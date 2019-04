5 nét tướng xấu nhưng là 'điềm báo' số đại phú đại quý

1. Phụ nữ có ngón tay vừa ngắn vừa thô

Nói thật ra phụ nữ ai chẳng muốn có một bàn tay với những ngón tay thon dài, nhỏ xinh đẹp mắt, ai nhìn cũng thích chứ. Thế nhưng đâu phải ai cũng sẽ có một bàn tay đẹp hết biết như vậy đâu, có những người ngón tay đã ngắn lại còn thô nên thường tự ti không muốn khoe, ra đường chỉ muốn bịt kín.

Nhưng theo tướng số thì đây lại là một đặc điểm của người mang số mệnh giàu sang phú quý. Người sở hữu ngón tay vừa ngắn vừa thô thường gặp may mắn về tiền bạc và danh vọng. Thế nên, tài lộc tăng theo cấp số nhân, địa vị trong xã hội tăng lên, chả bao giờ sợ thiếu tiền, cuộc sống sung túc, giàu sang, có ăn 3 đời cũng chả hết.

Ảnh minh họa. Đã thế nhé, những người này lại còn có khả năng chịu đựng cực giỏi. Họ không sợ khó, không sợ khổ, chẳng quản “dãi nắng dầm sương”, “nếm mật nằm gai” chỉ cần có thể đạt tới đích họ mong muốn thì mọi sự khổ ải đó đều chẳng là gì cả.



Từ xưa, người ta đã ví những người này như “viên ngọc thô cần mài giũa”, trước đó có thể khổ cực vì còn thô sơ nhưng khi đã được mài thì càng mài càng sáng, càng về sau càng có nhiều phúc đức trời ban.

2. Phụ nữ có đùi và mông to

Đây chắc hẳn là đặc điểm mà chả phụ nữ nào mong muốn có cả. Vì là khi có đùi và mông to rất khó mặc đồ, mà mặc cũng không đẹp nên nhiều người chẳng bao giờ tự tin diện quần bó, quần ngắn đi chơi cả. Hơn nữa, khi có đùi và mông to thì lại còn bị chỉ trỏ, bị người ta nói này kia nên đâm ra tự ti.

Ấy vậy mà nếu bạn để ý thì những người này lại cực kì được chào đón. Theo quan niệm của các cụ ngày xưa, phụ nữ mông to chứng tỏ gặp may mắn, có phúc về đường con cái. Còn theo quan niệm của tử vi phong thủy thì những người này ngay từ khi sinh ra đã định sẵn được sống trong nhung lụa, hưởng giàu sang phú quý.

Họ không những được sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ có chức có quyền mà còn lấy được chồng có ý chí, giỏi kiếm tiền. Bản thân họ cũng là người có danh vọng trong xã hội. Nhất là khi bước vào tuổi trung niên, họ đã có của ăn của để, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề họ phải lo lắng cả.

Đã thế, những người này lại còn gặp may đủ đường. Con cái dễ nuôi, sinh ra đã xinh xắn, đáng yêu được nhiều người yêu thích, con đường sự nghiệp cũng chẳng nhiều chông gai như người khác, gặp khó khăn là lại có người giúp đỡ, chiếu cố. Thế nên nếu có đặc điểm này, bạn đừng tự ti nữa nhé, vì đây là nét quý tướng không phải ai cũng có đâu.

3. Mũi củ tỏi

Mũi củ tỏi là dáng mũi to, hai cánh mũi dày bạnh ra. Nhiều người buồn vì trên mặt mình có chiếc mũi như thế này nhưng thực ra, đây lại là nét "quý tướng". Người mang nét tướng này đã toát lên sự giàu sang, phú quý.

Tương lai sự nghiệp của người này rất chắc chắn. Sau này tiền bạc càng nhiều. Càng về sau, cơ hội thăng tiến đến với họ càng lớn. Thế nên nếu phụ nữ có nét tướng này, đừng có vội sầu lòng nha. Cứ đợi tiền bạc và cơ hội đến với mình đi nhé.

4. Lông mày không cân

Lông mày không cân xứng khiến khuôn mặt trở nên kì lạ, thế nên những người này thường tìm cách đi phun xăm thẩm mỹ hoặc học cách kẻ lông mày để che đi sự mất đối xứng đó.

Tuy nhiên, từ xưa các thấy tướng số đã chỉ ra rằng những người có lông mày mất cân xứng lại là “con cưng”’ của thần tài, được ngài chiếu cố, che chở. Bởi vậy, có khi họ chẳng cần “lao tâm khổ tứ” nhưng mọi chuyện vẫn “xuôi chèo mát mái”, tiền bạc cứ thi nhau đổ vào túi. Đã thế, họ lại còn được thần may mắn để tâm nên mỗi khi gặp khó khăn, thế nào cũng có quý nhân che chở, “biến hng thành cát” mọi chuyện êm đẹp.

5. Trán "sân bay", cao, rộng

Chị em phụ nữ nếu ai sở hữu nét tướng trán này thì rất hay tự ti, thường phải để tóc mái để che bớt đi vì cho rằng điểm này là xấu, nó làm mặt trông bị to, mất cân đối...Tuy nhiên, theo nhân tướng học thì người trán cao rộng là người thông minh xuất chúng, học rộng tài cao, hiểu biết nhiều và rất may mắn trong cuộc sống.Người phụ nữ có đặc điểm này rất sáng dạ, biết tận dụng năng lực của bản thân mà sớm thành công trong sự nghiệp. Tới khi kết hôn, họ trở thành niềm tự hào của gia đình, của chồng con, ai cũng trân trọng, yêu thương.Nếu trán cao mà bề ngang rộng thì rất có tướng lãnh đạo, thiên phú trí tuệ, càng về hậu vận càng có địa vị to, đứng trên trăm người.Người có trán cao, bề ngang trung bình thì có óc sáng tạo, suy nghĩ sâu xa. Người này khi gặp đúng thời cơ sẽ phát triển không ngừng, càng làm càng ra tiền, giàu không tưởng.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo!