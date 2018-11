5 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng xấu càng giàu

Bụng béo

Chị em vẫn thường kêu than về vòng 2 ngấn mỡ của mình, trông mất thẩm mỹ, xấu xí và nặng nề. Thế nhưng, người có bụng mỡ lại chính là người có nhiều phúc lộc, trong công việc thì thu đợi nhiều lợi nhuận sớm giàu sang, trong tình cảm thì thủy chung, có nét duyên ngầm được nhiều người ngưỡng mộ.

Ngực nhỏ

Chắc hẳn chị em phụ nữ ai cũng mong mình có thể sở hữu một khuôn ngực đầy đặn, căng tròn. Chính bởi suy nghĩ thân hình đồng hồ cát với vòng 1 nảy nở mới là gợi cảm nên nhiều chị em có vòng 1 “khiêm tốn” tỏ ra rất tự ti, thậm chí nhiều người còn dùng các phương pháp thẩm mỹ để cải thiện số đo vòng 1.

Ảnh minh họa. Tuy nhiên, rất nhiều chị em không biết rằng một khuôn ngực nhỏ nhắn lại chính là nét phúc tướng, mang lại vận may cho gia đình, chồng con mà không phải ai cũng may mắn có được. Đàn ông lấy được vợ ngực nhỏ dễ làm nên nghiệp lớn, sự nghiệp công danh thuận lợi.



Mũi to

Người sở hữu mũi đầy đặn, phát triển cả bề cao lẫn chiều rộng chính là tướng đại phú quý. Những người này trời sinh vốn đã có đầu óc thông minh, mưu trí hơn người. Sự khéo léo còn giúp họ có được những mối quan hệ rất tốt trong công việc cũng như cuộc sống.

Người này có khả năng chi phối và dẫn dắt người khác, có số thành người lãnh đạo. Họ dễ dàng gặt hái được thành công trong sự nghiệp, cuộc sống an nhàn, hưởng giàu sang phú quý, hậu vận hưng vượng.

Chân to

Phụ nữ có chân to là người thường gặp may, có nhiều cơ hội tìm đến nên nhanh chóng nắm bắt, phát triển mà thu được kết quả tốt. Từ đó mà tài lộc “ùn ùn” kéo đến, cuộc sống về sau an nhàn, số hưởng, ít phải làm việc nặng nhọc.

Hai bên lông mày không cân xứng

Đừng vội buồn khi hai bên lông mày của bạn "mỗi bên một vẻ". Đây là nét tướng sẽ mang tới điềm phúc lộc song toàn cho người sở hữu.

Trong cuộc sống, những người này không chỉ may mắn gặp được nhiều quý nhân giúp đỡ mà đường tài lộc cũng vượng bất ngờ. Nếu hai lông mày giao nhau, tài lộc càng vượng phát. Những người này chỉ cần dám nắm bắt cơ hội, nhất định có thể "phất" lên chỉ trong một tích tắc.

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.