Bộ phận trên cơ thể người phụ nữ càng dài càng hút tài lộc

Bên cạnh con giáp, ngày sinh tháng đẻ âm lịch thì nhân tướng học cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến vận mệnh của mỗi người. Bất kể là tướng mặt, tướng tay, tướng chân, tất cả đều có thể cho chúng ta biết được tương lai sẽ như thế nào, cuộc sống sắp tới ra sao. Đặc biệt đối với một số bộ phận trên cơ thể lại có thể nói lên tài vận một cách rõ ràng nhất. Nhân tướng học có nói, phụ nữ nào chỉ cần trên người có bộ phận này dài thì xác định cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chiều dài của những bộ phận này nói lên phúc tướng trời ban, vì vậy ai sở hữu được thì sau 30 tuổi sẽ giàu có sung túc, 10 người phụ nữ thì hết 9 người được tận hưởng cuộc sống viên mãn khiến ai cũng ngưỡng mộ. Cùng xem đó là bộ phận nào nhé!

1. Những bộ phận càng dài càng hút tài lộc

Cổ dài

Trong nhân tướng học có nói, những người sở hữu cổ dài thường rất thông minh, lanh lợi và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống. Họ vốn là những người học cao hiểu rộng, biết lắng nghe và cực kỳ làm tốt những công việc mà mình theo đuổi. Bước vào giai đoạn trung niên, những người này thường gặt hái được thành công từ rất sớm. Thay vì tự mãn, họ lại càng khiêm tốn hơn, nhờ vậy mà mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều thuận buồm xuôi gió. Từ 40 tuổi trở đi, cuộc sống bước sang một tầm cao mới, tiền tài danh vọng có đủ, không những thế tình cảm hôn nhân cũng bền vững khiến ai cũng ngưỡng mộ. Phụ nữ có cổ dài thường rất chung thủy và là mẫu hình lý tưởng của nhiều đàn ông.

Lông mi dài

Trời sinh những người có lông mi dài thường chu đáo, hiểu biết, khiêm tốn và sống tử tế với mọi người xung quanh. Trong cuộc sống, những người này thường có cách xử sự tinh tế và rất từ tốn. Bất kể chuyện gì khó khăn phức tạp xảy ra cũng không thể khiến họ bối rối. Họ phù hợp với mọi ngành nghề và việc gì cũng nhiệt huyết khiến ai cũng nể phục. Mặc dù không phải là người tham danh vọng nhưng họ lại được cấp trên tín nhiệm, vô tình trở thành người quan trọng không thể thiếu và luôn có vị trí vững chắc. Bước vào giai đoạn trưởng thành, những người phụ nữ có đặc điểm này thường công thành danh toại, sự nghiệp tiền tài có đủ, làm gì cũng gặp được may mắn. Hậu vận chỉ cần sống an yên vui vẻ là may mắn tự tìm đến, dù không quá giàu có nhưng muốn gì có đó, không thiếu thốn và phiền não bất cứ điều gì.

Cánh tay dài

Ảnh minh họa. So với cổ dài và lông mi dài thì những người phụ nữ có cánh tày dài thường có cuộc sống đế vương. Trời sinh người sở hữu phúc tướng này có mệnh làm phu nhân, cuộc sống không những an yên hạnh phúc mà còn giàu có phú quý. Đây là những người rất giỏi trong việc lao động trí óc, họ thông minh sáng tạo và có khả năng lãnh đạo cao. Bất kể là làm ngàng nghề nào, những người có cánh tay dài thường dễ thành công và nếu tiếp tục phát triển sẽ còn vươn xa hơn. Bước vào giai đoạn trung niên cũng chính là lúc họ có tất cả, cuộc sống muôn màu muôn vẻ nhưng đối với người này thì lại là con đường màu hồng khiến ai cũng ngưỡng mộ. Hậu vận 10 người thì hết 9 người sống an nhàn hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống viên mãn đủ đầy.



2. Những bộ phận càng to càng nhiều tiền

Tai to

Tai to là dấu hiệu của sự sống còn, tuổi thọ. Những người này thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất ít khi gặp phải những chuyện rủi ro, không may mắn.Họ là người rất đa mưu túc trí, biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng đều lên kế hoạch từ trước, giỏi kiếm tiền và giỏi luôn cả việc giữ tiền. Họ thường có duyên kinh doanh hoặc nếu làm trong cơ quan nhà nước thì được định sẵn là phải làm quan to, có chức, có quyền. Thế mới nói, không phải tự nhiên mà ông bà xưa có câu: “tai to là tướng làm quan”.Nếu là đôi tai to, vành tai dầy, đẹp thì lại càng may mắn, hưởng hết phúc phần của thiên hạ, hậu vận an nhà, về già có con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì.

Chân to

Người có đôi chân to sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, cũng không thích nịnh bợ người khác để kiếm lợi về mình. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mọi lúc, vì thế mà được rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp quý mến.

Mặc dù tuổi trẻ phải trải qua nhiều sóng gió nhưng với trí hướng, bản lĩnh và sự mạnh mẽ nên từ năm 30 tuổi, họ nhanh chóng lấy lại được phong độ, gây dựng sự nghiệp thành công, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu còn không hết; có nhiều cơ may về đường tài lộc.

Đặc biệt, nếu phụ nữ có đôi chân to sẽ có số vượng phu ích tử, là người biết dạy dỗ con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Bằng sự thông minh, nhạy bé họ luôn biết đưa ra những lời khuyên quý báu cho chồng lúc khó khăn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.