu đồng hành và phù hợp với mệnh của bạn. Ngoài ra, người mệnh Kim hãy chọn đồng hồ mạ vàng, màu trắng, xanh lam hay đen đều có tác dụng đem lại may mắn.

Chọn đồng hồ phù hợp với mệnh Mộc: Nếu bạn thuộc mệnh Mộc, những chiếc đồng hồ bơi, đồng hồ có mặt hình chữ nhật. Về màu sắc bạn nên chọn chiếc đồng hồ cơ nam đẹp có mặt màu xanh dương, xanh lam, xanh da trời, hay màu đen hoặc xanh đen – tượng trưng cho hành Thủy – vì Thủy sinh Mộc.

Ngoài ra còn hợp với đồng hồ màu xanh lá cây, đỏ, hồng, tím vừa hỗ trợ cho công việc, cuộc sống, vừa mang lại sự trẻ trung, tươi mới.

Chọn đồng hồ hợp với mệnh Thủy: Hình tròn là biểu tượng của yếu tố Kim nên người có mệnh Thủy đeo đồng hồ kiểu mặt này sẽ nhận được nhiều tài lộc do Thủy sinh Kim. Thêm nữa, đồng hồ với các màu đại diện cho yếu tố Kim như xám, bạc hay trắng cũng rất hợp với bạn.

Chọn đồng hồ hợp với mệnh Hỏa: Một chiếc đồng hồ màu xanh nhẹ nhàng sẽ khiến bạn trở nên tươi mới và đầy sức sống hơn. Vì mệnh Hỏa của bạn rất hợp với màu xanh (Mộc sinh Hỏa).

Đặc biệt, mẫu đồng hồ mặt chữ nhật sẽ hỗ trợ tuyệt vời cho cuộc sống và công việc của những người mệnh Hỏa.

Chọn đồng hồ hợp với mệnh Thổ: Nếu bạn thuộc mệnh Thổ hãy chọn cho mình kiểu đồng đồng hồ mặt vuông vì hình vuông đại diện cho yếu tố Thổ. Đặc biệt, các màu đại diện cho hành Hỏa như đỏ, da cam sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những người mệnh Thổ. Ngoài ra, khi chọn đồng hồ có màu nâu, mạ vàng, tím, hồng là màu thuộc mệnh Thổ rất hợp với bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm