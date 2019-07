4 việc nên làm nếu muốn nhận được phúc báo

Phúc báo là gì?

Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ.

Nếu một người làm việc tốt với mong muốn sau này sẽ nhận được đền đáp thì chắc chắn phúc báo sẽ không lớn và lâu bền như người làm việc tốt mà không mong được đền đáp. Lý do vì sao vậy? Bởi vì “vạn pháp do tâm sinh”, phúc báo cũng vậy. Tâm rộng lượng thì phúc báo chắc chắn lớn. Do đó để có được phúc báo chân chính thì tâm cần phải thật rộng mở và chân thành.

Nhất định phải hiếu thuận với bố mẹ

Trong trăm điều thiện chữ hiếu đứng đầu. Bố mẹ sinh thành dưỡng dục, nuôi ta khôn lớn, ơn cao hơn núi. Kinh phật cũng có nói, chúng ta báo đáp bố mẹ tiền tỉ cũng không trả hết công ơn. Những kẻ bất hiếu, trời không dung đất không tha.

Vì thế, muốn nhận được phúc báo , trước tiên phải biết làm người, mà muốn làm người, việc nhất định phải làm đó là hiếu thuận với người sinh thành dưỡng dục.

Không ham dâm háo sắc

Người ham dâm háo sắc trong tâm luôn tồn tại tà khí, thiếu chính khí, cuộc sống sự nghiệp cũng vì thế mà sẽ trở nên không thuận lợi, viên mãn.

Hơn nữa, người ham dâm háo sắc về mặt sức khỏe cũng sẽ chịu những tổn hại nhất định, khó có thể không sinh bệnh.

Không tham lam, kẹt xỉ, không chịu làm việc thiện

Kiểu người này không có tấm lòng bác ái, không có nhân duyên, nhất định sẽ chẳng hào phóng giúp đỡ người khác.

Như vậy thì làm sao họ có thể gây dựng được sự nghiệp lớn mạnh trong xã hội cần đến sự hợp tác, liên kết như hiện nay?

Họ có thể sẽ có những niềm vui nhất thời nhưng cuối cùng, tiền bạc rồi cũng sẽ đội nón ra đi mà thôi.

Không nói dối

Sự hòa hợp, chân thành giữa người với người không cho phép tồn tại sự giả dối. Bất luận là người nhà hay đồng nghiệp, chỉ cần bạn hằng ngày chân thành, thành khẩn đối đãi với mọi người, bạn sẽ được yêu quý, tín nhiệm và được hỗ trợ.

Thường xuyên thêu dệt chuyện không có thật sẽ chỉ khiến bạn trở thành một kẻ xấu tính, tự đánh mất niềm tin với người xung quanh và trong nhiều tình huống sẽ phải trả giá đắt.