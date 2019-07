Báo Mỹ lý giải vì sao Hội An là điểm đến tuyệt nhất TG

Ngắm hoàng hôn ở Hội An là một lựa chọn tuyệt vời (Ảnh: Thampitakkull Jakkree). Khu phố cổ đầy màu sắc được bảo tồn theo thời gian (Ảnh:Judyta Jastrzebska). Hội An cực kỳ thân thiện với người đi bộ và được coi là một trong những thành phố an toàn nhất châu Á (Ảnh: Tăng Trung Kiên). Du khách có thể thoải mái mua sắm ở Hội An (Ảnh:CCinar). Du khách có thể chọn tất cả các loại sản phẩm tươi lạ từ thị trường địa phương (Ảnh: Steve Estvanik). Không thể tin được, đồ ăn ở đây rất hấp dẫn (Ảnh: Tăng Trung Kiên). Chợ đêm thắp đèn lồng ở Hội An thật kỳ diệu (Ảnh: Newroadboy). Thành phố bên sông đem đến sự rung cảm và lối sống thư thái (Ảnh: Tăng Trung Kiên). Du khách có thể chọn tour tham quan bằng thuyền thúng qua rừng cọ Cẩm Thanh (Ảnh: Phùng Thu Hiền). Ngư dân đánh bắt ở Cửa Đại (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc). Du khách có thể tham quan và tìm hiểu một số kỹ thuật đánh bắt cá ở Hội An (Ảnh: Thampitakkull Jakkree). Du khách có thể trải nghiệm du lịch bằng thuyền để đến các khu chợ (Ảnh:Jimmy Trần). Nhiều người mê mẩn với những bức ảnh chụp tại đầm hoa súng (Ảnh: Saravutpics). Du khách có thể thuê 1 chiếc xe đạp với 1 -2 đôla Mỹ và mọi thứ trong thành phố khá rẻ (Ảnh: Saravutpics). Các bãi biển ở Hội An thật sự quyến rũ (Ảnh:Chris Howey). Du khách không nên bỏ lỡ khám phá xung quanh đảo Chàm (Ảnh:Midori9813).

