6 nét tướng đại cát đại lộc của phụ nữ ăn cả đời không hết của

Khi lấy được người phụ nữ có những đặc điểm tướng học này, người đàn ông có thể an tâm xây dựng sự nghiệp, mở rộng con đường công danh.

Tướng mặt của người có vận may

Cô gái có cằm tròn không chỉ dễ dàng hòa hợp mà còn khéo hiểu lòng người. Cưới được người như vậy về làm vợ, người đàn ông sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi họ luôn mang trong mình tiêu chuẩn của người vợ hiền, biết săn sóc người thân.

Không chỉ vậy, họ còn có tấm lòng rộng lượng, không chấp nhặt, ôn hòa đôn hậu, là người có thể bầu bạn đến già.

Phụ nữ có trán đầy đặn và xương gò má cao thường là những người dịu dàng, thông minh, khéo ăn nói, biết đối nhân xử thế, luôn gặp vận may trong cuộc sống. Lấy được người vợ xinh thì dễ nhưng lấy được một người phụ nữ hiểu chuyện, biết đối nhân xử thế lại khó.



Bởi những người này không chỉ thường xuyên gặp may mắn mà họ còn mang lại may mắn cho những người xung quanh, từ đó giúp chồng gây dựng sự nghiệp, gia đình ấm no.

Tướng mặt của người phụ nữ mạnh mẽ

Mặt vuông hay còn gọi là mặt chữ Điền. Gương mặt này khá thô và thường gặp ở nam giới. Người phụ nữ có khuôn mặt này thường có tính cách mạnh mẽ, không thích dựa dẫm vào người khác.

Mặc dù vậy, khi đã yêu ai, họ sẽ yêu hết mình. Họ là người rất chung thủy, yêu chồng, thương con và dạy dỗ con cái rất tốt.

Đường pháp lệnh là hai đường vân đối xứng từ hai bên cánh mũi vươn dài xuống hai bên khóe miệng.

Nếu người phụ nữ có đường pháp lệnh rõ ràng, có hình giống chiếc chuông chứng tỏ người đó là người rất gọn gàng, ngăn nắp, có quy củ và chăm chỉ. Họ làm việc quên ăn quên ngủ, rất có tinh thần trách nhiệm, khi có chuyện gì xảy ra, họ đều không sợ phải gánh vác trách nhiệm.

Mặc dù là một người yêu chồng thương con nhưng những người phụ nữ có xương gò má nhô cao, trán rộng và cao,.. lại có tính cách quá mạnh mẽ, không thích ràng buộc.

Đôi khi họ coi trọng sự nghiệp hơn gia đình và luôn muốn đột phá bản thân, không muốn thua kém đấng mày râu.

Tướng mặt của người “ai gặp cũng yêu”

Người phụ nữ sở hữu lông mày thanh tú hình lá liễu, mắt trong và sáng, mái tóc suôn mềm mại là tướng người “ai gặp cũng yêu”.

Những người này thường rất ngây thơ, trong sáng, hoạt bát và được giáo dục rất tốt ngay từ khi còn nhỏ. Bên cạnh đó, họ có tính tình rất hiền dịu, lương thiện và đối xử với mọi người xung quanh rất tốt.

Những nét trên kết hợp với khuôn mặt hình chữ Điền chứng tỏ họ là người rộng lượng, suy nghĩ chu đáo, biết thông cảm với bạn bè và thích giúp đỡ người khác.

Có một người vợ hiền lương như vậy, đàn ông phải có phúc phận lắm mới lấy được. Lấy vợ như vậy, đàn ông có thể yên tâm về con cái, gia đình nội ngoại hai bên mà gây dựng sự nghiệp.

Phụ nữ có mái tóc dày và mượt

Phụ nữ sở hữu mái tóc dày và mượt, đa phần trong cuộc sống là người bản lĩnh, kiên quyết, làm việc mạnh mẽ, dứt khoát, trắng đen rõ ràng. Họ hoặc là tuýp nữ cường nhân vui vẻ hoặc là kiểu người giỏi việc nước đảm việc nhà, sau khi kết hôn sẵn sàng lui về hậu phương để chăm lo, vun vén cho gia đình.

Thường người này sẽ có tính cách xởi lởi, năng nổ và hoạt bát, biết nhu cương đúng lúc, suy nghĩ nhanh nhạy nên luôn xoay chuyển tình thế kịp thời khi gia đình, công viêc gặp khó khăn. Sau khi kết hôn, họ sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người bạn đời và luôn đem lại may mắn cả về tài vận và sức khỏe cho chồng con.

Phụ nữ có sống mũi cao, thẳng

Sống mũi cao và thẳng đem lại cho nữ giới rất nhiều điều may mắn. Trong nhân tướng học, đầu mũi và sống mũi đẹp, tròn vừa đủ là biểu tượng của tài lộc dư dôi, hạnh phúc thăng hoa.

Người con gái nào có sống mũi thẳng (tự nhiên, không qua can thiệp của thẩm mĩ) đa phần đều có sự nghiệp hanh thông, giỏi ăn nói, có tài ngoại giao và rất có duyên với tiền bạc.

Sau khi kết hôn, họ sẽ đem lại may mắn về tiền bạc cho gia đình nhỏ của mình, đặc biệt là khi ngoài 40. Vợ chồng khéo léo bảo ban nhau, tích cực làm ăn, dạy dỗ con cái thì vãn niên cuộc sống an nhàn, tài sản đủ đầy.

Phụ nữ có nhân trung đậm và sâu, dài

Nữ giới có nhân trung đẹp là tướng nhân trung sâu và dài, không có sẹo. Nhân trung này sẽ đem lại cho họ cơ thể dẻo dài, sức khỏe ổn định và tài vận hanh thông. Lấy được người phụ nữ có nhân tướng như trên, gia đình sau khi có con nhỏ sẽ luôn rộn rã tiếng cười và không phải bận tâm vì tiền bạc, tài chính.

Nếu chịu lùi về phía sau, chăm sóc cho con cái, không tham dự công việc kinh doanh thì phần may mắn của họ sẽ được chuyển sang cho người chồng. Ngược lại, khi người phụ nữ này vẫn có thể cùng sánh vai ông xã phối hợp làm ăn thì chắc chắn sẽ đem lại những thay đổi và chuyển ngoặt tuyệt vời trong chuyện kinh doanh.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm