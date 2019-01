5 nét quý tướng chứng tỏ được Trời Phật giúp sức, giàu sang trọn đời

1, Trán cao

Nhân tướng học cho rằng phần trán chính là nơi bộc lộ may mắn trời định. Những người có trán hơi cong, tròn, cao, hoặc nhô ra là tiềm năng cho sự giàu có, sự nghiệp sẽ dễ thăng tiến hơn. Ngoài ra, hôn nhân của người này cũng thuận buồm xuôi gió, chưa già đã có quyền thế.

Một chiếc trán cao, rộng rãi là nét tướng quý, nhưng bạn cần biết giữ gìn để nó có thể phát huy tốt tác dụng, hãy cố gắng giữ trán thật sáng sủa, rõ ràng, không bị nổi mụn khó coi, đảm bảo trán luôn mịn màng, không có nếp nhăn.

Ngược lại, nếu trán của bạn có 1 nốt ruồi đen ở trung tâm thì không hề may mắn, tốt nhất bạn nên tẩy bỏ chúng càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa.

2, Khuôn mặt cân xứng

Dựa vào trục trung tâm của mặt, bạn có thể biết khuôn mặt có cân xứng hay không. Nếu có khuôn mặt cân xứng thì đây được coi là nét tướng quý, sẽ đem lại may mắn. Bạn nên tránh chọn kiểu tóc phá vỡ sự cân bằng hai bên của khuôn mặt, ví như tóc ngắn lệch, tóc vắt một bên… kẻo phá tướng, rước xui xẻo.

3, Tai vừa to vừa dày

Theo tử vi tướng số , những người khỏe mạnh thường có tai to và dày, họ là người thông minh, nhanh nhẹn và sống khá thọ.

Nhờ tài năng, họ có thể tự kiếm tiền rất tốt, trở nên giàu có từ chính bàn tay của mình. Không chỉ có tướng giàu sang cho bản thân, mà với người chồng họ còn trợ giúp đắc lực cho sự nghiệp của người chồng.

4, Lòng bàn tay có vòng mộc tinh

Vòng mộc tinh là đường nằm vắt ngang dưới khu vực từ ngón trỏ qua ngón giữa. Những người có vòng mộc tinh thường rất chân thành, sống hòa đồng, được lòng mọi người và biết nắm bắt cơ hội, vận may. Hơn nữa, họ còn đặc biệt may mắn, chuyện gì cũng có thể biến nguy thành an, trong thời điểm khó khăn then chốt đều có quý nhân ra tay giúp đỡ. Bên cạnh đó, đường tình duyên của họ cũng rất tốt. Họ sẽ tìm được một người tài sắc vẹn toàn để bầu bạn.

5, Bàn tay có đường quý nhân

Đường quý nhân hay còn gọi là đường hỏa tinh, chính là đường cong nằm bên trong lòng bàn tay và chạy dọc theo đường sinh mệnh. Những người có đường quý nhân chứng tỏ họ là người hiền lành, lương thiện, có lòng nhân ái, khoan dung. Dù trong cuộc sống họ có gặp khó khăn, vất vả như thế nào đều có quý nhân giúp đỡ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo!