5 dấu hiệu phong thuỷ của nhà dù cũ đến mấy nhưng lộc lá dồi dào

Có chim, ong về làm tổ

Hiện tượng chim hoặc ong về xây tổ ở trên mái nhà, trên lan can… không xảy ra nhiều ở các ngôi nhà trong thành phố, nơi có tốc độ đô thị hóa quá nhanh, thế nhưng ta lại có thể bắt gặp khá thường xuyên ở các gia đình nông thôn.

Phong thủy cho rằng các loài chim, côn trùng này cũng giống như món quà ông trời ban cho, thuộc về dương khí, mà một khi dương khí đã vào nhà thì tất nhiên những điều may mắn sẽ tới.

Vì thế, những ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này, giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp.

Do đó, nếu phát hiện nhà mình có chim hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng, không nên can thiệp đuổi đi kẻo đánh mất vận may.

Trước nhà có minh đường

Nếu nhà ở hoặc văn phòng làm việc có minh đường rộng rãi ở không gian phía trước mặt tiền thì đây cũng là dấu hiệu hưng vượng . Ngược lại, trước nhà nếu bị vật cao, lớn áp chế, cản trở, tầm nhìn phía trước eo hẹp như cây to, cột điện, cao ốc… sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận thế và cả sự nghiệp của chủ nhân.

Ánh sáng đầy đủ

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu trong phong thủy. Sự thực chứng minh, những ngôi nhà sáng sủa, tất cả các phòng đều tràn đầy ánh sáng thì cả gia đình sẽ gặp nhiều điều thuận lợi, có sức khỏe tốt, tinh thần hăng hái, hóa giải được nhiều loại sát khí.

Vì thế, để lựa chọn được nhà có phong thủy tốt, gia chủ cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề ánh sáng, không nên chọn những căn phòng u ám, bí bách vì sẽ gây tác động xấu đến người nhà.

Cửa chính vững, không bay màu sơn

Cửa chính là một nơi rất quan trọng, có thể coi đây cũng như bộ mặt của ngôi nhà. Bạn cần phải đặc biệt chú ý đến cửa chính của nhà mình.

Nếu như cửa chính được lắp đặt từ lâu nhưng vẫn bền vững, lớp sơn, lớp gỗ không bị bong tróc, bay màu thì tức là ngôi nhà bạn đang ở cũng có phong thủy rất tốt.

Theo phong thủy nhà ở, cửa là nơi con người ra vào, giao lưu với vạn vật, vì thế, cửa mà vững chắc thì sự nghiệp của bạn ổn định, dễ gặp được quý nhân trợ giúp.

Các phòng trong nhà hài hòa

Trước khi mua nhà, bạn cũng nên lưu tâm tới các phòng của ngôi nhà có những dấu hiệu phong thủy tốt hay không. Bạn không nên chọn ngôi nhà có phòng ngủ đối diện với phòng tắm, hay giường ngủ đặt ở dưới cửa sổ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm